Гари Невилл: «Трент против «Арсенала» порой защищался как школьник. Его игра в обороне отвратительна, в атаке – достойна восхищения»

Теги Гари Невилл Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Трент Александер-Арнолд Габриэл Мартинелли Футбол

Гари Невилл раскритиковал игру Трента Александер-Арнолда в защите против «Арсенала»

Футболист «Ливерпуля» отдал голевой пас на 87-й минуте матча 30-го тура АПЛ, завершившегося со счетом 2:2.

«Он был просто великолепен, когда шел вперед. Но я не знаю, что о нем говорить, потому что его игра в обороне отвратительна. Его выбор позиции при передачах на Мартинелли в некоторых эпизодах – это уровень школьника.

Я этого понять не могу. Но остается только восхищаться тем, как он играет в атаке, как подает, насколько он храбр, несмотря на ошибки», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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8 комментариев

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<~Inter~>
Ответ Арман Мартиросян
Просто прикол в том, что Трент раньше защищался в разы лучше, даже когда страховка была на уровне, но в последнее время очень сильно деградировал в этом аспекте, может именно из за неуверенности в партнёрах, которые страхуют. Не знаю, Клоппу виднее, конечно, но файлов в важных матчах Я больше не хочу видеть (как в финале ЛЧ в прошлом году).
В последнее время весь Ливерпуль деградировал за исключением Алиссона, так что странно критиковать подобным образом одного Трента
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Арман Мартиросян
Ответ <~Inter~>
Да не надо его никуда двигать. Просто если система будет позволять играть агрессивно, то у команды будет дополнительный топ игрок в атаке. Зинченко тоже ужасно играет в защите, но с лихвой компенсирует это своей пользой в атаке
Просто прикол в том, что Трент раньше защищался в разы лучше, даже когда страховка была на уровне, но в последнее время очень сильно деградировал в этом аспекте, может именно из за неуверенности в партнёрах, которые страхуют. Не знаю, Клоппу виднее, конечно, но файлов в важных матчах Я больше не хочу видеть (как в финале ЛЧ в прошлом году).
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AstaAsta
Трент должен стать одним из главных объектов персональной кропотливой работы Клоппа летом. Оборонительный аспект действительно упал до натуральной катастрофы у парня. Понятно что это и раньше не было лучшим его качеством, но тем не менее удавалось это либо завуалировать, либо компенсировать в общей рабочей системе. Так что не верю в какую-то обречённость Трента и абсолютно не согласен про перевод его в полузащиту, или вообще расставание с ним. Здесь только индивидуальный подход и работа-работа!
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<~Inter~>
Ответ Арман Мартиросян
Пора ему уже в полузащиту, или вовсе в атаку. Вот только кого ставить на позицию правого защитника? Джонс это тихий ужас, а Рамзи совсем зелёный + травмы, и вообще не факт, что заиграет. Можно ещё Цимикаса пробовать, но тогда Робертсон останется без замены.
Да не надо его никуда двигать. Просто если система будет позволять играть агрессивно, то у команды будет дополнительный топ игрок в атаке. Зинченко тоже ужасно играет в защите, но с лихвой компенсирует это своей пользой в атаке
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Гегенпрессинг Рангника
Так Трент дырявый и девка Брайтона это все знают в АПЛ
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Ненавидящий2.0
Как там в Валенсии под твоим руководством было?

А если по делу, так может в его случае ну его на фиг эту защиту и перевести его уже наконец на более атакующую позицию?
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Арман Мартиросян
Пора ему уже в полузащиту, или вовсе в атаку. Вот только кого ставить на позицию правого защитника? Джонс это тихий ужас, а Рамзи совсем зелёный + травмы, и вообще не факт, что заиграет. Можно ещё Цимикаса пробовать, но тогда Робертсон останется без замены.
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Зато Гари умел кидать ауты.
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