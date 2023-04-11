Федун о «Спартаке»: «Пока ничего хорошего про результаты сказать нельзя. Игра есть, где-то не везет. Игрокам нужно перетерпеть»

Леонид Федун считает, что о результатах «Спартака» нельзя сказать ничего хорошего.

Московский клуб не одержал ни одной победы в последних 5 матчах.

Красно-белые опустились со 2-го места на 3-е в турнирной таблице Мир РПЛ, а также вылетели из Пути РПЛ в Путь регионов в Фонбет Кубке России.

«Пока, к сожалению, ничего хорошего про результаты «Спартака» сказать нельзя. Игра у команды есть, а результат оставляет желать лучшего.

Где-то «Спартаку» не везет, но так все время продолжаться не может, игрокам нужно перетерпеть этот момент.

Но вернуть себе удачу можно только за счет кропотливой работы», – сказал бывший владелец « ».