Микель Артета: «Арсенал» – одна из лучших команд Европы. Но нам нужно выиграть крупный трофей»
Микель Артета считает «Арсенал» одной из лучших команд Европы.
«Арсенал» – одна из лучших команд Европы на данный момент, но нам нужно закрепить это достижение.
Я отдаю этому клубу всю страсть, энергию, знания. И вообще все, что у меня есть. Мы преобразили этот клуб, превратив его из того, чем он был, в то, чем он есть сегодня.
Что касается результатов, если посмотреть на последние три сезона Премьер-лиги, мы набрали больше всех очков. Однако нам все еще нужно выиграть крупный трофей. Этого нам не хватает, потому что все остальное уже сделано», – сказал тренер «Арсенала».
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?14127 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости