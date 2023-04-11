«Андрей «Марио» Талалаев насобирал клубов в этом сезоне. Но хватит ли этого для прохода на следующий уровень?» РПЛ о тренере «Химок»
РПЛ представила Андрея Талалаева в стиле героя Super Mario.
50-летний тренер сегодня возглавил «Химки» – это его третий клуб в нынешнем сезоне.
В аккаунте Мир РПЛ в телеграм-канале Андрея Талалаева представили в образе героя популярной серии компьютерных игр.
«Андрей «Марио» Талалаев насобирал клубов в этом сезоне. Но хватит ли этого для прохода на следующий уровень? 🤔🙃» – говорится в подписи к изображению.
Изображение: t.me/premierliga/10116
У «Химок» – пятый (!) тренер за сезон. А у Талалаева – третий клуб! Союз идеален ❤️
https://www.youtube.com/watch?v=EWyGiKuyjQE