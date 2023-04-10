Гари Невилл: «Трент против «Арсенала» порой защищался как школьник. Его игра в обороне отвратительна, в атаке – достойна восхищения»

Гари Невилл раскритиковал игру Трента Александер-Арнолда в защите против «Арсенала»

Футболист « » отдал голевой пас на 87-й минуте матча 30-го тура , завершившегося со счетом 2:2.

«Он был просто великолепен, когда шел вперед. Но я не знаю, что о нем говорить, потому что его игра в обороне отвратительна. Его выбор позиции при передачах на в некоторых эпизодах – это уровень школьника.

Я этого понять не могу. Но остается только восхищаться тем, как он играет в атаке, как подает, насколько он храбр, несмотря на ошибки», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».