Анчелотти перед «Челси»: «Лэмпард был великим игроком и знает, что бывает в таких матчах. У меня больше опыта, но он не так важен»

Теги Карло Анчелотти Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти пожелал Фрэнку Лэмпарду добиться успеха во главе «Челси».

«Мне 63 года, ему 44, так что у меня на 20 лет больше опыта, чем у него, однако это не изменит того, что произойдет во время матча.

Лэмпард был действительно великим футболистом, мне посчастливилось поработать с ним. Он был потрясающим профессионалом.

Он знает, что может произойти в таких матчах и как подготовить к ним команду. Опыт не так важен. Он хорошо знаком со многими футболистами и добьется успеха.

Конечно, мне грустно [что «Челси» не в лучшей форме], у меня прекрасные воспоминания о клубе, о сотрудниках. Я, разумеется, поддерживаю «Челси». Я провел там два хороших сезона. Но вернуться? Нет. Я думаю и надеюсь, что Лэмпард сможет добиться успеха с этой командой», – сказал главный тренер «Реала» накануне встречи команд в Лиге чемпионов.

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24 комментария

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ZA.RMA
Ответ Barca_mania
Да не, я бы все таки kyancey на первое место поставил😁 а я полный адекват:)
этот ужасный смайлик говорит всё за тебя)
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Barca_mania
Ответ ZA.RMA
Ты же понимаешь, что ты среди всех «неадекватовв »- занимаешь первое место?)
Да не, я бы все таки kyancey на первое место поставил😁
а я полный адекват:)
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Manchester Yun Yfva
Для риалки главное кто будет свистеть матч.
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ZA.RMA
Ответ Barca_mania
😁😁😁
Ты же понимаешь, что ты среди всех «неадекватовв »- занимаешь первое место?)
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Tsamourlidis_mufc
Зачем нести этот лицемерный бред? Какой Лэмпард против Анчелотти? Как раз в таких противостояниях в ПО опыт имеет ключевое значение. Лукавит итальянец.
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The Best
Приятно удивило что большинство фанатов Реала (тренер и игроки соответственно) с уважением отнеслись к Челси (не смотря на то в какой ужасной форме мы находимся),нет какого-то презрения и чсв которое видишь от фанатов большинства топ клубов.
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Universal1000
Лэмпард обычный переоцененный деревянный середняк.
Уровня вечных вылетов со сборной до полуфиналов.
Уровень вечный сливов в ЛЧ кроме одной горе-победки с самой слабой игрой среди всех чемпионов, игрой за которую стыдно будет даже внукам Лэмпарда.

Но в первую очередь конечно убийца золотого поколения сб. Англии. С нормальным хавбеком уровня хотя бы Сеска или Алькантары получили бы в нулевых хоть где-то полуфинал, но не с лузером Лэмпардом.

Но на убогий реальчек может хватить и такого недотранера у руля вахах.
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Barca_mania
Ответ SaH4r.
ты, и твои дружки оливер, kyancey, ДЖ, эрнандес и прочие🤡, вас не касается проходите мимо)
😁😁😁
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Вадим Слуцкий
Игроком он был отличным. Как тренер - пустое место.
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белошип
Ответ SaH4r.
моя цель лишь смеяться с таких как ты и тебе прочих, а так мое пожелание от чистого сердца)
Чел,ты болеешь за самый клоунский клуб в истории футбола,тут смеяться можно только с тебя и твой мемный кабинет)
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Burel
Ответ Buharoid
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это же коренные мадридисты.. за риал с 1951 года
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Control Freak
Добрый папа Карло 🙂
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Buharoid
Ответ белошип
Челси неудобный соперник для Реала,но пора уже поправлять статистику против синих,удачи лучшему клубу в мире в этом матче)
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Burel
два главных мешка в истории, которые и взорвали рынок в начале нулевых, начав гонку мешков
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f0rmoceft
Ответ MESSIya
Хавьер Тебас о ситуации между Вальверде и Баеной: «Провокация – это смягчающий фактор, а не оправдательный. Соответствующие санкции должна вынести комиссия по борьбе с насилием. Это было плохое действие».
Зачем во всех постах надо скидывать новости, никак не связанных между собой? Заведи телеграмм канал и вперёд
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Тохир Анваров
Ну тут без шансов для Челси.
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Isa Babaev
Ответ MESSIya
Хавьер Тебас о ситуации между Вальверде и Баеной: «Провокация – это смягчающий фактор, а не оправдательный. Соответствующие санкции должна вынести комиссия по борьбе с насилием. Это было плохое действие».
Зачем ты тащишь это сюда ?
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SaH4r.
Ответ белошип
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моя цель лишь смеяться с таких как ты и тебе прочих, а так мое пожелание от чистого сердца)
+5
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MADRiD_00
Челси умеет удивлять) Главное без скандалов и травм. Удачи Реалу🤍
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белошип
Ответ SaH4r.
ты, и твои дружки оливер, kyancey, ДЖ, эрнандес и прочие🤡, вас не касается проходите мимо)
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Parce
Реал должен переехать дохлый Челси, но каждая команда в Лч настроена по-другому чем в лиге
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SaH4r.
Ответ белошип
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ты, и твои дружки оливер, kyancey, ДЖ, эрнандес и прочие🤡, вас не касается проходите мимо)
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дронреш
Надеюсь хороший матч подучится
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белошип
Челси неудобный соперник для Реала,но пора уже поправлять статистику против синих,удачи лучшему клубу в мире в этом матче)
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MESSIya
Хавьер Тебас о ситуации между Вальверде и Баеной:

«Провокация – это смягчающий фактор, а не оправдательный.

Соответствующие санкции должна вынести комиссия по борьбе с насилием. Это было плохое действие».
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