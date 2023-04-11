Лэмпард о том, что вернуть его в «Челси» Боули посоветовал телеведущий Корден: «Надо уважать то, что решение основано не на одном мнении»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Тодд Боули Футбол

Фрэнк Лэмпард не видит ничего плохого в том, что совет вернуть его мог дать Джеймс Корден.

По информации The Sun, английский телеведущий рекомендовал совладельцу «Челси» Тодду Боули назначить Лэмпарда после того, как был уволен Грэм Поттер. Корден знаком с экс-хавбеком «синих» по шоу A League of Their Own.

«Я видел заголовок о Джеймсе Кордене, но я не в курсе, правда это или нет. Однако получился отличный заголовок, конечно.

Думаю, следует уважать то, что решение основывается не на одном мнении», – сказал Лэмпард.

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6 комментариев

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byodr
Ответ 2ran
Есть не менее важные авторитеты -Джимми Фэллан и Джимми Киммел. Ну и конечно же -Тед Лассо!
Тед Лассо перерос Ричмонд, его надо было в Челси.
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Sevuska
Этот Джеймс Корден один из самых прикольных английских комедиантов 👍
Классно он Фрэнки пролоббировал !
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Александр Суряев
Ответ markoolio
За кого болеет Корден?
За Вест Хэм.
+1
0
+1
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markoolio
За кого болеет Корден?
0
-1
-1
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2ran
Есть не менее важные авторитеты -Джимми Фэллан и Джимми Киммел. Ну и конечно же -Тед Лассо!
+5
-1
+4
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10ztv
как принимаются решения в челси
0
-1
-1
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