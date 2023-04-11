Фрэнк Лэмпард: «Фаворит ли «Реал»? Да. Но нет ничего слаще, чем доказывать людям их неправоту»

Теги Карим Бензема Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Тони Кроос Сантьяго Бернабеу Футбол

Фрэнк Лэмпард согласился, что статусом фаворита в паре «Реал» – «Челси» обладают мадридцы.

– «Бернабеу» – это пугающее место, которое может вдохновить игроков?

– Думаю, что да. Я лишь раз играл здесь, в матче Англии с Испанией, и не мог коснуться мяча из-за Хави и Иньесты. У нас есть молодые футболисты, а есть те, кто уже многого добился. Я не думаю, что для них это будет нечто совершенно новое. Наша игра должна соответствовать случаю, на этой стадии уровень растет.

– Учитывая прошлогодний камбэк «Реала», что вы можете сказать своим игрокам?

– Каждый год – отдельная история. В позапрошлом сезоне «Челси» приехал и добился тут успеха. В прошлом году «Реал» провел выдающийся матч, изменил ход игры в момент, когда «Челси» выглядел очень сильным.

Я могу сказать своим игрокам, что надо понимать: это особенный стадион, это особенный клуб.

Мы должны понять, что «Реал» силен, нужно дисциплинированно играть без мяча. Понимать, каким образом соперник может нам угрожать, как он любит забивать, каким образом он контролирует игру.

Но мы должны и свои сильные стороны проявить. Мы должны верить в себя и не забывать о своих планах, находясь под давлением.

– Кто из игроков «Реала» вас особенно беспокоит?

– Сложно выделить кого-то одного. Я с огромным уважением отношусь к этой команде, особенно к тем футболистам, которые долго за нее играют. Бензема, Модричу, Кроосу. Я восхищаюсь ими и ценю то, что они ради этого делают, то, что они стали лидерами команды.

– Можете ли прокомментировать то, что «Реал» считается большим фаворитом?

– Давление оказывается на обе команды, учитывая их статус. Фаворит ли «Реал»? Да. Но в футболе нет ничего слаще, чем доказывать людям, что они неправы. Это хороший вызов.

Футбол – это давление, если ты с ним не справляешься, то ты не будешь ни в топ-клубе, ни большим игроком, – сказал главный тренер «Челси» накануне матча Лиги чемпионов.

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17 комментариев

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Макс Кидалов
Ответ ZarvuR2020
Вспоминай конспекты Ди Маттео, Фрэнк.
Ди матео просто сказал игрокам играть в атаке по шире, в защите по узже, а чеху по уверенне в воротах и все. Это секрет победы в лч
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Акира_1
Ответ 2vdhrvmmzf
Ну и никакого везения абсолютно конечно
А кто без везения выигрывал хоть один финал. Реалу прошлогоднему сколько везло, чтоб выиграть?
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deadjoker
Про Хави с Иньестой хорошо сказал :) Даже Месси только с ними смог выиграть ЛЧ.
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CriminalJoint62
Я ставлю хату на Челси. Лэмпард уже проявил себя как сильный специалист в Европе, на его багаже Тухель и забрал ЛЧ
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Sevuska
Тут я думаю для Френки главное сыграть достойно и выбрать для этого самую оптимальную тактику .
Форма Реала , и конкретно Бенземы , недавно прошлась катком по Ноу Кампу , так что здесь нет никаких иллюзий .
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Kyancey
Ответ ZarvuR2020
Вспоминай конспекты Ди Маттео, Фрэнк.
Какие конспекты? Все в «Челси» тогда понимали, что это их последний шанс выиграть ЛЧ. Сейчас или никогда
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А.В.Бубнов
Уровень лампарта - ставить двойки/тройки/четверки/пятерки в дневник и доказывать свою правоту по поводу выставленной оценки
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Barca_mania
Ответ udiekemen
Всё возможно, но всё ж не верится что Реал проиграет такому Челси
у Реала тоже проблем хватает
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benjamin92
Челси с Лэмпардом - это булка с маслом для любого клуба
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2vdhrvmmzf
Ответ Акира_1
Там же не было никаких конспектов) Только характер и терпение.
Ну и никакого везения абсолютно конечно
+5
-2
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Sergeev55
Ответ ZarvuR2020
Вспоминай конспекты Ди Маттео, Фрэнк.
или чему учил Папа Карло
😉😉😉
0
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Андрей Хенто
Челси не стоит недооценивать, иногда раненый зверь матерей, чем явный фаворит, все-таки Челси ни за что не борется сейчас и могут отдать все силы на Лигу Чемпионов.
+4
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Sergeev55
Зато помню его феноменальный гол с нулевого угла Барсе на Камп Ноу!!! Там тоже были Хави с Иньестой
+1
-2
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Акира_1
Ответ ZarvuR2020
Вспоминай конспекты Ди Маттео, Фрэнк.
Там же не было никаких конспектов) Только характер и терпение.
+6
-1
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DolJun
случай конечно не тот, возможно ситуация с вальверде их слегка подкосила, но в реале такие мастера, плюс сейчас в такой форме, что этому кризисному челси мало что светит
+3
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udiekemen
Всё возможно, но всё ж не верится что Реал проиграет такому Челси
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ZarvuR2020
Вспоминай конспекты Ди Маттео, Фрэнк.
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