Анчелотти перед «Челси»: «Лэмпард был великим игроком и знает, что бывает в таких матчах. У меня больше опыта, но он не так важен»

Карло Анчелотти пожелал Фрэнку Лэмпарду добиться успеха во главе «Челси».

«Мне 63 года, ему 44, так что у меня на 20 лет больше опыта, чем у него, однако это не изменит того, что произойдет во время матча.

Лэмпард был действительно великим футболистом, мне посчастливилось поработать с ним. Он был потрясающим профессионалом.

Он знает, что может произойти в таких матчах и как подготовить к ним команду. Опыт не так важен. Он хорошо знаком со многими футболистами и добьется успеха.

Конечно, мне грустно [что «Челси» не в лучшей форме], у меня прекрасные воспоминания о клубе, о сотрудниках. Я, разумеется, поддерживаю «Челси». Я провел там два хороших сезона. Но вернуться? Нет. Я думаю и надеюсь, что Лэмпард сможет добиться успеха с этой командой», – сказал главный тренер « » накануне встречи команд в чемпионов.

У Лэмпарда безумный (ре)старт в «Челси»: дважды «Реал» в ЛЧ, «Арсенал», «Сити» и «МЮ» в АПЛ