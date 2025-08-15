«ПСЖ» продаст Мукиеле «Сандерленду» за 12 млн евро. Защитник сегодня отправился в Англию
«ПСЖ» продаст Норди Мукиеле «Сандерленду».
Стороны уже достигли принципиальной договоренности о переходе французского защитника в клуб, вернувшийся в АПЛ, сообщает RMC Sport.
Парижане разрешили футболисту сегодня отправиться в Англию для завершения трансфера, сумма которого оценивается примерно в 12 млн евро.
Прошлый сезон Мукиеле провел в аренде в «Байере» и сейчас снова не входит в планы тренера парижан Луиса Энрике.
С полной статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?14131 голос
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости