«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд. Дальше – «Бавария» в ЛЧ
«Манчестер Сити» продлил победную серию до 8 матчей
Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Саутгемптон» (4:1) в 30-м туре чемпионата Англии.
В последний раз «горожанам» не удавалось выиграть 22 февраля – тогда была ничья с «Лейпцигом» (2:2) в Лиге чемпионов. С тех пор они пять раз выиграли в АПЛ, один раз – в ЛЧ, дважды – в Кубке Англии.
Далее «Ман Сити» примет «Баварию» – это случится 11 апреля.
Баварии -ЛЧ
МЮ -ЛЕ
Арсеналу -приз за лучший прогресс
Челси -золотой квиддич