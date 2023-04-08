Марш возглавит «Лестер». Клуб занимает 19-е место в АПЛ
Джесси Марш возглавит «Лестер»
Стороны заключат соглашение в течение ближайших суток, сообщает Фабрицио Романо. Американец займет должность главного тренера «лис».
Клубу и тренеру осталось согласовать последние детали контракта.
Последним клубом Марша был «Лидс», из которого тренер был уволен в феврале этого года.
В данный момент «Лестер» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 25 очков после 30 матчей.
А Лестеру с самого начала сезона не поперло