Карло Анчелотти: «ВАР сейчас важнее судейства и используется слишком часто. Это нужно изменить»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига судьи видеоповторы Футбол

Тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал недостатки системы ВАР в судействе.

«По правде говоря, мне не очень нравится, как применяется ВАР. Сейчас он важнее судейства и используется слишком часто.

ВАР был создан, чтобы исправлять явные и очевидные ошибки, но сейчас к нему слишком часто прибегают. Это нужно немного изменить. И все еще есть много путаницы по поводу игры рукой», – сказал итальянский специалист в интервью Rai Radio 1.

«Реал» недоволен ВАР в Испании и считает, что судьи намеренно вредят ему ради выгоды «Барсы». Клуб хочет изменений

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66 комментариев

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Ivang King
Ответ Мари Хуан
А есть примеры конкретные где ВАР смотрели 5-10 минут, просто любопытно что там можно было рассматривать?
Да вот далеко ходить не надо, в субботу Реал играл, проигрывает матч, остаётся 10 мин, судья указывает на точку, даже если бы и была рука, то уже давно все определились что когда игрок стелится и одна рука на газоне то не считается, так нет, минимум 5 мин разглядывали коснулся ли мяча игрок рукой, минимум 5 минут не меньше
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RembaXXX
Ответ Евгений Лифшиц
ну это совсем смешно. несмотря на некоторые проблемы с вар, сейчас очевидно любому, что пользы от него - в разы больше, чем вреда. Ау, только что провели чм вообще без грубых судейских ошибок, когда блин такое было? Если ты не из реала, то я не могу понять таких абстрактных высказываний о вреде вар, особенно после классико, где вар помог принять важные ключевые решения. Если из реала, то да, понять могу, 3 подряд лч хорошо помню
Смеешься что ли? ЧМ был позором вселенского масштаба, когда 1 команду просто сделали чемпионом судьи. Судьи раньше грубо ошибались, но чтобы целенаправленно тащить команду, в каждой игре совершая результативные ошибки в ее сторону, такого в истории еще не было. Когда надо они ВАР всегда смотрят и выдумывают нарушение, а когда не надо (как при голе Аргентины в ворота Австралии) они попросту игнорируют просмотры, очень удобно манипулировать результатами.
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alisa dvoikina
а разве есть какая-то путаница с рукой?? Там все очевидно, если рука у игрока Мадрида - нарушения не было, если у соперника - было
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BeastI666I
это как путин против международных наблюдателей на выборах )))
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Power Lifting
Если бы не ВАР , вы бы всегда выигрывали чемпионат Испании
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BeastI666I
Реал - 100 лет в офсайде...
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jonnysilverhand01
ВАР вообще нужно отменить !
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Мари Хуан
Ответ Ivang King
А в чем он не прав ? По 5-10 мин смотрят три человека и не могут определится, когда команда напротив рвут и мечут, а потом спорный момент и игра морозится и игроки остывают, хорошо когда решение в пользу, и в двойне плохо когда против, и момент не в пользу и темп сбили, блин 3 мин максимум, что там они пытаются разглядеть, свою профпригодность?!
А есть примеры конкретные где ВАР смотрели 5-10 минут, просто любопытно что там можно было рассматривать?
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МТБ
Ответ Ivang King
А в чем он не прав ? По 5-10 мин смотрят три человека и не могут определится, когда команда напротив рвут и мечут, а потом спорный момент и игра морозится и игроки остывают, хорошо когда решение в пользу, и в двойне плохо когда против, и момент не в пользу и темп сбили, блин 3 мин максимум, что там они пытаются разглядеть, свою профпригодность?!
Что за тупой вопрос "в чём он не прав"? Да дофига в чём, ели вы немного подумаете, это очевидно.
Лично к вам вопросы - как часто смотреть по 5-10 минут?
Кажется таких моментов может быть 1-2 за сезон.

Да, не могут определиться, а вы предпочитаете быстрое решение, от балды или что? Лишь бы было?

Что такое "рвут и мечут" и почему кому-то должно быть не пофиг? Темп им блин, сбили.
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London.is.blue
Если бы ВАР ввели 10 лет назад, то у Реала было бы примерно на 3 чашки ЛЧ меньше, нытьё сливочных понять можно.
А Ла Лигу в эпоху Месси они бы брали только в фифа(хотя они и так ее почти не брали).
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Muhammad Juraev
Ответ МТБ
По сути каждый пенальти Аргентины, особенно те, что были с Польшей и Нидерландами, это очень грубые ошибки. Но дело ведь не в том, что ошибок небыло, а в том, что вы это не считаете ошибками, да? Ну, просто если вас устраивает, то не ошибка
А почему про пенальти кринжа в ворота Ганы не сказал, которую официально признали левой?)
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МТБ
Ответ Акира_1
Да когда-то мы думали, что ВАР решит все проблемы. Но в итоге на ВАР принимают все те же ошибочные решения в пользу некоторых клубов. 🤷‍♂️
1. Никто не думал, что ВАР решит все проблемы. У него и цели такой небыло
2. Ну, так как решения принимают всё ещё люди, то естественно они могут принимать их ошибочно. Однако число ошибок стало меньше, сейчас уже не ставят пенали за то, что игрок при замахе зацепил газон
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МТБ
Ответ Евгений Лифшиц
про игру рукой. тут можно согласиться, но проблема тут не в вар, а в правилах. Просто раньше, все серые моменты правил, спускали исключительно на человеческий фактор, когда же появился такой точный инструмент как вар - стало понятно, что в самих правилах содержатся неточные формулировки.
Лол, и раньше было понятно, что содержаться неточные формулировки. Но их и не может быть точных, это всё вопросы трактовок и рекомендаций.
Вар не какой-то суперточный инструмент, вар это возможность посмотреть эпизод более подробно, но решение как принимали люди, так и принимают, просто теперь на ситуацию меньше влияет фактор выбора позиции
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London.is.blue
«Мы перестали забивать из километровых офсайдов, мы забыли что такое футбольная романтика» - добавил Анчи.
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Wizard Harry
Какая же гниль в комментах, вы утомляете уже. Человек по факту говорит, что у ВАР есть проблемы, вы все про Мадридское судейство.

Вам Мадрид уже что с ВАР выиграл ЛЧ, что без ВАР.
Все какой-то скулеж.
От кого слышу то? От Баварцев, которые сами левую пенку били в ворота Реала? От катарских Сити и Псж? От главной погани Европы - Барселоны?? Сливы с Челси, с Псж.
Все клубы косячили с судейством. Будьте честными хоть разок.
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Бобынин
Вар нужно отменить. Это единственно верное решение.
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Мохнатый55
Я наоборот считаю, что ВАР мог бы чаще вмешиваться. Как минимум в вопросах ЖК и нарушений возле штрафной.
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МТБ
Ответ Экочёрт 4000
по-моему, тут не может быть никаких споров судейство было совершенно безобразным Аргентину тянули похлеще, чем Корею в 2002
Именно так. Это просто звиздец, а не судейство было. Столько притянутых за уши моментов по всем фронтам я вообще никак и никогда не помню. Кажется Реалу и Барсе в ЛЧ столько не давали, в их "золотые" годы
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Мохнатый55
Ответ МТБ
По сути каждый пенальти Аргентины, особенно те, что были с Польшей и Нидерландами, это очень грубые ошибки. Но дело ведь не в том, что ошибок небыло, а в том, что вы это не считаете ошибками, да? Ну, просто если вас устраивает, то не ошибка
Спорный только пенальти в матче с Польшей. Все остальные бесспорные.
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Alex1104
Ответ Экочёрт 4000
по-моему, тут не может быть никаких споров судейство было совершенно безобразным Аргентину тянули похлеще, чем Корею в 2002
Странно, что Вас плюсуют, а меня заминусовали. Все подзабыли множество ошибок?
Были и грубые, вроде офсайда в матче Бельгия-Канада. Игра рукой Португалия-Уругвай, отмененный гол Гризманна, да шквал всего.
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Achilles 21
Ответ Экочёрт 4000
по-моему, тут не может быть никаких споров судейство было совершенно безобразным Аргентину тянули похлеще, чем Корею в 2002
объясни как её тянули? если ты про пенальти, то самый сомнительный арги как раз и не забили польше, а остальные все по делу
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МТБ
Ответ Экспертное мнение
Они считают, что можно спокойно валить аргентосов на своей штрафной и не должны ставить за это пенальти, ведь иначе их методичка "Месси не чемпион мира" была под угрозой. Но конкретно на ошибки, которые повлияли на результат ключевым образом - они указать не могут)))
Валили всех аргентиносы, а сами они падали как попало и там даже близко небыло пенальти.
Но это может увидеть только тот, кто интересуется футболом, а не болельщик Аргентины и лично Месси.
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Muhammad Juraev
Ответ Экочёрт 4000
по-моему, тут не может быть никаких споров судейство было совершенно безобразным Аргентину тянули похлеще, чем Корею в 2002
18.12.22 день, когда вам был гарантирован вечный 🔥 пуканов 🤣
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Achilles 21
Ответ МТБ
Только что провели ЧМ с кучей грубых судейских ошибок, как бы.
что там за грубые ошибки были?
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МТБ
Ответ Евгений Лифшиц
ну перечислите грубые судейские ошибки
По сути каждый пенальти Аргентины, особенно те, что были с Польшей и Нидерландами, это очень грубые ошибки.
Но дело ведь не в том, что ошибок небыло, а в том, что вы это не считаете ошибками, да? Ну, просто если вас устраивает, то не ошибка
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