«Андрей «Марио» Талалаев насобирал клубов в этом сезоне. Но хватит ли этого для прохода на следующий уровень?» РПЛ о тренере «Химок»

РПЛ представила Андрея Талалаева в стиле героя Super Mario.

50-летний тренер сегодня возглавил « » – это его третий клуб в нынешнем сезоне.

В аккаунте Мир в телеграм-канале представили в образе героя популярной серии компьютерных игр.

«Андрей «Марио» Талалаев насобирал клубов в этом сезоне. Но хватит ли этого для прохода на следующий уровень? 🤔🙃» – говорится в подписи к изображению.

Изображение: t.me/premierliga/10116

У «Химок» – пятый (!) тренер за сезон. А у Талалаева – третий клуб! Союз идеален ❤️