«Андрей «Марио» Талалаев насобирал клубов в этом сезоне. Но хватит ли этого для прохода на следующий уровень?» РПЛ о тренере «Химок»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия компьютерные игры ахахаха Футбол

РПЛ представила Андрея Талалаева в стиле героя Super Mario.

50-летний тренер сегодня возглавил «Химки» – это его третий клуб в нынешнем сезоне.

В аккаунте Мир РПЛ в телеграм-канале Андрея Талалаева представили в образе героя популярной серии компьютерных игр.

«Андрей «Марио» Талалаев насобирал клубов в этом сезоне. Но хватит ли этого для прохода на следующий уровень? 🤔🙃» – говорится в подписи к изображению.

Изображение: t.me/premierliga/10116

У «Химок» – пятый (!) тренер за сезон. А у Талалаева – третий клуб! Союз идеален ❤️

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7 комментариев

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Ответ Senchas
Обычно, после уровня на поверхности Марио спускается в подземелье
Порой и ныряет аж до дна
+1
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Без саундтрека новость выглядит неполной.
https://www.youtube.com/watch?v=EWyGiKuyjQE
0
0
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Senchas
Обычно, после уровня на поверхности Марио спускается в подземелье
+8
0
+8
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red hikkikomori
В итоге вместо нового уровня, получит только грибок😂
0
-1
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Andrew Moiseev
Помню, прикольное было видео "Марио во дворце П"
0
-2
-2
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CriminalJoint62
Кринж
+7
-3
+4
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dreamstep
Талалаев, Юран - тренеры чтоб чисто срубить денег на отступных )
+17
-1
+16
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