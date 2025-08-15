  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Я не самый дорогой, вы точно должны меня взять!» Холанд и другие игроки АПЛ объяснили, почему нужно покупать их в Фэнтези
3

«Я не самый дорогой, вы точно должны меня взять!» Холанд и другие игроки АПЛ объяснили, почему нужно покупать их в Фэнтези

Игроки Премьер-лиги предложили пользователям брать себя в Фэнтези.

«Вы должны брать меня, потому что... А кто самый дорогой в этом сезоне? Салах? Ну вот, я не самый дорогой, так что вы точно должны взять меня», – сказал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

«Я хороший пик. Дороговат, конечно, но стоит того», – вратарь «Арсенала» Давид Райя.

«Я буду забивать, я буду отдавать ассисты. У меня нечасто бывают травмы. Думаю, люди поймут, что я полезный выбор», – нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс.

«Возвраты владения в обороне обеспечу, несколько голов забью – так что принесу вам очки», – полузащитник «Сандерленда» Гранит Джака.

Создать свою команду в Фэнтези АПЛ, чтобы выполнить просьбы игроков, нужно до 22:00 мск в пятницу, 15 августа, когда «Ливерпуль» откроеет новый сезон матчем с «Борнмутом».

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?14132 голоса
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
logoАрсенал
logoМанчестер Сити
logoЭрлинг Холанд
logoАстон Вилла
logoДавид Райя
logoГранит Джака
logoСандерленд
logoОлли Уоткинс
logoЛиверпуль
logoБорнмут
logoпремьер-лига Англия
logoФэнтези
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ливерпуль» за 35 млн евро купил 18-летнего защитника «Пармы» Леони
15 минут назадФото
Президент Польского союза о баннере израильских фанатов «Убийцы с 1939-го»: «Провокации и фальсификации истории недопустимы. Мы призываем УЕФА привлечь виновных к ответственности»
916 минут назад
Кубок Германии. «Байер» играет с «Зонненхоф-Гроссаспахом», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Рот-Вайссом» в понедельник
443 минуты назадLive
Микель Артета: «Арсенал» – одна из лучших команд Европы. Но нам нужно выиграть крупный трофей»
1748 минут назад
Глебов и Кисляк попали в список «Миротворца»
8156 минут назад
Петр Чех расстался с женой после 26 лет брака: «Мы с Мартиной остаемся лучшими друзьями и очень гордимся нашими детьми»
34сегодня, 15:32Фото
У Малафеева родился четвертый ребенок – от гимнастки Шкатовой, которая младше экс-вратаря «Зенита» на 21 год
71сегодня, 15:16Фото
«Торпедо» уволило Кононова. Команда идет в зоне вылета Первой лиги с одним очком после четырех туров
12сегодня, 15:08
Как «Ливерпуль» проведет первый матч? Угадайте счет и поборитесь за 30 000₽ в нашем телеграм-боте
сегодня, 15:00Тесты и игры
Роналду подарил Джорджине электромобиль Porsche, часы, сумки Dior и Louis Vuitton и платья по случаю помолвки, потратив свыше 310 000 евро (The Sun)
85сегодня, 14:52
Ко всем новостям
Последние новости
РФС об удалении Мохеби судьей Опейкиной: «Игрок «Ростова» за грубую игру получил вторую желтую карточку»
325 минут назад
«Челси» отклонил предложение «Боруссии» об аренде Чуквуэмеки с обязательством выкупа за 20 млн евро. Лондонцы хотят продать хавбека сразу
633 минуты назад
Кубок Италии. «Сассуоло» играет с «Катандзаро», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
143 минуты назадLive
«Пари НН» встретится с махачкалинским «Динамо». Нижегородцам нужна ваша поддержка на «Мордовия Арене»!
43 минуты назадРеклама
«ПСЖ» продаст Мукиеле «Сандерленду» за 12 млн евро. Защитник сегодня отправился в Англию
349 минут назад
Булыкин о «Зените»: «Не слишком замотивированная и разбалованная своим положением команда. Доверия у Семака будет еще много, раз ему дали продолжать после прошлого сезона»
259 минут назад
Барко о слухах про уход: «Вот он я, здесь, счастлив быть частью «Спартака» и мечтаю стать с ним чемпионом»
559 минут назад
Колосков о «Спартаке»: «Станкович – очень значимая фигура в футболе. Ему надо дать время до зимы»
9сегодня, 15:28
Пименов покинул пост замгендиректора «Крыльев» спустя полгода после назначения: «Всем огромное спасибо»
2сегодня, 15:01
Джейми Каррагер: «Амориму предстоит сделать гораздо больше, чем Артете. Если «МЮ» будет претендовать на титул АПЛ в трех сезонах, то Рубен сработает блестяще»
6сегодня, 14:59