Энцо Фернандес: «Челси» не боится «Реала». Лэмпард рассказал нам о победе в ЛЧ в 2012-м, когда у команды был сложный период»
Энцо Фернандес заявил, что «Челси» не боится «Реала».
Завтра, 12 апреля, «Мадрид» примет «синих» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет 18-го.
«Фрэнк Лэмпард рассказал нам, как он выиграл Лигу чемпионов в 2012 году, когда у команды был сложный период.
Мы не боимся «Реала». Мы относимся к ним с большим уважением, ведь это большой матч, а их класс известен.
Постараемся сдержать их при помощи наших защитников. Жду отличного матча», – сказал полузащитник «Челси» Энцо Фернандес.
А где Ди Маттео сейчас? Чисто на фарте взяли кубок.
Ну и в целом Челси это е*анное дно, без ворованных российских денег даже в зону ЛЕ не могут попасть.
А влился - это да, шикарно. Может, потому и хотел, потому что себя там увидел.