Анчелотти перед «Челси»: «Лэмпард был великим игроком и знает, что бывает в таких матчах. У меня больше опыта, но он не так важен»
Карло Анчелотти пожелал Фрэнку Лэмпарду добиться успеха во главе «Челси».
«Мне 63 года, ему 44, так что у меня на 20 лет больше опыта, чем у него, однако это не изменит того, что произойдет во время матча.
Лэмпард был действительно великим футболистом, мне посчастливилось поработать с ним. Он был потрясающим профессионалом.
Он знает, что может произойти в таких матчах и как подготовить к ним команду. Опыт не так важен. Он хорошо знаком со многими футболистами и добьется успеха.
Конечно, мне грустно [что «Челси» не в лучшей форме], у меня прекрасные воспоминания о клубе, о сотрудниках. Я, разумеется, поддерживаю «Челси». Я провел там два хороших сезона. Но вернуться? Нет. Я думаю и надеюсь, что Лэмпард сможет добиться успеха с этой командой», – сказал главный тренер «Реала» накануне встречи команд в Лиге чемпионов.
У Лэмпарда безумный (ре)старт в «Челси»: дважды «Реал» в ЛЧ, «Арсенал», «Сити» и «МЮ» в АПЛ
а я полный адекват:)
Уровня вечных вылетов со сборной до полуфиналов.
Уровень вечный сливов в ЛЧ кроме одной горе-победки с самой слабой игрой среди всех чемпионов, игрой за которую стыдно будет даже внукам Лэмпарда.
Но в первую очередь конечно убийца золотого поколения сб. Англии. С нормальным хавбеком уровня хотя бы Сеска или Алькантары получили бы в нулевых хоть где-то полуфинал, но не с лузером Лэмпардом.
Но на убогий реальчек может хватить и такого недотранера у руля вахах.
«Провокация – это смягчающий фактор, а не оправдательный.
Соответствующие санкции должна вынести комиссия по борьбе с насилием. Это было плохое действие».