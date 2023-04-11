«Фиорентина» не рассчитывает на Кокорина. Его попытаются продать или снова отдать в аренду в следующем сезоне («РБ Спорт»)

«Фиорентина» не рассчитывает на Александра Кокорина.

Ранее стало известно, что российский нападающий, скорее всего, вернется в итальянскую команду после аренды в « ».

По информации «РБ Спорт», флорентийцы не рассматривают вариант, при котором Кокорин останется в команде на следующий сезон. Они хотят продать игрока или снова отдать в аренду.

Выступления форварда за кипрскую команду не произвели никакого впечатления на руководство «Фиорентины».

В текущем сезоне на счету 10 голов в 21 матче за «Арис» в чемпионате Кипра. Его подробная статистика доступна здесь.