Глава «ПСЖ» предлагал «Лиону» менее 10 млн евро за Шерки. «Олимпик» отказался, хавбек остается

Теги Лион ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Жан-Мишель Олас Нассер Аль-Хелайфи Райан Шерки Футбол

«Лион» отказался продавать «ПСЖ» полузащитника Райана Шерки.

Как сообщил журналист Canal+ Оливье Тальярон, президент парижан Нассер Аль-Хелайфи звонил главе «Олимпика» Жан-Мишелю Оласу и предлагал менее 10 млн евро.

Руководство «Лиона» не приняло предложение, 19-летний француз останется в клубе до лета.

В текущем сезоне Шерки провел 16 матчей в Лиге 1 и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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Чёрный тюльпан
Ответ dalnikovich
У него контракт до лета или это прикол какой-то?
До 24-го у него контракт.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dalnikovich
У него контракт до лета или это прикол какой-то?
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амин Чич
Пока псж не подпишет "Дидье", они не выиграют ЛЧ!
Старики поймут о ком я)))
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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