Манчини хочет вызвать Шерки в сборную Италии. Дедушка хавбека «Лиона» и Франции U21 – из Апулии

Теги Лион Роберто Манчини Сборная Франции по футболу лига 1 Франция сборная Италии по футболу Райан Шерки Футбол

Уроженец Лиона Райан Шерки может начать выступать за сборную Италии.

По данным La Repubblica, главный тренер Роберто Манчини хочет вызвать полузащитника в национальную команду.

Один из дедушек хавбека родом из Апулии, области на юго-востоке Италии, и это дает футболисту право выступать за итальянскую сборную.

Шерки еще ни разу не вызывался в основную сборную Франции, но выступал за команды U16, U19 и сейчас играет за U21.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 27 матчей за «Лион» в Лиге 1 и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Андер Эррера
классный игрок
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Andrew Moiseev
Ответ Д.Н.Л
Из Алупии Молчите, Ржевский, молчите!!!
Ну вот, пришёл поручик и все опошлил
+1
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Edo Milanian
Both of Cherki’s parents are of Algerian descent; his father, Fabrice, is also of Italian descent
+1
-1
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Д.Н.Л
Из Алупии

Молчите, Ржевский, молчите!!!
+12
0
+12
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Teodrakis
Карпин хочет вызвать Леонардо ДиКаприо
+16
-1
+15
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