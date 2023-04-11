Фрэнк Лэмпард: «Фаворит ли «Реал»? Да. Но нет ничего слаще, чем доказывать людям их неправоту»

Фрэнк Лэмпард согласился, что статусом фаворита в паре «Реал» – «Челси» обладают мадридцы.

– « » – это пугающее место, которое может вдохновить игроков?

– Думаю, что да. Я лишь раз играл здесь, в матче Англии с Испанией, и не мог коснуться мяча из-за Хави и Иньесты. У нас есть молодые футболисты, а есть те, кто уже многого добился. Я не думаю, что для них это будет нечто совершенно новое. Наша игра должна соответствовать случаю, на этой стадии уровень растет.

– Учитывая прошлогодний камбэк « », что вы можете сказать своим игрокам?

– Каждый год – отдельная история. В позапрошлом сезоне «Челси» приехал и добился тут успеха. В прошлом году «Реал» провел выдающийся матч, изменил ход игры в момент, когда «Челси» выглядел очень сильным.

Я могу сказать своим игрокам, что надо понимать: это особенный стадион, это особенный клуб.

Мы должны понять, что «Реал» силен, нужно дисциплинированно играть без мяча. Понимать, каким образом соперник может нам угрожать, как он любит забивать, каким образом он контролирует игру.

Но мы должны и свои сильные стороны проявить. Мы должны верить в себя и не забывать о своих планах, находясь под давлением.

– Кто из игроков «Реала» вас особенно беспокоит?

– Сложно выделить кого-то одного. Я с огромным уважением отношусь к этой команде, особенно к тем футболистам, которые долго за нее играют. Бензема, , . Я восхищаюсь ими и ценю то, что они ради этого делают, то, что они стали лидерами команды.

– Можете ли прокомментировать то, что «Реал» считается большим фаворитом?

– Давление оказывается на обе команды, учитывая их статус. Фаворит ли «Реал»? Да. Но в футболе нет ничего слаще, чем доказывать людям, что они неправы. Это хороший вызов.

Футбол – это давление, если ты с ним не справляешься, то ты не будешь ни в топ-клубе, ни большим игроком, – сказал главный тренер «Челси» накануне матча чемпионов.