«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд. Дальше – «Бавария» в ЛЧ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Саутгемптон Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» продлил победную серию до 8 матчей

Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Саутгемптон» (4:1) в 30-м туре чемпионата Англии.

В последний раз «горожанам» не удавалось выиграть 22 февраля – тогда была ничья с «Лейпцигом» (2:2) в Лиге чемпионов. С тех пор они пять раз выиграли в АПЛ, один раз – в ЛЧ, дважды – в Кубке Англии.

Далее «Ман Сити» примет «Баварию» – это случится 11 апреля.

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17 комментариев

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Константин Михай
7:0 второй матч извеняюсь
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Константин Михай
Кто это пишет результаты не точны зачем давать такую информацию результат с Лейпциг первая игра 1:1 а не 2:2, а второго матча 7:1
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a.sh.s.
Ответ Уэмбли Стедиум
У МС хорошие шансы выиграть ушастого с Холландом. Думаю, если пройдут Баварию,дальше зелёный свет
хоть я и болею за Барсу, но никогда не забывайте про Реал в ЛЧ. Реал очень сильная команда, но при этом очень очень везучая команда.
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Ярый член
думаю МС снесет кризисную Баварию
+2
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Уэмбли Стедиум
У МС хорошие шансы выиграть ушастого с Холландом. Думаю, если пройдут Баварию,дальше зелёный свет
+6
-1
+5
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hulk&boloto
Ответ Константин Белоглазов
Челси и так на дне, им хватит унижений
Это был коммент на ник)
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FC BAYERN 1900
Будет сложно против такого Сити, но я все равно буду верить в победу Баварии. Второй матч в Мюнхене, он может многое решить
+3
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Константин Белоглазов
Ответ hulk&boloto
А Челси же как?
Челси и так на дне, им хватит унижений
+3
0
+3
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Константин Белоглазов
Ответ CHELSEA_2008
Переедут мюнхенский середняк)
не фану Челси что то говорить про середняк
+3
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+3
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Эксперимент
Решающий отрезок для Сити.
+15
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+15
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hulk&boloto
Ответ QWertY
МС -АПЛ Баварии -ЛЧ МЮ -ЛЕ Арсеналу -приз за лучший прогресс Челси -золотой квиддич
Поздновато про Челси?
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Иван Куянец
Ответ QWertY
МС -АПЛ Баварии -ЛЧ МЮ -ЛЕ Арсеналу -приз за лучший прогресс Челси -золотой квиддич
арсенал выйграет Апл
+8
-5
+3
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Streetbor
Холанд против Баварии, теперь в окружении более сильных и опытных партнёров. Должен парочку закинуть.
+14
-2
+12
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hulk&boloto
Ответ CHELSEA_2008
Переедут мюнхенский середняк)
А Челси же как?
+2
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+2
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hulk&boloto
Простите, что дублирую. Пеп, твой выход, и не надо тут про то. Либо ЛЧ, либо...
+7
-1
+6
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QWertY
МС -АПЛ
Баварии -ЛЧ
МЮ -ЛЕ
Арсеналу -приз за лучший прогресс
Челси -золотой квиддич
+5
-10
-5
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CHELSEA_2008
Переедут мюнхенский середняк)
+4
-6
-2
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