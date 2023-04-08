Марш возглавит «Лестер». Клуб занимает 19-е место в АПЛ

Джесси Марш возглавит «Лестер»

Стороны заключат соглашение в течение ближайших суток, сообщает . Американец займет должность главного тренера «лис».

Клубу и тренеру осталось согласовать последние детали контракта.

Последним клубом был «Лидс», из которого тренер был уволен в феврале этого года.

В данный момент « » занимает 19-е место в турнирной таблице , в активе команды 25 очков после 30 матчей.