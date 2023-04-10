Джейми Каррагер: «Сити» способен сделать требл. Он фаворит ЛЧ, шансы выиграть Кубок Англии прекрасные»

Джейми Каррагер допускает, что «Манчестер Сити» завершит сезон с тремя трофеями.

«Мы продолжаем говорить о борьбе за титул, но «Сити» способен сделать требл. У команды прекрасные шансы на победу в Кубке Англии, в чемпионов она тоже фаворит.

Если « » сохранит такую форму, то в какой-то момент задумается о трех трофеях, и тогда ему придется рискнуть при выборе состава на пару матчей .

Это, возможно, не лучшая команда, с которой он работал, но ему придется подумать об этом, поскольку глобальная картина всегда важнее отдельно взятого матча в чемпионате», – заявил экс-защитник «Ливерпуля».