«ПСЖ» знает, что 19-летний хавбек «Лиона» Шерки обойдется в 20+ млн евро. Его попробуют купить летом, если не получится зимой
«ПСЖ» интересен атакующий полузащитник «Лиона» Райан Шерки.
Сообщалось, что «ПСЖ» интересен игрок, которого Луиш Кампуш считает одним из самых креативных игроков нового поколения.
Как пишет L’Équipe, несмотря на то, что контракт воспитанника «Лиона» рассчитан до лета 2024 года, парижане знают, что на трансфер 19-летнего игрока придется потратить более 20 млн евро без учета бонусов.
Если «ПСЖ» не сможет подписать Шерки зимой, то попытается сделать это летом.
Отмечается, что этой зимой «ПСЖ» работает не только над сделкой по Райану.
В этом сезоне на счету Шерки 1 мяч и 3 голевые передачи за 16 матчей в Лиге 1. Его статистику можно найти здесь.
Вопрос, как скоро это заманает остальные команды и они все-таки образуют суперлигу.
Прикольно все-таки, условные Реал и Барселона с Ювентусом корячатся, ищут лазейки и поправки, чтобы вписать какого-нить Рэмзи или Обаму СА, или вообще друг другу игроков продают, чтобы набрать квоту зарегить тех, кто есть уже, на следующий сезон. И они должны в это время соперничать на равных в ЛЧ с ПСЖ, у которых можно собрать три, а то и четыре состава за любые деньги и при этом никакой Тебас, никакой Суд футбольной Лиги, не говоря уже об УЕФА, тебе ничего не скажут.
Демократия по УЕФАшному.