Федун о «Спартаке»: «Пока ничего хорошего про результаты сказать нельзя. Игра есть, где-то не везет. Игрокам нужно перетерпеть»
Леонид Федун считает, что о результатах «Спартака» нельзя сказать ничего хорошего.
Московский клуб не одержал ни одной победы в последних 5 матчах.
Красно-белые опустились со 2-го места на 3-е в турнирной таблице Мир РПЛ, а также вылетели из Пути РПЛ в Путь регионов в Фонбет Кубке России.
«Пока, к сожалению, ничего хорошего про результаты «Спартака» сказать нельзя. Игра у команды есть, а результат оставляет желать лучшего.
Где-то «Спартаку» не везет, но так все время продолжаться не может, игрокам нужно перетерпеть этот момент.
Но вернуть себе удачу можно только за счет кропотливой работы», – сказал бывший владелец «Спартака».
Пы.Сы. Куда пропала Зарема? Необходим её объективный взгляд судейство Иванова...)))