«Пари НН» встретится с махачкалинским «Динамо». Нижегородцам нужна ваша поддержка на «Мордовия Арене»!

«Пари НН» сыграет с «Динамо» Махачкала в пятом туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в понедельник, 18 августа, в 20:00 на стадионе «Мордовия Арена».

По итогам четырех туров нижегородцы идут на 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата. Махачкалинцы же расположились на десятом месте, обладая пятью очками. Приходите поддержать «Пари НН» в домашней игре!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .