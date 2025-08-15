«Челси» отклонил предложение «Боруссии» об аренде Чуквуэмеки с обязательством выкупа за 20 млн евро. Лондонцы хотят продать хавбека сразу

«Челси» отклонил предложение «Боруссии» об аренде Карни Чуквуэмеки.

Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры о полноценном трансфере 21-летнего полузащитника. Лондонцы не намерены отдавать игрока в аренду.

Однако по информации инсайдера Фабрицио Романо , немецкий клуб направил предложение об аренде с обязательством выкупа на 20 млн евро. Также предусматривалось получение лондонцами значительной суммы от перепродажи игрока.

Однако «Челси » немедленно отклонил предложение, посчитав его «оскорбительным», поскольку другие клубы также обратились к ним с предложением о постоянном трансфере.

Тем не менее переговоры по-прежнему ведутся, так как Карни хочет перейти в «Боруссию». Футболист играл за дортмундцев на правах аренды с февраля этого года. Его статистику можно найти здесь .