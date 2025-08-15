«ПСЖ» продаст Мукиеле «Сандерленду» за 12 млн евро. Защитник сегодня отправился в Англию

«ПСЖ» продаст Норди Мукиеле «Сандерленду».

Стороны уже достигли принципиальной договоренности о переходе французского защитника в клуб, вернувшийся в АПЛ , сообщает RMC Sport.

Парижане разрешили футболисту сегодня отправиться в Англию для завершения трансфера, сумма которого оценивается примерно в 12 млн евро.

Прошлый сезон Мукиеле провел в аренде в «Байере» и сейчас снова не входит в планы тренера парижан Луиса Энрике .

