«Ман Сити» забил 21 гол за 4 последних матча. Среди них – 7:0 с «Лейпцигом» и 4:1 с «Ливерпулем»

«Манчестер Сити» с общим счетом 21:2 выиграл 4 последних матча

Команда Пепа Гвардиолы сегодня разгромила « » (4:1) в 30-м туре .

В прошлой игре с таким же счетом был обыграл « », а перед этим «горожане» нанесли крупные поражения « » (6:0) в Кубке Англии и «Лейпцигу» (7:0) в чемпионов.

Дальше «Ман Сити» встретится с «Баварией» в ЛЧ – это случится 11 апреля.