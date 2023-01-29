Глава «ПСЖ» предлагал «Лиону» менее 10 млн евро за Шерки. «Олимпик» отказался, хавбек остается

«Лион» отказался продавать « » полузащитника .

Как сообщил журналист Canal+ Оливье Тальярон, президент парижан звонил главе «Олимпика» Жан-Мишелю Оласу и предлагал менее 10 млн евро.

Руководство « » не приняло предложение, 19-летний француз останется в клубе до лета.

В текущем сезоне Шерки провел 16 матчей в Лиге 1 и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.