Анчелотти о том, как улучшить футбол: «Можно ввести чистое время. Нынешний календарь – абсурд, с ним тоже надо что-то делать»
Карло Анчелотти предложил ввести чистое время в футболе.
Такое предложение высказал тренер «Реала» в интервью Rai Radio 1 на вопрос о том, что можно улучшить в футболе.
«Есть идея ввести чистое время, чтобы избежать огромного числа добавленных минут. Кое-что можно сделать», – сказал итальянский специалист.
Кроме того, Анчелотти выразил недовольство плотным календарем.
«Это очень сложный сезон, слишком много матчей. Был чемпионат мира, где участвовали 15 игроков «Реала», затем Суперкубок Испании в Саудовской Аравии, клубный чемпионат мира в Марокко в феврале.
С 30 декабря по 20 марта мы играли каждые три дня. Мы не смогли добиться стабильности как у «Барселоны».
[Нынешний] календарь – это абсурд, и с этим тоже надо что-то делать», – сказал тренер.
Прям до тошноты
где есть обратные замены + много пятерок итого какое время проводит игрок на поле ???= с футболом не уместное сравнение!да и как минимум какое то странное предложение если не хочешь играть В ТОП чемпионатах езжай в китай или млс
В мире множество спортсменов которые гробят своё здоровье не меньше футболистов, но не зарабатывают и десятой доли того что получают футболисты. Жалобы футболистов выглядят нелепо, когда в НХЛ и НБА играют 82 матча регулярки и плей офф