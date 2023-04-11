Энцо Фернандес: «Челси» не боится «Реала». Лэмпард рассказал нам о победе в ЛЧ в 2012-м, когда у команды был сложный период»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Энцо Фернандес Футбол

Энцо Фернандес заявил, что «Челси» не боится «Реала».

Завтра, 12 апреля, «Мадрид» примет «синих» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет 18-го.

«Фрэнк Лэмпард рассказал нам, как он выиграл Лигу чемпионов в 2012 году, когда у команды был сложный период.

Мы не боимся «Реала». Мы относимся к ним с большим уважением, ведь это большой матч, а их класс известен.

Постараемся сдержать их при помощи наших защитников. Жду отличного матча», – сказал полузащитник «Челси» Энцо Фернандес.

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19 комментариев

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uno_107
Та победа Челси это самое позорное чемпионство в ЛЧ. Абсолютно мертвая игра, против Баварии забили с единственного углового, терпя унижение весь матч. Отскок от Барсы в 1/2.
А где Ди Маттео сейчас? Чисто на фарте взяли кубок.
Ну и в целом Челси это е*анное дно, без ворованных российских денег даже в зону ЛЕ не могут попасть.
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rachidibrahimov
Ответ angry horse
Что правда, то правда, Челси может и выстрелить, если вспомнить Гранта и Ди Маттео в кризисные периоды🤔
Вспомни какие футболисты были у Ди Маттео. Дрогба, Лемпард, Терри, Чех и тд. Есть ли такие люди сейчас в составе лондонцев ?
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Bellevue
Ответ Андрей Хенто
Кризисный Челси это один из самых опасных соперников, но надеюсь, что опытный Модрич и Кроос смогут выиграть центр поля, это будет одним из главных залогов успеха в этом противостоянии.
Это верно, кризисный Челси опасен. И не только кризисный
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Febos_
Ответ Eden Hazard
Почему обманул? Энцо за 2 месяца с первого интереса уже все знал о Челси и рвался туда. С чего ты решил что все рвутся только в Барсу или Реал? Вкусы у людей разные. А влился - это да, шикарно. Может, потому и хотел, потому что себя там увидел.
я не говорил что все рвутся в реал или прости господи барсу , просто было удивительно как Энцо настаивал на переход в Челси после того как Боули однажды его уже кинул ,, поэтому и похвалил Боули за настойчивость , хоть и с сарказмом но в целом он молодец что каким то образом уговорил игрока чтобы тот надавил на Кошту в дедлайне ))
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Eden Hazard
Ответ Febos_
понятие не имею как Боули обманул Энцо чтобы он присоединился к нам , но самое впечатляещее в Энцо это его быстрая и плавная адаптация в апл , прям видно что Челси подписали супертопа . Сейчас в основном иза него и смотрю игры Челси
Почему обманул? Энцо за 2 месяца с первого интереса уже все знал о Челси и рвался туда. С чего ты решил что все рвутся только в Барсу или Реал? Вкусы у людей разные.
А влился - это да, шикарно. Может, потому и хотел, потому что себя там увидел.
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Алексей Тарасюк
Зря. Лучше бояться 😄
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Kasatka Edvard
по ощущениям, фрэнк словно пожилой учитель, отвлекся с урока, присел на краешек стола и в красках рассказал историю о славных былых временах.. а затем повернул голову в окно и задумчиво вдохнул. 🥲
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Fatty Toni
Ответ deadjoker
Там были люди которые могли превозмогать по 120 минут.
Думаю, точнее будет отметить, что там были настоящие мужики, с большими такими яйцами. Не ровня нынешним, как бы так сказать, снежинкам.
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Рашпель793
Ответ 84z8fgzsf8
То была победа конкретных футболистов, топовых футболистов, у которых был последний шанс на победу в лч, а сейчас кто ?
Сейчас там разве что Тиаго Сильва есть.
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Febos_
понятие не имею как Боули обманул Энцо чтобы он присоединился к нам , но самое впечатляещее в Энцо это его быстрая и плавная адаптация в апл , прям видно что Челси подписали супертопа . Сейчас в основном иза него и смотрю игры Челси
+8
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justadamso@icloud.com
Ответ Нефанатик
Энцо, ЛЧ это не ЧМ в котором надо было сделать чемпионом пиар ФИФА.
Шел 114 день нытья….
+4
-5
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Нефанатик
Энцо, ЛЧ это не ЧМ в котором надо было сделать чемпионом пиар ФИФА.
+6
-5
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مختار موسى حاجييف
но там были Дрогба, сам Френки, Терри и тд.
+1
0
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Андрей Хенто
Кризисный Челси это один из самых опасных соперников, но надеюсь, что опытный Модрич и Кроос смогут выиграть центр поля, это будет одним из главных залогов успеха в этом противостоянии.
+2
-2
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Konstantin Meerov
сейчас и близко нет таких футболистов в составе
+2
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84z8fgzsf8
То была победа конкретных футболистов, топовых футболистов, у которых был последний шанс на победу в лч, а сейчас кто ?
+18
0
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Акира_1
Если Канте будет играть, то уже есть маленькая надежда на их дуэт с Энцо.
+2
-1
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deadjoker
Там были люди которые могли превозмогать по 120 минут.
+23
-2
+21
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angry horse
Что правда, то правда, Челси может и выстрелить, если вспомнить Гранта и Ди Маттео в кризисные периоды🤔
+3
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