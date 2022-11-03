Агент Жоржиньо опроверг слухи о «Барселоне»: «Продление контракта с «Челси» – приоритет»
Представитель Жоржиньо опроверг слухи об интересе к игроку со стороны «Барселоны».
«Я не говорил с Матеу Алемани, единственный клуб, с представителями которого мы общались в последние недели – это «Челси».
В приоритете – продление контракта», – сказал Жоао Сантос в интервью Relevo.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет подписать Жоржиньо в зимнее трансферное окно. Текущее соглашение итальянского полузащитника с «Челси» действует до конца сезона.
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