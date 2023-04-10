Карло Анчелотти: «ВАР сейчас важнее судейства и используется слишком часто. Это нужно изменить»
Тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал недостатки системы ВАР в судействе.
«По правде говоря, мне не очень нравится, как применяется ВАР. Сейчас он важнее судейства и используется слишком часто.
ВАР был создан, чтобы исправлять явные и очевидные ошибки, но сейчас к нему слишком часто прибегают. Это нужно немного изменить. И все еще есть много путаницы по поводу игры рукой», – сказал итальянский специалист в интервью Rai Radio 1.
«Реал» недоволен ВАР в Испании и считает, что судьи намеренно вредят ему ради выгоды «Барсы». Клуб хочет изменений
Лично к вам вопросы - как часто смотреть по 5-10 минут?
Кажется таких моментов может быть 1-2 за сезон.
Да, не могут определиться, а вы предпочитаете быстрое решение, от балды или что? Лишь бы было?
Что такое "рвут и мечут" и почему кому-то должно быть не пофиг? Темп им блин, сбили.
А Ла Лигу в эпоху Месси они бы брали только в фифа(хотя они и так ее почти не брали).
2. Ну, так как решения принимают всё ещё люди, то естественно они могут принимать их ошибочно. Однако число ошибок стало меньше, сейчас уже не ставят пенали за то, что игрок при замахе зацепил газон
Вар не какой-то суперточный инструмент, вар это возможность посмотреть эпизод более подробно, но решение как принимали люди, так и принимают, просто теперь на ситуацию меньше влияет фактор выбора позиции
Вам Мадрид уже что с ВАР выиграл ЛЧ, что без ВАР.
Все какой-то скулеж.
От кого слышу то? От Баварцев, которые сами левую пенку били в ворота Реала? От катарских Сити и Псж? От главной погани Европы - Барселоны?? Сливы с Челси, с Псж.
Все клубы косячили с судейством. Будьте честными хоть разок.
Были и грубые, вроде офсайда в матче Бельгия-Канада. Игра рукой Португалия-Уругвай, отмененный гол Гризманна, да шквал всего.
Но это может увидеть только тот, кто интересуется футболом, а не болельщик Аргентины и лично Месси.
Но дело ведь не в том, что ошибок небыло, а в том, что вы это не считаете ошибками, да? Ну, просто если вас устраивает, то не ошибка