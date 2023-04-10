«Милану» интересен Балогун. Форвард «Арсенала» оценен более чем в 30 млн евро

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«Милан» заинтересован в принадлежащем «Арсеналу» форварде Фоларине Балогуне.

21-летний футболист выступает за «Реймс» на правах аренды и с 18 голами входит в топ-4 бомбардиров Лиги 1.

По данным Calciomercato, «россонери» ищут возможность усилить атаку, и Балогун входит в число потенциальных целей. Нападающий оценивается более чем в 30 млн евро, и приобрести его будет тяжело.

Один из основных кандидатов – форвард сборной Италии и «Тигрес» Матео Ретеги, на счету которого 8 голов за 10 игр в высшей лиге Аргентины в 2023 году. Но на него также претендует «Интер».

Еще один вариант – Виктор Бонифасе из «Юниона». Он обойдется примерно в 10 млн евро. На счету 22-летнего нигерийца 7 голов и 6 ассистов в чемпионате Бельгии в этом сезоне.

Также «Милан» сохраняет интерес к Ноа Окафору из «Зальцбурга», но не станет покупать его за предполагаемые 25-30 млн евро.

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11 комментариев

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Jack Daniels
Ответ Зубы Дзюбы
Пф, один нормальный сезон. Уроки Пёнтека или Андре Силвы не учат
Осимхена взяли тоже после одного нормального сезона во Франции, причем баллов результативности у Балогуна уже больше
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Under
Ответ CriminalJoint62
Он же берет Американский паспорт, поэтому не выйдет
какая разница, какой паспорт?
главное, что доморощенный
0
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che kaif
Слишком молод для Милана
0
-4
-4
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Ricardo Izecson
Ответ Ded Baroded
Милан так много всех хочет, но 30 лямов потянуть не может...
в итоге возьмут шлак типа Арнаутовича или Бету)
+1
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Истину Глаголящий
двадцать сверху и Леау в обратном направлении
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CriminalJoint62
Ответ Юрий Кечко
Если захотят продать внутри Англии за 50-60 можно))
Он же берет Американский паспорт, поэтому не выйдет
0
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Нұрхан Нұрланұлы
Ответ Юрий Кечко
Если захотят продать внутри Англии за 50-60 можно))
нет слишком завышенный а вот 30 это самое то 👌 ещё не факт что он зайграет как сейчас но за потенциал все равно будет платить так что 30 это нормально
0
-1
-1
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Under
Ответ Юрий Кечко
Если захотят продать внутри Англии за 50-60 можно))
внутри Англии от него же и отгрести потом можно
0
-1
-1
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Ded Baroded
Милан так много всех хочет, но 30 лямов потянуть не может...
+5
0
+5
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Зубы Дзюбы
Пф, один нормальный сезон.
Уроки Пёнтека или Андре Силвы не учат
+2
-1
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Юрий Кечко
Если захотят продать внутри Англии за 50-60 можно))
+2
-3
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