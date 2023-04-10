Слуцкий предложил игрокам «Спартака» сходить в церковь: «Стоит воспользоваться вариантом «Крыльев», возможно»

Теги Спартак Крылья Советов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Денис Казанский религия Футбол

Леонид Слуцкий предложил «Спартаку» сходить в церковь.

Ранее стало известно, что 7 апреля, в православный праздник Благовещения, «Крылья Советов» почти всей командой посетили одну из московских церквей. До похода в храм «Крылья» не побеждали 7 матчей подряд. 9 апреля самарцы обыграли «Сочи» (2:1).

«У «Спартака» уникальная ситуация, возможно, им стоит воспользоваться вариантом «Крыльев Советов» [и сходить в церковь].

«Спартак» почти в каждом матче доминирует по игре, но не может выиграть долгое время», – сказал бывший тренер сборной России в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

«Спартак» не может победить 5 матчей подряд во всех турнирах.

Корниленко о походе «Крыльев» в церковь перед 2:1 с «Сочи»: «Губернатор посоветовал. Прислушались и победили, слава богу»

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39 комментариев

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Frankie Crisp
Ответ Ковид 07.10.52
Это каких игроков КС...тех которых оптом те из Чертаново скупили....
А что мешало Спартаку их оптом купить?
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avcgloronalduMU
Слуцкий перед матчами с Мордовией тоже ходил, что мутко звонил ?
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Tollie
учитывая состав спартака, им не в церковь, а в мечеть надо. и на поляну для жертвоприношений. там христиан-то полтора землекопа
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Уся Ваткин
В ответ игроки «Спартака» предложили Слуцкому сходить на КВН - помочь редакторам с шутками
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Спартак сила
Слуцкий свои советы оставь для цска
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Назар Игорь
Бесполезно. Спартак был фракийцем, то есть язычником. Им надо на Открывашке построить капище и приносить человеческие жертвы.
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London-D
Мнение иудея о церкви никому неинтересно
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Святослав Федорович
Тихо шифером шурша...
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London-D
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Пока это предложение Слуцкого поддержали только Дамир Шайхтдинов и Наиль Умяров
Шайхтдинов в Зените
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Konstantin Zorin
Леонид, а ты ходил в церковь после Рубина? Похоже, что нет.
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пернатый
Спартаку надо обновить половину состава и потратиться на игроков, способных из ничего сделать результат. А всех этих денисовых, хлусевичей, прости господи николсонов в Воронеж и Самару
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Жоржиньо Не Вейналдум
А может кто-то из верующих пояснить, как связаны результаты в футболе и церковь? Это же вроде как-то не особо правильно, просить у Бога за результаты в РПЛ или это нормально?
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catcher69
в партию пусть вступят и потом в красном уголке читают труды основоположников...)))))))
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Ковид 07.10.52
Ответ Frankie Crisp
Сначала скупают игроков Крыльев, потом и методы их воруют
Это каких игроков КС...тех которых оптом те из Чертаново скупили....
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Данко Лазович
просто пора сниматься с чемпионата)
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Сергей Лепехин
Леониду синагога не помогла
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пернатый
б.....б.....б.......б........вариантом Крыльев Советов, б.....б.....
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Дядя ТУРА
Ответ ТимТалер
Слил Рубин в ФНЛ стал юмористом )
а что если он это в прикол сделал? только никто не выкупил троллинг
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rarog
Блин,а может лучше на дополнительную тренировку?
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Zenith forever
Странно это слышать от Слуцкого. Почему не в синагогу?
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Чёрный Плащ˙
т.е. судей Спартаку уже мало? Сомневаюсь, что Бог оценит дельфинский стиль.
+1
-2
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Frankie Crisp
Сначала скупают игроков Крыльев, потом и методы их воруют
+4
-3
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Виталий
Лёнь тебе лучше молчать , последние твои результаты оставляют желать лучшего
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Aleksey Yashin
"У «Спартака» уникальная ситуация"

Да уж, уникальнее не придумать! Команда не выигрывает 5! (сколько-сколько??), целых 5 матчей. Нигде и никогда такого не было!
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Andrew Petrov
спартаку нужно поставить свечку за здравие Джикии и усё наладится шеф☝
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