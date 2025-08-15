Президент Польского союза о баннере израильских фанатов «Убийцы с 1939-го»: «Провокации и фальсификации истории недопустимы. Мы призываем УЕФА привлечь виновных к ответственности»
Президент PZPN отреагировал на оскорбительный баннер израильтян про поляков.
«Маккаби» Хайфа проиграл «Ракуву» (0:2) в ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы. Польский клуб вышел в следующий раунд квалификации, победив 2:1 по сумме двух игр. Ответный матч прошел в венгерском Дебрецене по соображениям безопасности.
Во время матча на секторе болельщиков израильского клуба был растянут баннер с надписью «Убийцы с 1939 года».
Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезари Кулеша высказался о произошедшем в соцсетях.
«Провокации и фальсификации истории недопустимы.
Мы настоятельно призываем УЕФА занять определенную позицию и привлечь [виновных] к ответственности за скандальный баннер и возмутительное поведение на трибунах во время матча «Маккаби» – «Ракув», – говорится в сообщении Кулеши.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?14293 голоса
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Цезари Кулеши
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости