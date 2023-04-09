Корниленко о походе «Крыльев» в церковь перед 2:1 с «Сочи»: «Губернатор посоветовал. Прислушались и победили, слава богу»
Игроки «Крыльев Советов» сходили в церковь перед победой над «Сочи» по совету губернатора
Об этом рассказал спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.
«После одной из игр Дмитрий Игоревич [Азаров], губернатор Самарской области, посоветовал сходить в храм. Тем более что ранее мы посещали церковь с Димой Цыпченко [в 2022 году].
Прислушались, сходили всей командой. Победили «Сочи», слава богу», – сказал Корниленко.
Ранее стало известно, что 7 апреля, в православный праздник Благовещения, «Крылья Советов» почти всей командой посетили одну из московских церквей. До похода в храм «Крылья» не побеждали 7 матчей подряд.
Корниленко о походе «Крыльев» в церковь: «У православных большой праздник, а в команде много верующих. Это не мероприятие, просто посетили храм»
до сих пор религия это одно из средств управления массами
так что не надо тут гнать на "Россию матушку"))
А страна тут вообще не при чем. Задолбали ее ко всему приплетать.
На Аллаха надейся, а ишака привязывай