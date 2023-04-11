Манчини хочет вызвать Шерки в сборную Италии. Дедушка хавбека «Лиона» и Франции U21 – из Апулии

Уроженец Лиона Райан Шерки может начать выступать за сборную Италии.

По данным La Repubblica, главный тренер хочет вызвать полузащитника в национальную команду.

Один из дедушек хавбека родом из Апулии, области на юго-востоке Италии, и это дает футболисту право выступать за итальянскую сборную.

еще ни разу не вызывался в основную сборную Франции, но выступал за команды U16, U19 и сейчас играет за U21.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 27 матчей за « » в Лиге 1 и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.