Роббен о 6 победах над «Сити» в 7 матчах: «Бавария» должна снова подписать меня, Тухель может позвонить в любое время»

Арьен Роббен в шутку предложил «Баварии» подписать его на матчи с «Манчестер Сити».

Бывшему вингеру «Баварии» в эфире клубного телевидения озвучили статистику – у него 6 побед в 7 матчах против «Сити» за «Баварию» и «Челси». И футболист предложил Томасу Тухелю пригласить его в команду.

«Тогда « » должна снова подписать меня, Томас Тухель может позвонить мне в любое время (смеется). Нет, шутки в сторону, это уже невозможно.

У меня в основном хорошие воспоминания [о матчах против « »]. Первое, что приходит на ум, – выездная победа с «Баварией» со счетом 3:1 в в 2013 году. Была абсолютно топовая игра в нашем исполнении. В целом атмосфера в Англии приятная, играть там – всегда что-то особенное.

Это определенно топ-противостояние, оно могло бы быть и в финале. Матч будет очень интересным, я с нетерпением жду его», – сказал 39-летний .

Клуб из Мюнхена сегодня на выезде проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «горожан». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. Ответная игра состоится 19-го.