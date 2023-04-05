«Зенит» включен в правительственный план по сотрудничеству России и Китая в спорте. Клуб должен проводить товарищеские матчи с китайскими командами («Чемпионат»)

Теги Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) высшая лига Китай Политика Чемпионат.com Футбол

«Зенит» будет сотрудничать с китайскими командами

По информации «Чемпионата», петербуржский клуб был включен в правительственный план по сотрудничеству между Россией и Китаем в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах. 

Согласно плану, в 2023 году «Зенит» и китайские клубы должны проводить совместные мероприятия по футболу (обучение юношеских команд, товарищеские матчи, футбольные спортивные лагеря и т.п.).

Кроме того, петербуржцы должны будут заняться обучением китайских футболистов и тренеров в этом году. 

Отмечается, что «Зенит» еще не начал переговоров ни с одним китайским клубом. Сине-бело-голубые прорабатывают разные сценарии взаимодействия 

11 комментариев

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Доктор Броманталь
Ответ Данко Лазович
Прикольно)) А что ж самый "великий" народный клуб лишен такой чести?
В Китае свинина основа рациона. Их там просто скушают :)
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Доктор Броманталь
Ответ savik-A.M.
Футбольный жест воли китайцам , после того как те начали поставлять свои JAC и начали вешать на них значки "москвич " , в ответку "Зенит" будет поставлять им футболистов , а те давать им китайские имена и считать своими )
Дзюбу хотели продать в Китай и он сам не раз хотел туда.
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Николай Иванов
Ну что питерские? По прежнему будете доказывать ,что ваш клуб не политпроект?
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Данко Лазович
Прикольно))
А что ж самый "великий" народный клуб лишен такой чести?
0
-4
-4
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savik-A.M.
Футбольный жест воли китайцам , после того как те начали поставлять свои JAC и начали вешать на них значки "москвич " , в ответку "Зенит" будет поставлять им футболистов , а те давать им китайские имена и считать своими )
0
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Ярик01
Как главный придворный клуб на передовой ублажения китайского шефа.
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Wayne Gretzky 99
Куньлунь (Ленинград).
+1
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Spartak Forever
С командами своего уровня сыграют
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Доктор Броманталь
А в случае проигрыша китайским клубам Зенит будет расформирован как ЦДКА ?
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Darkhan Darkhan
Леху по братски Вован грузанул до кучи
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Екн Лор
Ждём такой же план по сотрудничеству с КНДР. Будет очередная геополитическая победа
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