Федун о «Спартаке»: «Пока ничего хорошего про результаты сказать нельзя. Игра есть, где-то не везет. Игрокам нужно перетерпеть»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России ТАСС Футбол

Леонид Федун считает, что о результатах «Спартака» нельзя сказать ничего хорошего.

Московский клуб не одержал ни одной победы в последних 5 матчах.

Красно-белые опустились со 2-го места на 3-е в турнирной таблице Мир РПЛ, а также вылетели из Пути РПЛ в Путь регионов в Фонбет Кубке России. 

«Пока, к сожалению, ничего хорошего про результаты «Спартака» сказать нельзя. Игра у команды есть, а результат оставляет желать лучшего.

Где-то «Спартаку» не везет, но так все время продолжаться не может, игрокам нужно перетерпеть этот момент.

Но вернуть себе удачу можно только за счет кропотливой работы», – сказал бывший владелец «Спартака». 

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9 комментариев

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Игорь М.
Ответ Игорь Пичугин
Во многих моментах на Соболева пенальти не назначают.
и не удаляют его часто. Был бы он игроком Зенита или ЦСКА, уже половину бы чемпионата пропустил
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Spaten
Защита так играет, что вратари начинают психовать
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Подлый Интригант
Леня вернись, мы все простим 🙏
0
-1
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Zenith forever
Умеют же спартаковцы придумывать про себя всякое. В этом сезоне придумали, что у Спартака игра есть и толдонят это весь год. Есть игра - есть результат. А сейчас на лицо медленное, но верное падение Спартака в компанию серых середняков, которые кстати, про имеющуюся у них игру не шлепают.
+5
-6
-1
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Остужающий
Ещё две недели назад была борьба за чемпионство)
+1
-1
0
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Kapitelman Abram
Льонидарнольдыч стырил телефон Заремы, и в тихаря запостил "мысль"!?...)))
Пы.Сы. Куда пропала Зарема? Необходим её объективный взгляд судейство Иванова...)))
+7
-1
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Ебздрогыч
Федуна перетерпели и это перетерпим
+2
-2
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Юрий Кечко
Так можно сказать последние лет 20)))
+2
-2
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Игорь Пичугин
Во многих моментах на Соболева пенальти не назначают.
+1
-3
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