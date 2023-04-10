Экс-судья Клаттенбург: «Робертсон инициировал контакт, и лайнсмен взмахнул локтем. Игроки способны довести арбитра провокациями, и хочется как-то ответить»

Экс-судья Марк Клаттенбург полагает, что Эндрю Робертсон мог спровоцировать лайнсмена

В перерыве матча 30-го тура между « » и «Арсеналом» (2:2) Робертсон подошел к боковому арбитру Константиносу Хатцидакису и начал о чем-то говорить. Лайнсмен отмахнулся от него и, возможно, попал локтем в лицо защитнику «Ливерпуля». Игроки окружили главного судью Пола Тирни, призывая обратить внимание на инцидент, и Робертсон за возмущения получил желтую карточку.

«Не самые простые дни для . Как будто мало было скандалов с ВАР – теперь придется в понедельник разбираться с обвинениями в адрес ассистента судьи, который локтем ударил футболиста на «Энфилде».

Я только что изучил видеозапись, с которой будет работать судейский комитет. С какого угла ни посмотри – кажется, что контакт инициировал Робертсон, а Хатцидакис потом уже взмахнул локтем и, похоже, попал в челюсть. Уэбб пообщается с Хатцидакисом, чтобы узнать его версию событий, но нужно поговорить и с Робертсоном.

Футболисты способны довести судью до предела. Они могут настолько далеко зайти в своих провокациях, что хочется как-то ответить. Но этого нельзя делать ни при каких условиях. Точно не физически.

Хатцидакис поступил именно так, и теперь люди начнут призывать отстранить его, учитывая дисквалификацию за толчок судьи.

Я не думаю, что Хатцидакис специально так поступил, но будет интересно посмотреть, что решит Уэбб. Для него это лишняя головная боль», – отметил Клаттенбург.

Судья ударил локтем Энди Робертсона. Прямо в перерыве матча с «Арсеналом»