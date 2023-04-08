«Ман Сити» забил 21 гол за 4 последних матча. Среди них – 7:0 с «Лейпцигом» и 4:1 с «Ливерпулем»
«Манчестер Сити» с общим счетом 21:2 выиграл 4 последних матча
Команда Пепа Гвардиолы сегодня разгромила «Саутгемптон» (4:1) в 30-м туре АПЛ.
В прошлой игре с таким же счетом был обыграл «Ливерпуль», а перед этим «горожане» нанесли крупные поражения «Бернли» (6:0) в Кубке Англии и «Лейпцигу» (7:0) в Лиге чемпионов.
Дальше «Ман Сити» встретится с «Баварией» в ЛЧ – это случится 11 апреля.
Да и сколько раз Сити уже так в конце отбирал титул у другого клуба.
К чему эти новости?