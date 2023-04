Лэмпард о том, что вернуть его в «Челси» Боули посоветовал телеведущий Корден: «Надо уважать то, что решение основано не на одном мнении»

Фрэнк Лэмпард не видит ничего плохого в том, что совет вернуть его мог дать Джеймс Корден.

По информации The Sun, английский телеведущий рекомендовал совладельцу « » назначить после того, как был уволен Грэм Поттер. Корден знаком с экс-хавбеком «синих» по шоу A League of Their Own.

«Я видел заголовок о Джеймсе Кордене, но я не в курсе, правда это или нет. Однако получился отличный заголовок, конечно.

Думаю, следует уважать то, что решение основывается не на одном мнении», – сказал Лэмпард.