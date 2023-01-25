«ПСЖ» интересен хавбек «Лиона» Шерки. Кампуш считает его одним из самых креативных игроков нового поколения
Хавбек «Лиона» Райан Шерки может перейти в «ПСЖ».
Как сообщает L’Équipe, парижане рассматривают Шерки в качестве замены Пабло Сарабии, который перешел в «Вулверхэмптон». Представители «ПСЖ» уже провели переговоры с «Лионом» и даже сделали первое предложение о трансфере 19-летнего француза.
«Лион» раздумывает над продажей своего воспитанника, контракт которого истекает через 18 месяцев. Клуб также могут покинуть Карл Токо-Экамби и Ромен Февр, что может значительно сократить сократить атакующий потенциал команды.
Отмечается, что советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш считает Шерки одним из самых креативных игроков нового поколения, а также идеальным вариантом для того, чтобы увеличить количество французов в раздевалке.
В текущем сезоне Лиги 1 Шерки провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 3 голевые передачи. Его подробную статистику можно найти здесь.
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