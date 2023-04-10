Орлов о Дзюбе в матче с «Зенитом»: «Он не отдал и не забил, один-два интересных паса для такой важной игры маловато»
Геннадий Орлов отметил, что Артем Дзюба испытывал проблемы в матче с «Зенитом».
В 22-м туре Мир РПЛ «Локомотив» уступил «Зениту» со счетом 1:2. Форвард железнодорожников Артем Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.
«Накануне матча многие говорили про противостояние Дзюбы и «Зенита». Все футбольное сообщество ждало этой игры именно в таком ракурсе. Артем сделал серьезную заявку в предыдущих турах. Шесть голов в четырех встречах – это приличный показатель.
Однако питерцы сдержали Дзюбу. Его игра в первом тайме, пас пяткой Глушенкову? Да, неплохо, но этого мало. Он не отдал и не забил. Один-два интересных паса для такой важной игры маловато. В общем, он сыграл на своем уровне, но против «Зенита» ему тяжело», – сказал комментатор и журналист.
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