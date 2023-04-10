Орлов о Дзюбе в матче с «Зенитом»: «Он не отдал и не забил, один-два интересных паса для такой важной игры маловато»

Геннадий Орлов отметил, что Артем Дзюба испытывал проблемы в матче с «Зенитом».

В 22-м туре Мир « » уступил « » со счетом 1:2. Форвард железнодорожников , ранее выступавший за «Зенит», провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

«Накануне матча многие говорили про противостояние Дзюбы и «Зенита». Все футбольное сообщество ждало этой игры именно в таком ракурсе. Артем сделал серьезную заявку в предыдущих турах. Шесть голов в четырех встречах – это приличный показатель.

Однако питерцы сдержали Дзюбу. Его игра в первом тайме, пас пяткой ? Да, неплохо, но этого мало. Он не отдал и не забил. Один-два интересных паса для такой важной игры маловато. В общем, он сыграл на своем уровне, но против «Зенита» ему тяжело», – сказал комментатор и журналист.

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