Роббен о 6 победах над «Сити» в 7 матчах: «Бавария» должна снова подписать меня, Тухель может позвонить в любое время»

Теги Бавария Арьен Роббен Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА ахахаха Футбол

Арьен Роббен в шутку предложил «Баварии» подписать его на матчи с «Манчестер Сити».

Бывшему вингеру «Баварии» в эфире клубного телевидения озвучили статистику – у него 6 побед в 7 матчах против «Сити» за «Баварию» и «Челси». И футболист предложил Томасу Тухелю пригласить его в команду.

«Тогда «Бавария» должна снова подписать меня, Томас Тухель может позвонить мне в любое время (смеется). Нет, шутки в сторону, это уже невозможно.

У меня в основном хорошие воспоминания [о матчах против «Сити»]. Первое, что приходит на ум, – выездная победа с «Баварией» со счетом 3:1 в Лиге чемпионов в 2013 году. Была абсолютно топовая игра в нашем исполнении. В целом атмосфера в Англии приятная, играть там – всегда что-то особенное.

Это определенно топ-противостояние, оно могло бы быть и в финале. Матч будет очень интересным, я с нетерпением жду его», – сказал 39-летний Арьен Роббен.

Клуб из Мюнхена сегодня на выезде проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «горожан». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. Ответная игра состоится 19-го.

Опрос

«Ман Сити» против «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Кто победит в первом матче?
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Ничья
4.10 Лига чемпионов УЕФА
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14 комментариев

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Великий Алонсо
Травмировался бы пока надевал бутсы
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Dexter Dallas
И ты хрустальнешься во время рукопожатия?
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Михо
В 13 году Бавария выносила всех и была самой сильной командой мира, выиграв все в том числе и Лигу чемпионов, по пути разорвав Барсу 7-0
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Чукотский политпроект
Я думаю Бавария и без Арьена расправиться с арабским проектом, пусть отдыхает на заслуженном отдыхе.
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Леван Мкртчян
Ответ Раиль Гайнетдинов
Тогда Пеп не тренировал Сити
Кстати, кто помнит, Пеп хоть раз проигрывал Баварии даже с учетом товарняков ? Я что-то не могу припомнить
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Меган Лайф
Боюсь, что роббен и в нынешних кондициях на 3 головы выше любого игрока атакующий группы Баварии
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Metalloid
Боевой пенсионер.
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Bayern_Norway
Шутки в сторону но все же очень его не хватает.
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Евгений Громов 22
То был совсем другой Сити)
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ARIGAMI ARIGAMI
По классике ударил бы по девятке
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Sgt.Pepper393
И получит он травму, собирая чемодан в дорогу
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Раиль Гайнетдинов
Тогда Пеп не тренировал Сити
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Pb-SE
А вдруг потом против Челси играть?
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DolJun
когда роббен выносил сити за челси большинство местных болельщиков этого благородного клуба были всем сердцем за арсенал)
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