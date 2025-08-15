  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Микель Артета: «Арсенал» – одна из лучших команд Европы. Но нам нужно выиграть крупный трофей»
17

Микель Артета: «Арсенал» – одна из лучших команд Европы. Но нам нужно выиграть крупный трофей»

Микель Артета считает «Арсенал» одной из лучших команд Европы.

«Арсенал» – одна из лучших команд Европы на данный момент, но нам нужно закрепить это достижение.

Я отдаю этому клубу всю страсть, энергию, знания. И вообще все, что у меня есть. Мы преобразили этот клуб, превратив его из того, чем он был, в то, чем он есть сегодня.

Что касается результатов, если посмотреть на последние три сезона Премьер-лиги, мы набрали больше всех очков. Однако нам все еще нужно выиграть крупный трофей. Этого нам не хватает, потому что все остальное уже сделано», – сказал тренер «Арсенала».

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?14127 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Sports
Источник: ESPN
logoМикель Артета
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейми Каррагер: «Амориму предстоит сделать гораздо больше, чем Артете. Если «МЮ» будет претендовать на титул АПЛ в трех сезонах, то Рубен сработает блестяще»
6сегодня, 14:59
Топ-10 интриг АПЛ от «Мяч Production». Кто удивит, кто провалится?
сегодня, 14:45Видео
Артета о борьбе за титул АПЛ: «У «Арсенала» больше всех очков в лиге за три последних сезона. Если копать, копать и копать, то однажды найдешь золото»
78сегодня, 13:41
«Арсенал», «Сити» (и «Челси»?) в погоне за «Ливерпулем». Превью АПЛ
33сегодня, 13:10
Главные новости
«Ливерпуль» за 35 млн евро купил 18-летнего защитника «Пармы» Леони
13 минуты назадФото
Президент Польского союза о баннере израильских фанатов «Убийцы с 1939-го»: «Провокации и фальсификации истории недопустимы. Мы призываем УЕФА привлечь виновных к ответственности»
714 минут назад
Кубок Германии. «Байер» играет с «Зонненхоф-Гроссаспахом», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Рот-Вайссом» в понедельник
441 минуту назадLive
Глебов и Кисляк попали в список «Миротворца»
8054 минуты назад
Петр Чех расстался с женой после 26 лет брака: «Мы с Мартиной остаемся лучшими друзьями и очень гордимся нашими детьми»
34сегодня, 15:32Фото
У Малафеева родился четвертый ребенок – от гимнастки Шкатовой, которая младше экс-вратаря «Зенита» на 21 год
71сегодня, 15:16Фото
«Торпедо» уволило Кононова. Команда идет в зоне вылета Первой лиги с одним очком после четырех туров
12сегодня, 15:08
Как «Ливерпуль» проведет первый матч? Угадайте счет и поборитесь за 30 000₽ в нашем телеграм-боте
сегодня, 15:00Тесты и игры
Роналду подарил Джорджине электромобиль Porsche, часы, сумки Dior и Louis Vuitton и платья по случаю помолвки, потратив свыше 310 000 евро (The Sun)
84сегодня, 14:52
Флик о втором сезоне в «Барсе»: «Три титула – это не конец, а начало. Осознаем сложность соперничества в Ла Лиге – мы должны прибавлять»
15сегодня, 14:49
Ко всем новостям
Последние новости
РФС об удалении Мохеби судьей Опейкиной: «Игрок «Ростова» за грубую игру получил вторую желтую карточку»
323 минуты назад
«Челси» отклонил предложение «Боруссии» об аренде Чуквуэмеки с обязательством выкупа за 20 млн евро. Лондонцы хотят продать хавбека сразу
631 минуту назад
«Я не самый дорогой, вы точно должны меня взять!» Холанд и другие игроки АПЛ объяснили, почему нужно покупать их в Фэнтези
337 минут назад
Кубок Италии. «Сассуоло» играет с «Катандзаро», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
141 минуту назадLive
«Пари НН» встретится с махачкалинским «Динамо». Нижегородцам нужна ваша поддержка на «Мордовия Арене»!
41 минуту назадРеклама
«ПСЖ» продаст Мукиеле «Сандерленду» за 12 млн евро. Защитник сегодня отправился в Англию
347 минут назад
Булыкин о «Зените»: «Не слишком замотивированная и разбалованная своим положением команда. Доверия у Семака будет еще много, раз ему дали продолжать после прошлого сезона»
257 минут назад
Барко о слухах про уход: «Вот он я, здесь, счастлив быть частью «Спартака» и мечтаю стать с ним чемпионом»
557 минут назад
Колосков о «Спартаке»: «Станкович – очень значимая фигура в футболе. Ему надо дать время до зимы»
9сегодня, 15:28
Пименов покинул пост замгендиректора «Крыльев» спустя полгода после назначения: «Всем огромное спасибо»
2сегодня, 15:01