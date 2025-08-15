Микель Артета: «Арсенал» – одна из лучших команд Европы. Но нам нужно выиграть крупный трофей»

Микель Артета считает «Арсенал» одной из лучших команд Европы.

«Арсенал » – одна из лучших команд Европы на данный момент, но нам нужно закрепить это достижение.

Я отдаю этому клубу всю страсть, энергию, знания. И вообще все, что у меня есть. Мы преобразили этот клуб, превратив его из того, чем он был, в то, чем он есть сегодня.

Что касается результатов, если посмотреть на последние три сезона Премьер-лиги, мы набрали больше всех очков. Однако нам все еще нужно выиграть крупный трофей. Этого нам не хватает, потому что все остальное уже сделано», – сказал тренер «Арсенала».