«ПСЖ» интересен хавбек «Лиона» Шерки. Кампуш считает его одним из самых креативных игроков нового поколения

Теги Лион ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Луиш Кампуш Райан Шерки Футбол

Хавбек «Лиона» Райан Шерки может перейти в «ПСЖ».

Как сообщает L’Équipe, парижане рассматривают Шерки в качестве замены Пабло Сарабии, который перешел в «Вулверхэмптон». Представители «ПСЖ» уже провели переговоры с «Лионом» и даже сделали первое предложение о трансфере 19-летнего француза.

«Лион» раздумывает над продажей своего воспитанника, контракт которого истекает через 18 месяцев. Клуб также могут покинуть Карл Токо-Экамби и Ромен Февр, что может значительно сократить сократить атакующий потенциал команды.

Отмечается, что советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш считает Шерки одним из самых креативных игроков нового поколения, а также идеальным вариантом для того, чтобы увеличить количество французов в раздевалке.

В текущем сезоне Лиги 1 Шерки провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 3 голевые передачи. Его подробную статистику можно найти здесь.

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6 комментариев

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Dima Cocerva
В фифу 23 большой потенциал
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Olympiq
Лион разваливается, нужны сильные игроки львам
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funkymonkey
Очень хотелось бы, чтобы ЯнКиллаЧёрк всё-таки оказался в Париже. Как бы я не любил Лион, нынешний Олимпик загубит талант паренька.
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Great ManUtd
Куда им столько игрок?! Солить их что-ли будут?
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Нурс Салахутдинов
В каждом ФМ последние три года покупаю его - потенциал зверский там :)
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За Валенсию с 1999
Он неплох, но слишком сырой. В ПСЖ с банки не будет вставать
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