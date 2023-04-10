Роналду – футболисту «Аль-Фейхи» после ничьей: «Вы играть не хотите»
Криштиану Роналду поругался с игроком «Аль-Фейха» после ничьей
Форвард «Аль-Насра» не сумел поразить ворота «Аль-Фейхи» (0:0) в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Он провел на поле весь матч.
В трансляцию попал момент, когда португалец сразу по завершении матча говорит хавбеку соперника Али Аль-Закану: «Вы играть не хотите».
После этого Роналду сразу ушел с поля. Кроме того, футболисты обеих команд поучаствовали в небольшой стычке после игры.
В чемпионате Саудовской Аравии на счету Роналду 11 голов за 10 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Столько комментариев, такой живой отклик...
Даже не сравнить с Месси. Тот на ЧМ столько внимания не привлекал, сколько Роналду в любительском первенстве бедуинов, в котором он отдыхает на пенсии.
Как же тяжело было его парнерам за его карьеру
Про МЮ, мы Знаем, как истерил, портил атмосферу и разваливал команду. В МЮ Тен Хаг поставил на место выскочку.
В Юве было нечто похожее, только там ему контракт отказались продлевать
Вот, из Мадрида тоже набрили?
С такой зарплатой кайфуй, забивай, убегай от любителей
А он ещё и негодует. За 95мин не показал ничего, за то других обвинить горазд.
Жалко тех людей, считающих принцессу Верблюдов, своим кумиром
А тут то чего должны?
Об этом убогом чемпионате.