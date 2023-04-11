«Лестер» назначил Дина Смита до конца сезона. Терри и Шекспир вошли в штаб тренера

Теги Джон Терри премьер-лига Англия Лестер Дин Смит Крэйг Шекспир Футбол

Новым главным тренером «Лестера» стал Дин Смит.

Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца сезона. Последним местом его работы был «Норвич» (2021-22), также он возглавлял «Астон Виллу» (2018-2021) и другие команды.

В штаб Смита войдут Крэйг Шекспир, тренировавший «Лестер» в 2017 году и работавший ассистентом в этой команде, и Джон Терри.

«Лисы» уволили Брендана Роджерса 2 апреля. Команда занимает 19-е место в АПЛ с 25 очками после 30 туров.

Изображение: lcfc.com

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6 комментариев

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Карма такая карма
Ого, а я думал Джэй Ти в штабе у Лэмпса уже.
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Штаны Габора Кирая
Легенда Спартака, удачи ему в новой должности.
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Billy_Shears
Быть или не быть в чемпионшипе, вот в чем вопрос..
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The Best
У игроков Лестера крутые жены?)
По другому не могу объяснить почему он туда идёт,мог бы в тренерский штаб Лэмпарда войти.
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svft
готовь сани летом. как раз под пердив берут.
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LazialeSpb
Голубцы Дина Смита!
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