«Я не самый дорогой, вы точно должны меня взять!» Холанд и другие игроки АПЛ объяснили, почему нужно покупать их в Фэнтези

Игроки Премьер-лиги предложили пользователям брать себя в Фэнтези.

«Вы должны брать меня, потому что... А кто самый дорогой в этом сезоне? Салах? Ну вот, я не самый дорогой, так что вы точно должны взять меня», – сказал форвард «Манчестер Сити » Эрлинг Холанд .

«Я хороший пик. Дороговат, конечно, но стоит того», – вратарь «Арсенала » Давид Райя .

«Я буду забивать, я буду отдавать ассисты. У меня нечасто бывают травмы. Думаю, люди поймут, что я полезный выбор», – нападающий «Астон Виллы » Олли Уоткинс .

«Возвраты владения в обороне обеспечу, несколько голов забью – так что принесу вам очки», – полузащитник «Сандерленда » Гранит Джака .

Создать свою команду в Фэнтези АПЛ , чтобы выполнить просьбы игроков, нужно до 22:00 мск в пятницу, 15 августа, когда «Ливерпуль » откроеет новый сезон матчем с «Борнмутом ».