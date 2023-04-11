«Лестер» назначил Дина Смита до конца сезона. Терри и Шекспир вошли в штаб тренера
Новым главным тренером «Лестера» стал Дин Смит.
Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца сезона. Последним местом его работы был «Норвич» (2021-22), также он возглавлял «Астон Виллу» (2018-2021) и другие команды.
В штаб Смита войдут Крэйг Шекспир, тренировавший «Лестер» в 2017 году и работавший ассистентом в этой команде, и Джон Терри.
«Лисы» уволили Брендана Роджерса 2 апреля. Команда занимает 19-е место в АПЛ с 25 очками после 30 туров.
Изображение: lcfc.com
По другому не могу объяснить почему он туда идёт,мог бы в тренерский штаб Лэмпарда войти.