Слуцкий предложил игрокам «Спартака» сходить в церковь: «Стоит воспользоваться вариантом «Крыльев», возможно»

Леонид Слуцкий предложил «Спартаку» сходить в церковь.

Ранее стало известно, что 7 апреля, в православный праздник Благовещения, «Крылья Советов» почти всей командой посетили одну из московских церквей. До похода в храм «Крылья» не побеждали 7 матчей подряд. 9 апреля самарцы обыграли «Сочи» (2:1).

«У « » уникальная ситуация, возможно, им стоит воспользоваться вариантом « » [и сходить в церковь].

«Спартак» почти в каждом матче доминирует по игре, но не может выиграть долгое время», – сказал бывший тренер сборной России в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

«Спартак» не может победить 5 матчей подряд во всех турнирах.

Корниленко о походе «Крыльев» в церковь перед 2:1 с «Сочи»: «Губернатор посоветовал. Прислушались и победили, слава богу»