«Ман Сити» забил 21 гол за 4 последних матча. Среди них – 7:0 с «Лейпцигом» и 4:1 с «Ливерпулем»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Саутгемптон Пеп Гвардиола Бернли РБ Лейпциг Футбол

«Манчестер Сити» с общим счетом 21:2 выиграл 4 последних матча

Команда Пепа Гвардиолы сегодня разгромила «Саутгемптон» (4:1) в 30-м туре АПЛ.

В прошлой игре с таким же счетом был обыграл «Ливерпуль», а перед этим «горожане» нанесли крупные поражения «Бернли» (6:0) в Кубке Англии и «Лейпцигу» (7:0) в Лиге чемпионов.

Дальше «Ман Сити» встретится с «Баварией» в ЛЧ – это случится 11 апреля.

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13 комментариев

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Birzhan Nurymbet
Из них 11 забил Холанд! 👍
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Дмитрий Пакунов
Ещё пара голов и Холланд отберёт титул лучшего бомбардира АПЛ)
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eskerro
Да это Жесть какая то
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MrWillSee
Ответ Юрий Кечко
Все равно с Баварией не более чем 50/50
Ахах, ну ты троль)
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Акира_1
Ответ llolishe
Арсенал будет чемп ибо Англии выгодно что англ вратарь выиграл бы АПЛ
А Холанда свое мнение по этому поводу😄.
Да и сколько раз Сити уже так в конце отбирал титул у другого клуба.
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Андрей Andrey
Сити ничего не выиграет)) зачем это нам??😂😂
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llolishe
Ответ Акира_1
Ой, отберут у доминатора кубок АПЛ. Артета должен максимально напрячься. 😄
Арсенал будет чемп ибо Англии выгодно что англ вратарь выиграл бы АПЛ
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-3
-3
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udiekemen
Ответ llolishe
АПЛ и ЛЧ всеравно не выиграют К чему эти новости?
Ты внук Ванги что-ли?
+1
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2vdhrvmmzf
Ответ llolishe
АПЛ и ЛЧ всеравно не выиграют К чему эти новости?
А ну раз какой то тип написал в комментариях что не выиграют, то действительно, удаляйте новость
+6
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+6
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Marat Sultanov
Ответ llolishe
АПЛ и ЛЧ всеравно не выиграют К чему эти новости?
Когда закончится спецоперация нострадамус?
+12
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Юрий Кечко
Все равно с Баварией не более чем 50/50
+2
-4
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llolishe
АПЛ и ЛЧ всеравно не выиграют
К чему эти новости?
0
-7
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Акира_1
Ой, отберут у доминатора кубок АПЛ. Артета должен максимально напрячься. 😄
+2
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