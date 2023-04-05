«Зенит» включен в правительственный план по сотрудничеству России и Китая в спорте. Клуб должен проводить товарищеские матчи с китайскими командами («Чемпионат»)

«Зенит» будет сотрудничать с китайскими командами

По информации «Чемпионата», петербуржский клуб был включен в правительственный план по сотрудничеству между Россией и Китаем в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах.

Согласно плану, в 2023 году « » и китайские клубы должны проводить совместные мероприятия по футболу (обучение юношеских команд, товарищеские матчи, футбольные спортивные лагеря и т.п.).

Кроме того, петербуржцы должны будут заняться обучением китайских футболистов и тренеров в этом году.

Отмечается, что «Зенит» еще не начал переговоров ни с одним китайским клубом. Сине-бело-голубые прорабатывают разные сценарии взаимодействия