«Я не самый дорогой, вы точно должны меня взять!» Холанд и другие игроки АПЛ объяснили, почему нужно покупать их в Фэнтези
Игроки Премьер-лиги предложили пользователям брать себя в Фэнтези.
«Вы должны брать меня, потому что... А кто самый дорогой в этом сезоне? Салах? Ну вот, я не самый дорогой, так что вы точно должны взять меня», – сказал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
«Я хороший пик. Дороговат, конечно, но стоит того», – вратарь «Арсенала» Давид Райя.
«Я буду забивать, я буду отдавать ассисты. У меня нечасто бывают травмы. Думаю, люди поймут, что я полезный выбор», – нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс.
«Возвраты владения в обороне обеспечу, несколько голов забью – так что принесу вам очки», – полузащитник «Сандерленда» Гранит Джака.
Создать свою команду в Фэнтези АПЛ, чтобы выполнить просьбы игроков, нужно до 22:00 мск в пятницу, 15 августа, когда «Ливерпуль» откроеет новый сезон матчем с «Борнмутом».
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?14132 голоса
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
