Лайнсмен, ударивший Робертсона локтем в лицо, отстранен на время расследования ситуации

Лайнсмен, ударивший защитника «Ливерпуля» Энди Робертсона, отстранен.

В перерыве матча 30-го тура между « » и «Арсеналом» (2:2) Робертсон подошел к боковому арбитру Константиносу Хатцидакису и начал о чем-то говорить. Лайнсмен отмахнулся от него и, вероятно, попал локтем в лицо защитнику «Ливерпуля». Игроки окружили главного судью Пола Тирни, призывая обратить внимание на инцидент, и Робертсон за возмущения получил желтую карточку.

Сегодня судейская организация, отвечающая за назначения арбитров в английском футболе (PGMOL), сообщила, что Хатцидакис «не будет назначен на матчи ни одного из турниров», пока будет идти расследование ассоциации Англии. Сама PGMOL также изучит произошедшее.

Судья ударил локтем Энди Робертсона. Прямо в перерыве матча с «Арсеналом»