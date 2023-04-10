Орлов о Дзюбе в матче с «Зенитом»: «Он не отдал и не забил, один-два интересных паса для такой важной игры маловато»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Геннадий Орлов Спорт-Экспресс Максим Глушенков Футбол

Геннадий Орлов отметил, что Артем Дзюба испытывал проблемы в матче с «Зенитом».

В 22-м туре Мир РПЛ «Локомотив» уступил «Зениту» со счетом 1:2. Форвард железнодорожников Артем Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

«Накануне матча многие говорили про противостояние Дзюбы и «Зенита». Все футбольное сообщество ждало этой игры именно в таком ракурсе. Артем сделал серьезную заявку в предыдущих турах. Шесть голов в четырех встречах – это приличный показатель.

Однако питерцы сдержали Дзюбу. Его игра в первом тайме, пас пяткой Глушенкову? Да, неплохо, но этого мало. Он не отдал и не забил. Один-два интересных паса для такой важной игры маловато. В общем, он сыграл на своем уровне, но против «Зенита» ему тяжело», – сказал комментатор и журналист.

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4 комментария

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Dinamik1
Все футбольное сообщество тошнит от дзюбы.
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Дмитрий9779
Закрыли и Дзюбу и Пиняева
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ZenitTop
Конечно Дзюба плохо поступил что не пожал руки, вобщем некрасивый поступок
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Mixet.spb
Противостояние у него одно - между ангелом и бесом.
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