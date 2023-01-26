«ПСЖ» знает, что 19-летний хавбек «Лиона» Шерки обойдется в 20+ млн евро. Его попробуют купить летом, если не получится зимой

«ПСЖ» интересен атакующий полузащитник «Лиона» .

Сообщалось, что «ПСЖ» интересен игрок, которого Луиш Кампуш считает одним из самых креативных игроков нового поколения.

Как пишет L’Équipe, несмотря на то, что контракт воспитанника « » рассчитан до лета 2024 года, парижане знают, что на трансфер 19-летнего игрока придется потратить более 20 млн евро без учета бонусов.

Если « » не сможет подписать Шерки зимой, то попытается сделать это летом.

Отмечается, что этой зимой «ПСЖ» работает не только над сделкой по Райану.

В этом сезоне на счету Шерки 1 мяч и 3 голевые передачи за 16 матчей в Лиге 1. Его статистику можно найти здесь.