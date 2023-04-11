Кокорин вернется в «Фиорентину» в конце сезона, скорее всего. Высокая зарплата мешает «Арису» выкупить его («СЭ»)
Александр Кокорин может вернуться в «Фиорентину» по окончании сезона.
По данным «СЭ», Александр Кокорин, выступающий за кипрский «Арис» на правах аренды, с высокой долей вероятности вернется в «Фиорентину» по окончании сезона.
Сообщается, что кипрский клуб доволен игрой российского форварда, но высокая зарплата может препятствовать его выкупу.
В текущем сезоне на счету Кокорина 10 голов в 21 матче за «Арис» в чемпионате Кипра. Его подробная статистика доступна здесь.
11, а не 9 - лучший бомбардир Ариса ))
Интересно, в аренде фиалки платили часть зарплаты или нет.