Лэмпард о том, что вернуть его в «Челси» Боули посоветовал телеведущий Корден: «Надо уважать то, что решение основано не на одном мнении»
Фрэнк Лэмпард не видит ничего плохого в том, что совет вернуть его мог дать Джеймс Корден.
По информации The Sun, английский телеведущий рекомендовал совладельцу «Челси» Тодду Боули назначить Лэмпарда после того, как был уволен Грэм Поттер. Корден знаком с экс-хавбеком «синих» по шоу A League of Their Own.
«Я видел заголовок о Джеймсе Кордене, но я не в курсе, правда это или нет. Однако получился отличный заголовок, конечно.
Думаю, следует уважать то, что решение основывается не на одном мнении», – сказал Лэмпард.
Классно он Фрэнки пролоббировал !