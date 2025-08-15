  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Пари НН» встретится с махачкалинским «Динамо». Нижегородцам нужна ваша поддержка на «Мордовия Арене»!
Реклама
0

«Пари НН» встретится с махачкалинским «Динамо». Нижегородцам нужна ваша поддержка на «Мордовия Арене»!

«Пари НН» сыграет с «Динамо» Махачкала в пятом туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в понедельник, 18 августа, в 20:00 на стадионе «Мордовия Арена».

По итогам четырех туров нижегородцы идут на 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата. Махачкалинцы же расположились на десятом месте, обладая пятью очками. Приходите поддержать «Пари НН» в домашней игре!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?14138 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Sports
logoПари НН
натив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ливерпуль» за 35 млн евро купил 18-летнего защитника «Пармы» Леони
56 минут назадФото
Бакаев жалеет о видео со стрелкой после перехода в «Зенит»: «Согласился по глупости. А потом подумал: «Е-мое!»
9 минут назад
Президент Польского союза о баннере израильских фанатов «Убийцы с 1939-го»: «Провокации и фальсификации истории недопустимы. Мы призываем УЕФА привлечь виновных к ответственности»
1217 минут назад
Кубок Германии. «Байер» играет с «Зонненхоф-Гроссаспахом», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Рот-Вайссом» в понедельник
444 минуты назадLive
Микель Артета: «Арсенал» – одна из лучших команд Европы. Но нам нужно выиграть крупный трофей»
1849 минут назад
Глебов и Кисляк попали в список «Миротворца»
8157 минут назад
Петр Чех расстался с женой после 26 лет брака: «Мы с Мартиной остаемся лучшими друзьями и очень гордимся нашими детьми»
35сегодня, 15:32Фото
У Малафеева родился четвертый ребенок – от гимнастки Шкатовой, которая младше экс-вратаря «Зенита» на 21 год
72сегодня, 15:16Фото
«Торпедо» уволило Кононова. Команда идет в зоне вылета Первой лиги с одним очком после четырех туров
12сегодня, 15:08
Как «Ливерпуль» проведет первый матч? Угадайте счет и поборитесь за 30 000₽ в нашем телеграм-боте
сегодня, 15:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
РФС об удалении Мохеби судьей Опейкиной: «Игрок «Ростова» за грубую игру получил вторую желтую карточку»
326 минут назад
«Челси» отклонил предложение «Боруссии» об аренде Чуквуэмеки с обязательством выкупа за 20 млн евро. Лондонцы хотят продать хавбека сразу
634 минуты назад
«Я не самый дорогой, вы точно должны меня взять!» Холанд и другие игроки АПЛ объяснили, почему нужно покупать их в Фэнтези
340 минут назад
Кубок Италии. «Сассуоло» играет с «Катандзаро», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
144 минуты назадLive
«ПСЖ» продаст Мукиеле «Сандерленду» за 12 млн евро. Защитник сегодня отправился в Англию
350 минут назад
Булыкин о «Зените»: «Не слишком замотивированная и разбалованная своим положением команда. Доверия у Семака будет еще много, раз ему дали продолжать после прошлого сезона»
2сегодня, 15:44
Барко о слухах про уход: «Вот он я, здесь, счастлив быть частью «Спартака» и мечтаю стать с ним чемпионом»
5сегодня, 15:44
Колосков о «Спартаке»: «Станкович – очень значимая фигура в футболе. Ему надо дать время до зимы»
9сегодня, 15:28
Пименов покинул пост замгендиректора «Крыльев» спустя полгода после назначения: «Всем огромное спасибо»
2сегодня, 15:01
Джейми Каррагер: «Амориму предстоит сделать гораздо больше, чем Артете. Если «МЮ» будет претендовать на титул АПЛ в трех сезонах, то Рубен сработает блестяще»
6сегодня, 14:59