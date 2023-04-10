Лайнсмен, ударивший Робертсона локтем в лицо, отстранен на время расследования ситуации

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия происшествия судьи Футбольная ассоциация Англии Константинос Хатцидакис Эндрю Робертсон Футбол

Лайнсмен, ударивший защитника «Ливерпуля» Энди Робертсона, отстранен.

В перерыве матча 30-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Арсеналом» (2:2) Робертсон подошел к боковому арбитру Константиносу Хатцидакису и начал о чем-то говорить. Лайнсмен отмахнулся от него и, вероятно, попал локтем в лицо защитнику «Ливерпуля». Игроки окружили главного судью Пола Тирни, призывая обратить внимание на инцидент, и Робертсон за возмущения получил желтую карточку.

Сегодня судейская организация, отвечающая за назначения арбитров в английском футболе (PGMOL), сообщила, что Хатцидакис «не будет назначен на матчи ни одного из турниров», пока будет идти расследование Футбольной ассоциации Англии. Сама PGMOL также изучит произошедшее.

Судья ударил локтем Энди Робертсона. Прямо в перерыве матча с «Арсеналом»

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12 комментариев

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Tollie
"Слишком слабо ударил скаузера" - таков был вердикт PGMOL.
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SergScouser
Ответ <~Inter~>
Судей всегда наказывают за плохую работу. Просто в большинстве случаев люди этого не замечают, так как они не находятся в публичном поле. Арбитров которые получают назначения каждый тур в высших английских дивизионах не так уж много
Да ладно, всякие Взяткинсоны судят десятилетиями практически каждый тур.
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Alex1104
Ответ Максим Новиков
Почему в апл судит судья из Греции?
А премьер-министр Великобритании индус Риши Сунак тебя не смущает?
Лидер Шотландской национальной (!!!) партии - пакистанец Юсуф Хамза? Первый министр Шотландии на минутку.
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Максим Новиков
Почему в апл судит судья из Греции?
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DolJun
Ответ FanLFC
Вот бы игрокам можно было стукнуть этих судей, которые топят каждый тур какой-нибудь клуб АПЛ
бруну стукнул лайнсмена и получил от сафа часы и жвачку в подарок
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<~Inter~>
Ответ ConorNite
Если бы не кипиш и возмущения фанатов, даже временно бы не отстранили. Радует, что судей тоже можно наказывать. А то привыкли делать из них Богов, наказывая всегда лишь тренеров и футболистов
Судей всегда наказывают за плохую работу. Просто в большинстве случаев люди этого не замечают, так как они не находятся в публичном поле. Арбитров которые получают назначения каждый тур в высших английских дивизионах не так уж много
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Vadiay
Потом расследование покажет, что судью в этот момент слепень подмышку укусил, и тот непроизвольно дернулся.
некоторые языком кусают так что слепень это как поцелуй по сравнению...
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FanLFC
Ответ Бродяга-симпатяга
Понимаю лайнсмена. так хочется иногда стукнуть этих передастов которые хамят, матерятся и ведут себя на поле крайне некультурно
Вот бы игрокам можно было стукнуть этих судей, которые топят каждый тур какой-нибудь клуб АПЛ
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ConorNite
Если бы не кипиш и возмущения фанатов, даже временно бы не отстранили. Радует, что судей тоже можно наказывать. А то привыкли делать из них Богов, наказывая всегда лишь тренеров и футболистов
+4
-2
+2
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Vadiay
Потом расследование покажет, что судью в этот момент слепень подмышку укусил, и тот непроизвольно дернулся.
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Бродяга-симпатяга
Понимаю лайнсмена. так хочется иногда стукнуть этих передастов которые хамят, матерятся и ведут себя на поле крайне некультурно
+4
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Виталий Ан
Ибо не…й.
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