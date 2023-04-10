Карло Анчелотти предложил ввести чистое время в футболе.

Такое предложение высказал тренер «Реала» в интервью Rai Radio 1 на вопрос о том, что можно улучшить в футболе.

«Есть идея ввести чистое время, чтобы избежать огромного числа добавленных минут. Кое-что можно сделать», – сказал итальянский специалист.

Кроме того, выразил недовольство плотным календарем.

«Это очень сложный сезон, слишком много матчей. Был чемпионат мира, где участвовали 15 игроков « », затем Суперкубок Испании в Саудовской Аравии, клубный чемпионат мира в Марокко в феврале.

С 30 декабря по 20 марта мы играли каждые три дня. Мы не смогли добиться стабильности как у «Барселоны».

[Нынешний] календарь – это абсурд, и с этим тоже надо что-то делать», – сказал тренер.