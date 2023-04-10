Роналду – футболисту «Аль-Фейхи» после ничьей: «Вы играть не хотите»

Криштиану Роналду поругался с игроком «Аль-Фейха» после ничьей

Форвард « » не сумел поразить ворота «Аль-Фейхи» (0:0) в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Он провел на поле весь матч.

В трансляцию попал момент, когда португалец сразу по завершении матча говорит хавбеку соперника Али Аль-Закану: «Вы играть не хотите».

После этого Роналду сразу ушел с поля. Кроме того, футболисты обеих команд поучаствовали в небольшой стычке после игры.

В чемпионате Саудовской Аравии на счету 11 голов за 10 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.