Манчини хочет вызвать Шерки в сборную Италии. Дедушка хавбека «Лиона» и Франции U21 – из Апулии
Уроженец Лиона Райан Шерки может начать выступать за сборную Италии.
По данным La Repubblica, главный тренер Роберто Манчини хочет вызвать полузащитника в национальную команду.
Один из дедушек хавбека родом из Апулии, области на юго-востоке Италии, и это дает футболисту право выступать за итальянскую сборную.
Шерки еще ни разу не вызывался в основную сборную Франции, но выступал за команды U16, U19 и сейчас играет за U21.
В текущем сезоне 19-летний игрок провел 27 матчей за «Лион» в Лиге 1 и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Молчите, Ржевский, молчите!!!