Агент Жоржиньо опроверг слухи о «Барселоне»: «Продление контракта с «Челси» – приоритет»

Представитель Жоржиньо опроверг слухи об интересе к игроку со стороны «Барселоны».

«Я не говорил с Матеу Алемани, единственный клуб, с представителями которого мы общались в последние недели – это .

В приоритете – продление контракта», – сказал Жоао Сантос в интервью Relevo.

Ранее сообщалось, что хочет подписать Жоржиньо в зимнее трансферное окно. Текущее соглашение итальянского полузащитника с «Челси» действует до конца сезона.