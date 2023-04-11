Кокорин вернется в «Фиорентину» в конце сезона, скорее всего. Высокая зарплата мешает «Арису» выкупить его («СЭ»)

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Александр Кокорин может вернуться в «Фиорентину» по окончании сезона.

По данным «СЭ», Александр Кокорин, выступающий за кипрский «Арис» на правах аренды, с высокой долей вероятности вернется в «Фиорентину» по окончании сезона.

Сообщается, что кипрский клуб доволен игрой российского форварда, но высокая зарплата может препятствовать его выкупу.

В текущем сезоне на счету Кокорина 10 голов в 21 матче за «Арис» в чемпионате Кипра. Его подробная статистика доступна здесь.

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17 комментариев

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градус ненависти
круто тогда сын Манчини при посредничестве Капелло нагрел американских владельцев фиалок, просто мастер класс распила
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OldRedWhite
Ответ whereissuso
5 голов с игры за 20 матчей в чемпионате кипра... Думаю, от него большего ждали
Вот Вы хейтеры )))
11, а не 9 - лучший бомбардир Ариса ))
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Lost Sock
Ответ Евгений Семенченко
наверное тем что Миранчук играет в футбол,а Кокорин играет в футболиста )))
ай сказал как отрезал
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Евгений Семенченко
и снова на цирковой арене Флоренции Санька-футболёр )))
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Владислав Дм Артемьев
Лучше бы на Кипре оставался
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tracid
а снизить что мешает?)) чсв или его ЗП пожизненная?) предложите ему меньше и все. пусть думает)))всегда такие новости забавляют где зп считают константой))
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Евгений Семенченко
Ответ SuperStarrrr
Нынешней Фиорентине такой Кокорин, как бы, и не помешает. Чем Кокорин сильно от Миранчука отличается-то, кроме позиции..
наверное тем что Миранчук играет в футбол,а Кокорин играет в футболиста )))
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Денис Олегович
Возвращение джедая
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Max Semenik
Ответ инок
По приезду Кокорина во Флоренции объявят трёхдневные празднества.
Таки праздненства или траур?
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Матвей Суицидин
Ответ SuperStarrrr
Нынешней Фиорентине такой Кокорин, как бы, и не помешает. Чем Кокорин сильно от Миранчука отличается-то, кроме позиции..
Ты его матчи за фиалок видел вообще? Инородное тело. Умеет играть только на чистых мячах, а в Италии в отличие от Кипра этого недостаточно.
+1
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инок
По приезду Кокорина во Флоренции объявят трёхдневные празднества.
+14
-1
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Ahmadov Shamil
Легенда возвращается
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Deathspell Omega
Возвращение легенды.
+1
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encaro_one
Выкупу? Бесплатно не отдать, чтобы не платить зарплату? )
Интересно, в аренде фиалки платили часть зарплаты или нет.
+3
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whereissuso
5 голов с игры за 20 матчей в чемпионате кипра... Думаю, от него большего ждали
+4
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SuperStarrrr
Нынешней Фиорентине такой Кокорин, как бы, и не помешает. Чем Кокорин сильно от Миранчука отличается-то, кроме позиции..
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-4
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Пепси пеналдувич
К Легенде нет уважения…
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