«Фиорентина» не рассчитывает на Кокорина. Его попытаются продать или снова отдать в аренду в следующем сезоне («РБ Спорт»)

Теги Фиорентина серия А Италия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

«Фиорентина» не рассчитывает на Александра Кокорина.

Ранее стало известно, что российский нападающий, скорее всего, вернется в итальянскую команду после аренды в «Арисе».

По информации «РБ Спорт», флорентийцы не рассматривают вариант, при котором Кокорин останется в команде на следующий сезон. Они хотят продать игрока или снова отдать в аренду. 

Выступления форварда за кипрскую команду не произвели никакого впечатления на руководство «Фиорентины». 

В текущем сезоне на счету Кокорина 10 голов в 21 матче за «Арис» в чемпионате Кипра. Его подробная статистика доступна здесь.

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12 комментариев

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alexsem69
Ответ Tigo_Volchara93
Жду через 10 лет статью « как впарили Кокорина. Афера века»
Ещё и фильм снимут, который получит Оскар😃
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Tilo Wolf
И что, даже шанса Сашке не дадут? Изверги.
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**Iscander**
Вот же лоханулись итальяшки
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Peter Parker
Ну хз, я конечно не питаю иллюзий, но у Фиорентины сейчас нападающие вообще не очень. Могли бы и дать шанс в какой-то предсезонке, да и выгоднее сдать в аренду бы так вышло, если показать товар «лицом»
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Фан Рубина
Ваша задача - не рассчитывать, а вовремя перечислять Кокорину пенсию. Больше вы ни для чего не нужны.
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Никому_никабельный
Да кто вас вообще там спрашивает??
Деньги главное платите исправно и в срок! А дальше Саня сам разберётся куда, кому и зачем.
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Tigo_Volchara93
Жду через 10 лет статью
« как впарили Кокорина. Афера века»
+2
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Cruel Snake
Решение «Фиорентины»
Точно не радует ,
Вот и кончилось лето, раслобон и халява
"До свидания, Италия!"
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Metalloid
Интересно, в Сан Тропе есть команда? Можно на Мальорку, Сицилия тоже ничего так.
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Ебздрогыч
Кокорин - как старая автомобильная резина, самому не нужна, но ты платишь за ее хранение на сервисе
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Hitgoe Himgob
Неожиданно
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Romeo Yankovich
русофобия, не иначе. где это видано, чтобы с претендентом на зм так поступали??
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