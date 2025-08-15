Президент Польского союза о баннере израильских фанатов «Убийцы с 1939-го»: «Провокации и фальсификации истории недопустимы. Мы призываем УЕФА привлечь виновных к ответственности»

Президент PZPN отреагировал на оскорбительный баннер израильтян про поляков.

«Маккаби» Хайфа проиграл «Ракуву » (0:2) в ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы . Польский клуб вышел в следующий раунд квалификации, победив 2:1 по сумме двух игр. Ответный матч прошел в венгерском Дебрецене по соображениям безопасности.

Во время матча на секторе болельщиков израильского клуба был растянут баннер с надписью «Убийцы с 1939 года».

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезари Кулеша высказался о произошедшем в соцсетях.

«Провокации и фальсификации истории недопустимы.

Мы настоятельно призываем УЕФА занять определенную позицию и привлечь [виновных] к ответственности за скандальный баннер и возмутительное поведение на трибунах во время матча «Маккаби» – «Ракув», – говорится в сообщении Кулеши.