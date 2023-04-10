Слуцкий предложил игрокам «Спартака» сходить в церковь: «Стоит воспользоваться вариантом «Крыльев», возможно»
Леонид Слуцкий предложил «Спартаку» сходить в церковь.
Ранее стало известно, что 7 апреля, в православный праздник Благовещения, «Крылья Советов» почти всей командой посетили одну из московских церквей. До похода в храм «Крылья» не побеждали 7 матчей подряд. 9 апреля самарцы обыграли «Сочи» (2:1).
«У «Спартака» уникальная ситуация, возможно, им стоит воспользоваться вариантом «Крыльев Советов» [и сходить в церковь].
«Спартак» почти в каждом матче доминирует по игре, но не может выиграть долгое время», – сказал бывший тренер сборной России в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
«Спартак» не может победить 5 матчей подряд во всех турнирах.
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Да уж, уникальнее не придумать! Команда не выигрывает 5! (сколько-сколько??), целых 5 матчей. Нигде и никогда такого не было!