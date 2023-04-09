Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Фейхи»
«Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Фейхой» в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии
Клуб португальского форварда идет на 2-м месте в таблице с 52 очками в 22 играх. Лидирует «Аль-Иттихад» (53 в 22), «Аль-Фейха» идет на 10-м месте (24 в 21).
23-й тур
- Дата проведения
- 9 апреля, 22.00, «Prince Salman Bin Abdulaziz Sport City Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Аль кто???
Почему в спортс.ру пишут про какие-то левые лиги где нет вообще футбола.
Давайте напишите и про наш дворовой футбол, где мы с пацанами тоже играем за ДВ Химик против Комсомольск.
По крайней мере не Аль пих паха, Аль Пук Нюх, Аль от со###.
Нькасль видел, как Рон поступил с английской командой.
Не дкраки там сидят.
Да и АПЛ Рон не потянет.