«Пари НН» встретится с махачкалинским «Динамо». Нижегородцам нужна ваша поддержка на «Мордовия Арене»!
«Пари НН» сыграет с «Динамо» Махачкала в пятом туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в понедельник, 18 августа, в 20:00 на стадионе «Мордовия Арена».
По итогам четырех туров нижегородцы идут на 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата. Махачкалинцы же расположились на десятом месте, обладая пятью очками. Приходите поддержать «Пари НН» в домашней игре!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?14138 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости