Энцо Фернандес: «Челси» не боится «Реала». Лэмпард рассказал нам о победе в ЛЧ в 2012-м, когда у команды был сложный период»

Энцо Фернандес заявил, что «Челси» не боится «Реала».

Завтра, 12 апреля, « » примет «синих» в рамках первого матча 1/4 финала . Ответная игра пройдет 18-го.

« рассказал нам, как он выиграл Лигу чемпионов в 2012 году, когда у команды был сложный период.

Мы не боимся «Реала». Мы относимся к ним с большим уважением, ведь это большой матч, а их класс известен.

Постараемся сдержать их при помощи наших защитников. Жду отличного матча», – сказал полузащитник « » .