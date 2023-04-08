«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд. Дальше – «Бавария» в ЛЧ

«Манчестер Сити» продлил победную серию до 8 матчей

Команда Пепа Гвардиолы разгромила « » (4:1) в 30-м туре чемпионата Англии.

В последний раз «горожанам» не удавалось выиграть 22 февраля – тогда была ничья с «Лейпцигом» (2:2) в Лиге чемпионов. С тех пор они пять раз выиграли в , один раз – в ЛЧ, дважды – в Кубке Англии.

Далее « » примет «Баварию» – это случится 11 апреля.