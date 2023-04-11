«Лестер» назначил Дина Смита до конца сезона. Терри и Шекспир вошли в штаб тренера

Новым главным тренером «Лестера» стал Дин Смит.

Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца сезона. Последним местом его работы был «Норвич» (2021-22), также он возглавлял «Астон Виллу» (2018-2021) и другие команды.

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«Лисы» уволили Брендана Роджерса 2 апреля. Команда занимает 19-е место в с 25 очками после 30 туров.

Изображение: lcfc.com