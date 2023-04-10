Карло Анчелотти: «ВАР сейчас важнее судейства и используется слишком часто. Это нужно изменить»

Тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал недостатки системы ВАР в судействе.

«По правде говоря, мне не очень нравится, как применяется ВАР. Сейчас он важнее судейства и используется слишком часто.

ВАР был создан, чтобы исправлять явные и очевидные ошибки, но сейчас к нему слишком часто прибегают. Это нужно немного изменить. И все еще есть много путаницы по поводу игры рукой», – сказал итальянский специалист в интервью Rai Radio 1.

«Реал» недоволен ВАР в Испании и считает, что судьи намеренно вредят ему ради выгоды «Барсы». Клуб хочет изменений