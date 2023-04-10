Роналду – футболисту «Аль-Фейхи» после ничьей: «Вы играть не хотите»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Али Аль-Закан Аль-Фейха Футбол

Криштиану Роналду поругался с игроком «Аль-Фейха» после ничьей

Форвард «Аль-Насра» не сумел поразить ворота «Аль-Фейхи» (0:0) в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Он провел на поле весь матч.

В трансляцию попал момент, когда португалец сразу по завершении матча говорит хавбеку соперника Али Аль-Закану: «Вы играть не хотите».

После этого Роналду сразу ушел с поля. Кроме того, футболисты обеих команд поучаствовали в небольшой стычке после игры.

В чемпионате Саудовской Аравии на счету Роналду 11 голов за 10 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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47 комментариев

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9wkbc9rjcb
Один раз как то завис на игру в этом чемпионате, прошло время, а все равно тошнит от воспоминаний, удачи Кришу выдержать это, даже за деньги….
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CherenkovF
Все таки насколько Роналду великий, что его общение с игроком «Аль-Фейха» Али Аль-Закану в чемпионате Саудовской Аравии вызывает такой интерес у публики.
Столько комментариев, такой живой отклик...
Даже не сравнить с Месси. Тот на ЧМ столько внимания не привлекал, сколько Роналду в любительском первенстве бедуинов, в котором он отдыхает на пенсии.
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Goofts
Закотил истерику)
Как же тяжело было его парнерам за его карьеру
Про МЮ, мы Знаем, как истерил, портил атмосферу и разваливал команду. В МЮ Тен Хаг поставил на место выскочку.
В Юве было нечто похожее, только там ему контракт отказались продлевать
Вот, из Мадрида тоже набрили?
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Goofts
Ответ AminO2
аль-Фейхейнштейн легко справился с грозой Лихтенштейна.
Аль-Фейхинбург легко справился с грозой Люксембурга.
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Goofts
Позор Роналду!
С такой зарплатой кайфуй, забивай, убегай от любителей
А он ещё и негодует. За 95мин не показал ничего, за то других обвинить горазд.
Жалко тех людей, считающих принцессу Верблюдов, своим кумиром
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Экспертное мнение
Ответ Максим Перепелица
ХАХВХАХХАХАХАХАХАХ, что? ты в чувства приди
На меня пиар не действует, поэтому я вижу игроков такими, какие они есть. Вам конечно после многолетнего пиара сложно будет принять такую реальность, но да, в игровом смысле Суарес во всем сильнее Роналду, умеет всё тоже самое, плюс игра корпусом явно лучше.
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Philatelist79
За что боролся, на то и напоролся
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Максим Перепелица
Ответ Экспертное мнение
Ну так пиар-компашка Криша сама виновата, что в 2013 году искусственно слепила конкурента для Месси из игрока, который абсолютно ничем не превосходит Суареса.
ХАХВХАХХАХАХАХАХАХ, что? ты в чувства приди
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Muhammad Juraev
Фрукт недоволен, что не набил свою стату против любителей, вот и истерит)
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Muhammad Juraev
Ответ DonaldBrashear 2.0
вчера вечером уже глянул последние 7 добавленных минут этого матча, Роналду прав, из 7 минут игроки соперника 5 лежали на газоне просто так. вообще ужас, давно такого не видел.
Согласен, надо было 30 минут добавлять как обычно и про пенальти не забыть!
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Muhammad Juraev
Ответ Гегенпрессинг Рангника
ЧМ куплен был? Это что Модрич продался за бабки? Я так и знал что игроки Реала за шекели отдаются. Ещё Тчуамени так бездарно пенальти пробил деньги капнули на счёт 😄
На ЧМ Месси унизил их гениев Днодрича, Камавингу и Чучамени, поэтому у них бомбит)
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falkao2013
Ответ Artem Piatkov
За "шумеров и аккадов" а также Чёрное море вроде никого ещё не привлекали А тут то чего должны?
Ну подождём тогда
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Muhammad Juraev
О, очередная истерика)
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Muhammad Juraev
Ответ уличный иуда
Месси проигрывает Фанаты Месси: Да что такое вообще, почему Месси виноват, вот Мбаппе запорол несколько предпредпредпредголевых Месси, и вообще футбол-командная игра и виновата защита Роналду проигрывает Фанаты Месси: ахахахахах, опустил команду, не умеет играть, кринж
А причём тут это и слова кринжа?🤣
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Artem Piatkov
Ответ falkao2013
За расизм не привлекали тебя ещё?
За "шумеров и аккадов" а также Чёрное море вроде никого ещё не привлекали

А тут то чего должны?
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falkao2013
Ответ Artem Piatkov
Ну зато русские все красивые как на подбор (шутка) И в футбол играют лучше всех (нет🤦) Так и живём)
За расизм не привлекали тебя ещё?
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Сикарио
Ответ Гегенпрессинг Рангника
ЧМ куплен был? Это что Модрич продался за бабки? Я так и знал что игроки Реала за шекели отдаются. Ещё Тчуамени так бездарно пенальти пробил деньги капнули на счёт 😄
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+1
-15
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Grandpa Holland.
Ответ Grandpa Holland.
А зачем вообще здесь все эти новости. Об этом убогом чемпионате.
PS. Это был риторический вопрос.
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DpeMa111
Профессионалу, одному из лучших футболистов недавнего прошлого, играть с любителями и такое говорить, это как минимум смешно
+5
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Игорь Климов
Ответ Руслан Ганбаров
Так спортс - это не о футболе. Их главная задача ракурс подобрать, в котором португальца в негативном свете выставить.
Это, видимо, Спортс давал за него такое позорное интервью Моргану?
+5
-5
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Grandpa Holland.
А зачем вообще здесь все эти новости.
Об этом убогом чемпионате.
+14
-3
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Экспертное мнение
Ответ ConorNite
Новость про Рона, но комментарии от фанатов Месси или Барселоны. Криштиану буквально поселился в головах этих отбитых
Ну так пиар-компашка Криша сама виновата, что в 2013 году искусственно слепила конкурента для Месси из игрока, который абсолютно ничем не превосходит Суареса.
+4
-4
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AminO2
аль-Фейхейнштейн легко справился с грозой Лихтенштейна.
+6
-1
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Руслан Ганбаров
Ответ DonaldBrashear 2.0
вчера вечером уже глянул последние 7 добавленных минут этого матча, Роналду прав, из 7 минут игроки соперника 5 лежали на газоне просто так. вообще ужас, давно такого не видел.
Так спортс - это не о футболе. Их главная задача ракурс подобрать, в котором португальца в негативном свете выставить.
+3
-8
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Artem Piatkov
Ответ Universal1000
Ахахаха Такие не сладкие, не красивые....кислые, уродливые... Плак-плак-плак
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