Корниленко о походе «Крыльев» в церковь перед 2:1 с «Сочи»: «Губернатор посоветовал. Прислушались и победили, слава богу»

Теги Крылья Советов Сергей Корниленко премьер-лига Россия Дмитрий Азаров Чемпионат.com Сочи религия Футбол

Игроки «Крыльев Советов» сходили в церковь перед победой над «Сочи» по совету губернатора

Об этом рассказал спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

«После одной из игр Дмитрий Игоревич [Азаров], губернатор Самарской области, посоветовал сходить в храм. Тем более что ранее мы посещали церковь с Димой Цыпченко [в 2022 году].

Прислушались, сходили всей командой. Победили «Сочи», слава богу», – сказал Корниленко.

Ранее стало известно, что 7 апреля, в православный праздник Благовещения, «Крылья Советов» почти всей командой посетили одну из московских церквей. До похода в храм «Крылья» не побеждали 7 матчей подряд.

Корниленко о походе «Крыльев» в церковь: «У православных большой праздник, а в команде много верующих. Это не мероприятие, просто посетили храм»

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53 комментария

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Только Крылья
Ответ Евгений Соболев
Рассея матушка провалилась в средневековье...до каменного века чуток осталось..
причем тут Россия? во всем мире религия занимает значимую часть жизни граждан. в тех же США субботние походы в церковь, как традиция)

до сих пор религия это одно из средств управления массами

так что не надо тут гнать на "Россию матушку"))
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Мистер Блин
если бы не победили, что то бы услышали про губера?
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Евгений Громов 22
Ответ Даниил Гутин
Химкам не помогло
Там нужно полный обряд экзорцизма проводить , а лучше костёр))
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Ковид 07.10.52
Губернаторы знают, что если ничего делать не умеешь. то надо молиться и поклоняться богу, а у них он свой....за красным забором сидит...
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Ventos
Ответ haymaker
Читерство. Дискву им за постороннюю/потустороннюю помощь.
Смешно
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Карл_Иваныч
Новый рецепт победы готов.
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Ventos
Ответ Олег Акимов
Ну все, теперь можно не тренироваться. На всё воля Божья.
Ты дебил полный, причём то уже не лечится.))
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Вечно в бане
Ответ xjapan
Сколько едких и тупых комментариев, ужас просто. Вы всё это можете верить или нет, это ваше право, но это огромная часть нашей истории, идентичности. И если вы с таким неуважением высказываетесь по этому поводу, то вы так же без уважения относитесь к огромному количеству верующих людей и к своей стране.
А в чем идентичность-то? В толпах бабулек, которые сутки в очереди ждут, икону поцеловать? Такая себе идентичность, кста. Люди имеют право верить, во что им вздумается, я имею право «неуважительно» об этом высказываться.
А страна тут вообще не при чем. Задолбали ее ко всему приплетать.
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hulk&boloto
Ответ Евгений Соболев
Рассея матушка провалилась в средневековье...до каменного века чуток осталось..
А она была (в целом) другая?
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Мартинелли
Ответ xjapan
Сколько едких и тупых комментариев, ужас просто. Вы всё это можете верить или нет, это ваше право, но это огромная часть нашей истории, идентичности. И если вы с таким неуважением высказываетесь по этому поводу, то вы так же без уважения относитесь к огромному количеству верующих людей и к своей стране.
если вы так пренебрежительно относитесь к гражданам страны, которые высказывают в комментариях свое мнение, то вы без уважения относитесь к своей стране и ее народу
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Mechel**
Холоп благодарен начальнику за ценный совет
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jonnysilverhand01
Прям какая то религиозная футбольная лига получается …
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xjapan
Сколько едких и тупых комментариев, ужас просто. Вы всё это можете верить или нет, это ваше право, но это огромная часть нашей истории, идентичности. И если вы с таким неуважением высказываетесь по этому поводу, то вы так же без уважения относитесь к огромному количеству верующих людей и к своей стране.
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Demyan Grachev
срочно бегу в церковь зарплату повышать!!!😳
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mitos
Поверили в себя! Отогнали бесов! С новыми крыльями! С победой!
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Александр
Новое средневековье, мошенники, коллекторы, мусора, депутаты - элита страны
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Ренат Довлятчин
Ответ denimo21
Нее) на Бога надейся, но сам не плошай
Аналог есть 😃
На Аллаха надейся, а ишака привязывай
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Jan T
Ответ Варлампий Варлампий
И здесь "фетисовщина". Отец родной губернатор посоветовал, что ж ты так, спортивный директор, очкуешь то
На областном бюджете потому что. Губернатор попросит в присядку сплясать -- спляшут.
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Никита Никулин
А тренер такой: ну да, ну да, пошел я...
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Бедякович
Так и не понятно, как в итоге сходили, по-большому или по-маленькому?
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Евгений Соболев
Рассея матушка провалилась в средневековье...до каменного века чуток осталось..
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chili
Вот и поэтому тоже я атеист.
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Злобный Конь
Ответ sango
Почему не пишешь тоже самое, постом ниже про рамадан?
Потому что не видел новость. А так все религии - хлам и пережиток прошлого.
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Mars500
Шах и мат вам, атеисты.
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Vanek1411
Ответ Олег Акимов
Ну все, теперь можно не тренироваться. На всё воля Божья.
Не, ну а чё, чуть ниже по ленте Кулибали сказал же, что из-за веры он более 10 км в матче намотал.
+6
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