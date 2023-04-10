Джейми Каррагер: «Сити» способен сделать требл. Он фаворит ЛЧ, шансы выиграть Кубок Англии прекрасные»

Теги Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Джейми Каррагер допускает, что «Манчестер Сити» завершит сезон с тремя трофеями.

«Мы продолжаем говорить о борьбе за титул, но «Сити» способен сделать требл. У команды прекрасные шансы на победу в Кубке Англии, в Лиге чемпионов она тоже фаворит.

Если «Сити» сохранит такую форму, то в какой-то момент Гвардиола задумается о трех трофеях, и тогда ему придется рискнуть при выборе состава на пару матчей АПЛ.

Это, возможно, не лучшая команда, с которой он работал, но ему придется подумать об этом, поскольку глобальная картина всегда важнее отдельно взятого матча в чемпионате», – заявил экс-защитник «Ливерпуля».

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10 комментариев

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Денис Супрунюк
Ответ Ман Сити
Сити станет фаворитом ЛЧ, когда выиграет первую. Пока там есть более опытные команды, Реал, Баварка, Челси.
Я вот согласен. Сити фаворит, да какой он фаворит, хоть бы раз выиграл лч
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Адам Магомедов
Ответ Акира_1
Челси гораздо опытнее Сити в еврокубках как команда, тем более Лэмпард может вселить дух борьбы за ЛЧ на своём личном опыте. Но это лишь красивая теория, а на практике сложно реализовать.
Я не говорю что Сити опытнее , Челси.
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Акира_1
Ответ Адам Магомедов
Челси ?
Челси гораздо опытнее Сити в еврокубках как команда, тем более Лэмпард может вселить дух борьбы за ЛЧ на своём личном опыте. Но это лишь красивая теория, а на практике сложно реализовать.
0
-1
-1
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Адам Магомедов
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Комментарий удален модератором
Заправщик 😂
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Ман Сити
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Комментарий удален модератором
А с кем портовик в ЛЧ играет и какого числа? Я гляну.
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ Ман Сити
Сити станет фаворитом ЛЧ, когда выиграет первую. Пока там есть более опытные команды, Реал, Баварка, Челси.
Комментарий удален модератором
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Адам Магомедов
Ответ Ман Сити
Сити станет фаворитом ЛЧ, когда выиграет первую. Пока там есть более опытные команды, Реал, Баварка, Челси.
Челси ?
+3
0
+3
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Ман Сити
Сити станет фаворитом ЛЧ, когда выиграет первую. Пока там есть более опытные команды, Реал, Баварка, Челси.
+6
-2
+4
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llolishe
Главное не умереть со смеху говоря такие слова
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mansur_axe
Сити может, но судья не поможет.
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Tomas Muller
каждый год так
+3
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