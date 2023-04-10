«Милану» интересен Балогун. Форвард «Арсенала» оценен более чем в 30 млн евро

«Милан» заинтересован в принадлежащем «Арсеналу» форварде Фоларине Балогуне.

21-летний футболист выступает за « » на правах аренды и с 18 голами входит в топ-4 бомбардиров Лиги 1.

По данным Calciomercato, «россонери» ищут возможность усилить атаку, и входит в число потенциальных целей. Нападающий оценивается более чем в 30 млн евро, и приобрести его будет тяжело.

Один из основных кандидатов – форвард сборной Италии и « » , на счету которого 8 голов за 10 игр в высшей лиге Аргентины в 2023 году. Но на него также претендует « ».

Еще один вариант – Виктор Бонифасе из «Юниона». Он обойдется примерно в 10 млн евро. На счету 22-летнего нигерийца 7 голов и 6 ассистов в чемпионате Бельгии в этом сезоне.

Также «Милан» сохраняет интерес к Ноа Окафору из «Зальцбурга», но не станет покупать его за предполагаемые 25-30 млн евро.