Гари Невилл: «Трент против «Арсенала» порой защищался как школьник. Его игра в обороне отвратительна, в атаке – достойна восхищения»
Гари Невилл раскритиковал игру Трента Александер-Арнолда в защите против «Арсенала»
Футболист «Ливерпуля» отдал голевой пас на 87-й минуте матча 30-го тура АПЛ, завершившегося со счетом 2:2.
«Он был просто великолепен, когда шел вперед. Но я не знаю, что о нем говорить, потому что его игра в обороне отвратительна. Его выбор позиции при передачах на Мартинелли в некоторых эпизодах – это уровень школьника.
Я этого понять не могу. Но остается только восхищаться тем, как он играет в атаке, как подает, насколько он храбр, несмотря на ошибки», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
А если по делу, так может в его случае ну его на фиг эту защиту и перевести его уже наконец на более атакующую позицию?