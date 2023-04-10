Анчелотти о том, как улучшить футбол: «Можно ввести чистое время. Нынешний календарь – абсурд, с ним тоже надо что-то делать»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига календарь правила Футбол

Карло Анчелотти предложил ввести чистое время в футболе.

Такое предложение высказал тренер «Реала» в интервью Rai Radio 1 на вопрос о том, что можно улучшить в футболе.

«Есть идея ввести чистое время, чтобы избежать огромного числа добавленных минут. Кое-что можно сделать», – сказал итальянский специалист.

Кроме того, Анчелотти выразил недовольство плотным календарем.

«Это очень сложный сезон, слишком много матчей. Был чемпионат мира, где участвовали 15 игроков «Реала», затем Суперкубок Испании в Саудовской Аравии, клубный чемпионат мира в Марокко в феврале.

С 30 декабря по 20 марта мы играли каждые три дня. Мы не смогли добиться стабильности как у «Барселоны».

[Нынешний] календарь – это абсурд, и с этим тоже надо что-то делать», – сказал тренер.

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54 комментария

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Homelender_666
Ответ <~Inter~>
Только вот сохранить заработки при сокращении количества матчей будет очень сложно и тогда может встать вопрос о снижении зарплат игроков. Как много игроков согласятся снизить свою зарплату, если им предложат календарь где будет на 10 матчей меньше? Большинство скорее согласятся сыграть лишние 10 матчей, чем пойдут на какое снижение своих контрактов
А разве за матчи сборных платят? Зачем нужны товарняки, лига наций? Игрокам за них не платят. Как раз те самые 10 матчей.
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<~Inter~>
Ответ Дядя Тима
нхл и нба играют по 20 минут три тайма если я не ошибаюсь +бывают овертаймы где есть обратные замены + много пятерок итого какое время проводит игрок на поле ???= с футболом не уместное сравнение!да и как минимум какое то странное предложение если не хочешь играть В ТОП чемпионатах езжай в китай или млс
Нагрузка в НБА и НХЛ не меньше чем в футболе. В НБА играют 5 игроков на маленькой площадке, а значит халтурить практически невозможно. В футболе центральные защитники могут ходить пешком в определённой зоне, когда команда атакует или же нападающие просто трусцой перекрывают зоны в позиционной обороне. В баскетболе каждый игрок делает в разы больше рывков за игру чем среднестатистический футболист
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<~Inter~>
Ответ Homelender_666
Хватит про деньги. Футбол - это спорт, но по сути - развлечение. А большие деньги 💷 крутятся именно в индустрии развлечений. Игроки не виноваты, что им столько платят. Они имеют полное право высказываться о снижении количества матчей. Я согласен, что это в основном касается топ-клубов, но именно они приносят наибольшую прибыль.
Только вот сохранить заработки при сокращении количества матчей будет очень сложно и тогда может встать вопрос о снижении зарплат игроков. Как много игроков согласятся снизить свою зарплату, если им предложат календарь где будет на 10 матчей меньше? Большинство скорее согласятся сыграть лишние 10 матчей, чем пойдут на какое снижение своих контрактов
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Ivan_Tikhonov
Менять что-то надо не в правилах самой игры, а в турнирах. Национальные чемпионаты, за исключением АПЛ, это полная залупа. Нужно либо суперлигу делать, либо придумывать что-то с ЛЧ и делать её еще более значимой и объемной
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Goofts
Как же достал Анчи ныть, не тянет второй сезон в топ клубе, тогда не ной, и судейство не то, и вар не тот, и игровое время не то.
Прям до тошноты
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Дядя Тима
Ответ <~Inter~>
Это осознанные риски на которые игроки сами идут. Всегда могут выбрать чемпионат где меньше матчей, но соответственно и борьбы за главные трофеи не будет. В мире множество спортсменов которые гробят своё здоровье не меньше футболистов, но не зарабатывают и десятой доли того что получают футболисты. Жалобы футболистов выглядят нелепо, когда в НХЛ и НБА играют 82 матча регулярки и плей офф
нхл и нба играют по 20 минут три тайма если я не ошибаюсь +бывают овертаймы
где есть обратные замены + много пятерок итого какое время проводит игрок на поле ???= с футболом не уместное сравнение!да и как минимум какое то странное предложение если не хочешь играть В ТОП чемпионатах езжай в китай или млс
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SegaYasch
Ответ <~Inter~>
Календарь это проблема исключительно топ клубов. Это в какой-то степени плата за борьбу за трофеи от топ клубов. Игрокам же за это платят астрономические зарплаты и недовольство с их стороны вообще будет абсурдным
Карло говорит про календарь конкретно этого сезона. Из-за ЧМ все лиги начали сезон раньше, но закончат как обычно. Некоторые команды после НГ месяц играли через 3 на 4 даже не участвуя в еврокубках. Понятно что календарь проблема клубов, но игроки все-же не роботы, предел есть. Таким темпом и лошадь рано или поздно загонишь
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гилберт
Матч должен укладываться в два часа, хоть ты тресни. Сделать нужно так. Оставить два по 45, к первому тайму не добавлять, а переносить время на концовку игры. Если счёт крупный, то вообще не добавлять, а так добавлять вплоть до 10 минут, остальное перебор. Только вот цифру брать не из воздуха, а делать прозрачно, чтобы все знали сколько будет добавлено. Я когда следил за бенди, там на сайте федерации в онлайне указывали после травмы или тайм аута, добавлено столько то. Можно сделать как в регби два по 40 и стоп клок на замены и травмы, но мне бы не хотелось.
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Muhammad Juraev
Карл как всегда ноет)
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Power Lifting
Папа Карло! Бензема или Вини полено?
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BertNiKK
Ответ мистер бин
А при чистом времени не будет валяний? Плюс футбола в том, что приблизительно знаешь во сколько закончится матч, а в хоккее может матч больше трех часов идти.
В том то и дело, что при чистом времени игроки будут знать, что на 90-ой минуте точно будет свисток об окончании матча. Ну будут валяния, и что дальше? Время остановили и всё. Пусть валяется себе дальше
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Homelender_666
Ответ <~Inter~>
Так они с каждым годом зарабатывают всё больше. Хотят меньше травм то пусть ищут клубы попроще с меньшим количеством матчей, где и платить будут соответственно меньше
Хватит про деньги. Футбол - это спорт, но по сути - развлечение. А большие деньги 💷 крутятся именно в индустрии развлечений. Игроки не виноваты, что им столько платят. Они имеют полное право высказываться о снижении количества матчей. Я согласен, что это в основном касается топ-клубов, но именно они приносят наибольшую прибыль.
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Ramin Mamedov
Ответ Владимир Владимир
Чистое время - идеальное решение. Как же надоели валяния бесполезные на поле
ага, а когда введут чистое время, условная команда, которая защищается из последних сил будет валятся на поле, чтобы отдохнуть точно так же как и раньше
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BertNiKK
Чистое время уже лет двадцать назад нужно было начать вводить
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гилберт
Ответ мистер бин
А при чистом времени не будет валяний? Плюс футбола в том, что приблизительно знаешь во сколько закончится матч, а в хоккее может матч больше трех часов идти.
Где то четверть века назад я назначил встречу девушке, а сам двинул на хоккей. Обычно играли 2.10, 2.15. Овертаймов ещё не было. Я рассчитал с запасиком 2.30. Игра была огонь! Несколько побоищ, вели в одну шайбу, и за пять минут до конца двинул на выход. Надо было видеть лица озадаченных болельщиков, куда это он??? Опоздал, простила. На завтра на хоккей двинули вместе, ей кстати понравилось, часто ходили. Согласен что с футболом я бы так не облажался.
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Дмитрий Крутенко
Еще идея не засчитывать очков командам, если сыграли 0-0. Что бы уже избавиться от этих автобусов, у которых единственное желание не пропустить. Тогда, что 0-0, что 3-0 не будет для них иметь смысл и первая задача у клубов будет забить, а не "не пропустить".
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Алексей Репетеев
Ответ Lost Sock
ага особенно когда чм проводят в середине зимы
А как часто проводят ЧМ в середине зимы?
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riverman1980
Ответ Владимир Владимир
Чистое время - идеальное решение. Как же надоели валяния бесполезные на поле
Как только введут чистое время придется смотреть бесконечную рекламу как в американском футболе.
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гилберт
Ответ Владимир Владимир
Чистое время - идеальное решение. Как же надоели валяния бесполезные на поле
От чистого времени симуляции и валяния не исчезнут.
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<~Inter~>
Ответ Дядя Тима
то есть по мнению местных экспертов футболисты это просто мясо если им платят хорошие зарплаты то все равно играют ли они каждые три дня или каждый день? Вы в курсе какие нагрузки испытывает профессиональный футболист в среднем пробегая по 10 км за игру, нужно не забывать время на восстановление + перелеты и тд. конкретно анчелоти говорит про реал где много возрастных игроков которым время на восстановление нужно еще больше и проводить чм зимой в разгар игр национального чемпионата действительно абсурд
Это осознанные риски на которые игроки сами идут. Всегда могут выбрать чемпионат где меньше матчей, но соответственно и борьбы за главные трофеи не будет.
В мире множество спортсменов которые гробят своё здоровье не меньше футболистов, но не зарабатывают и десятой доли того что получают футболисты. Жалобы футболистов выглядят нелепо, когда в НХЛ и НБА играют 82 матча регулярки и плей офф
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SkyCarrier
Ответ Дядя Тима
то есть по мнению местных экспертов футболисты это просто мясо если им платят хорошие зарплаты то все равно играют ли они каждые три дня или каждый день? Вы в курсе какие нагрузки испытывает профессиональный футболист в среднем пробегая по 10 км за игру, нужно не забывать время на восстановление + перелеты и тд. конкретно анчелоти говорит про реал где много возрастных игроков которым время на восстановление нужно еще больше и проводить чм зимой в разгар игр национального чемпионата действительно абсурд
Это вы ещё не упомянули обязательные тренировки на и вне поля, а также выходные для психологической разгрузки. 2 игры в неделю должен быть как максимум.
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jonnysilverhand01
Согласен ! Чистое время было бы пушка
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GerbertS
введение чистого времени - зло. Будет как в НБА, где 60 минут матча превращаются в балаган за больше чем 2 часа.
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мистер бин
Ответ Владимир Владимир
Чистое время - идеальное решение. Как же надоели валяния бесполезные на поле
А при чистом времени не будет валяний? Плюс футбола в том, что приблизительно знаешь во сколько закончится матч, а в хоккее может матч больше трех часов идти.
+8
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korysh
мне кажется, что с чистым временем игры даже дольше будут длиться, хотя сама идея кажется правильной
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