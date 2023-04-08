Марш возглавит «Лестер». Клуб занимает 19-е место в АПЛ

Теги премьер-лига Англия Лестер Джесси Марш Фабрицио Романо Футбол

Джесси Марш возглавит «Лестер»

Стороны заключат соглашение в течение ближайших суток, сообщает Фабрицио Романо. Американец займет должность главного тренера «лис». 

Клубу и тренеру осталось согласовать последние детали контракта. 

Последним клубом Марша был «Лидс», из которого тренер был уволен в феврале этого года. 

В данный момент «Лестер» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 25 очков после 30 матчей. 

5 комментариев

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limidi
Отвратный тренер, доведет Лестер до окончательного конца
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Febos_
Ответ llolishe
Угар если Вест Хэм обгонит Челси А Лестеру с самого начала сезона не поперло
сезон Челси итак больше чем угар, нечему тут удивляться
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llolishe
Ответ Febos_
вот будет угар когда лидс останется в апл, а лестер с Маршом вылетят в чемпионшип ))
Угар если Вест Хэм обгонит Челси
А Лестеру с самого начала сезона не поперло
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llolishe
Боули упустил топового тренера для Челсье)))
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Febos_
вот будет угар когда лидс останется в апл, а лестер с Маршом вылетят в чемпионшип ))
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