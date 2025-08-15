«Челси» отклонил предложение «Боруссии» об аренде Чуквуэмеки с обязательством выкупа за 20 млн евро. Лондонцы хотят продать хавбека сразу
«Челси» отклонил предложение «Боруссии» об аренде Карни Чуквуэмеки.
Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры о полноценном трансфере 21-летнего полузащитника. Лондонцы не намерены отдавать игрока в аренду.
Однако по информации инсайдера Фабрицио Романо, немецкий клуб направил предложение об аренде с обязательством выкупа на 20 млн евро. Также предусматривалось получение лондонцами значительной суммы от перепродажи игрока.
Однако «Челси» немедленно отклонил предложение, посчитав его «оскорбительным», поскольку другие клубы также обратились к ним с предложением о постоянном трансфере.
Тем не менее переговоры по-прежнему ведутся, так как Карни хочет перейти в «Боруссию». Футболист играл за дортмундцев на правах аренды с февраля этого года. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
