Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Фейхи»

Теги Криштиану Роналду результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фейха Футбол

«Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Фейхой» в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии

Клуб португальского форварда идет на 2-м месте в таблице с 52 очками в 22 играх. Лидирует «Аль-Иттихад» (53 в 22), «Аль-Фейха» идет на 10-м месте (24 в 21).

Чемпионат Саудовской Аравии

23-й тур

Аль-Фейха – Аль-Наср Эр-Рияд
Дата проведения
9 апреля, 22.00, «Prince Salman Bin Abdulaziz Sport City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

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22 комментария

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Pb-SE
Благодаря ковиду, мы узнали больше о чемпионате Беларуси. Благодаря Кришу, мы знакомимся с чемпионатом Саудовской Аравии.
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GuruFutbola
Вива ла кринжи
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Экспертное мнение
Ответ Великий Алонсо
Покер от Великого. Роналду это вам не Месси, забивает в каждом матче.
Роналду это вам не Месси, понятное дело, Месси чемпион мира
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yrok77
то есть если какому то айлину не нравятся новости про чемп СА, то спортс должен перестать их публиковать? мессибои совсем поехали уже
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geby
Удачи Рону, летом в Ньюкасл.
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Великий Алонсо
Покер от Великого. Роналду это вам не Месси, забивает в каждом матче.
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AlexOlenev
Аль-Наср Рон-Аль-ду сыграет с Аль-Фейхой!
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AnMe
Поочередно проводятся матчи ПСЖ И Аль-Наср на славу спортс. Жаркий махач двух фан-клубов
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Геннадий Тимченко
Ответ Милан 19
Скоро Аль Наср Роналду сыграет с Аль Фатимой Месси ☝️🤭😄 ....
скорее с Аль Пешеход или Аль Посох🤣
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Роман Шевцов
Роналду в ньюкасл
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avcgloronalduMU
на вечер то что надо
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Greatest Of All Time
Fellx пишет что Ньюкасл рвётся к ЛЧ. А зачем этому клубу днарь, который Ньюкасл сделает 15 или 16 с приходом.
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Greatest Of All Time
С чем или с кем??
Аль кто???

Почему в спортс.ру пишут про какие-то левые лиги где нет вообще футбола.
Давайте напишите и про наш дворовой футбол, где мы с пацанами тоже играем за ДВ Химик против Комсомольск.
По крайней мере не Аль пих паха, Аль Пук Нюх, Аль от со###.
+3
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Dikki Shelton
Удачи Роналду. Ждем новых побед от великого игрока.
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А.Э.РАСИМ
Ньюкасл не обязан Рону.
Нькасль видел, как Рон поступил с английской командой.
Не дкраки там сидят.
Да и АПЛ Рон не потянет.
+3
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Барсик Юрана
Фейк не фейк, а минимум экстра тайм докинут
+6
-2
+4
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Барсик Юрана
Аль-фейк это вся карьера Кринжа 👍🏿
+8
-2
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Гамарджоба Генацвале
Ягодное дерби.
+7
-2
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Милан 19
Битва в верблюжьей лиге ☝️🤭 ...
+2
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Милан 19
Скоро Аль Наср Роналду сыграет с Аль Фатимой Месси ☝️🤭😄 ....
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kunaguero
В чемпионате 16 команд, 15 начинаются на А..
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fellx
Давай Рон, набирай форму. Там Ньюкасл рвётся к ЛЧ, пора возвращаттся в Европу
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-7
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