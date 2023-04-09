Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Фейхи»

«Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Фейхой» в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии

Клуб португальского форварда идет на 2-м месте в таблице с 52 очками в 22 играх. Лидирует «Аль-Иттихад» (53 в 22), « » идет на 10-м месте (24 в 21).

Чемпионат Саудовской Аравии

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

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