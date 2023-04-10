Экс-судья Клаттенбург: «Робертсон инициировал контакт, и лайнсмен взмахнул локтем. Игроки способны довести арбитра провокациями, и хочется как-то ответить»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал судьи Говард Уэбб Марк Клаттенбург Александар Митрович Константинос Хатцидакис Эндрю Робертсон Футбол

Экс-судья Марк Клаттенбург полагает, что Эндрю Робертсон мог спровоцировать лайнсмена

В перерыве матча 30-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Арсеналом» (2:2) Робертсон подошел к боковому арбитру Константиносу Хатцидакису и начал о чем-то говорить. Лайнсмен отмахнулся от него и, возможно, попал локтем в лицо защитнику «Ливерпуля». Игроки окружили главного судью Пола Тирни, призывая обратить внимание на инцидент, и Робертсон за возмущения получил желтую карточку.

«Не самые простые дни для Говарда Уэбба. Как будто мало было скандалов с ВАР – теперь придется в понедельник разбираться с обвинениями в адрес ассистента судьи, который локтем ударил футболиста на «Энфилде».

Я только что изучил видеозапись, с которой будет работать судейский комитет. С какого угла ни посмотри – кажется, что контакт инициировал Робертсон, а Хатцидакис потом уже взмахнул локтем и, похоже, попал Эндрю в челюсть. Уэбб пообщается с Хатцидакисом, чтобы узнать его версию событий, но нужно поговорить и с Робертсоном.

Футболисты способны довести судью до предела. Они могут настолько далеко зайти в своих провокациях, что хочется как-то ответить. Но этого нельзя делать ни при каких условиях. Точно не физически.

Хатцидакис поступил именно так, и теперь люди начнут призывать отстранить его, учитывая дисквалификацию Митровича за толчок судьи.

Я не думаю, что Хатцидакис специально так поступил, но будет интересно посмотреть, что решит Уэбб. Для него это лишняя головная боль», – отметил Клаттенбург.

Судья ударил локтем Энди Робертсона. Прямо в перерыве матча с «Арсеналом»

 

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ Alex_V69
Если так ответит игрок другому игроку, это красная. А арбитру, ну да, конечно можно, если хочется)
А что нужно было сделать? Что по протоколу можно сделать судье? Остановить игру или перенести ее пока не приедет абсолютно новая бригада арбитров?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ василий иванов
за подобные отмашки сами судьи дают частенько даже красные. Или ворон ворону глаз не выклюет?
Никто арбитра во время матча удалить не может. И смысла в этом никакого. Его скорее всего лишат назначений на ближайшие туры и этого более чем достаточно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_V69
Если так ответит игрок другому игроку, это красная. А арбитру, ну да, конечно можно, если хочется)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Тарарыев
Казалось бы, причём тут МЮ...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_FoX-
Игрок провоцирует бокового? Боковой говорит об этом главному, главный дает желтую - что в этой схеме не так? Резервные периодически сообщают главному о неподобающем поведении тренеров и те дают карточки тренерам. Это нормальная практика. И не надо тут никаких пацанско-мужских отмашек-замашек - это спорт, тут судья в том числе для этого и нужен, чтобы все это не превратилось в банальную потасовку.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ василий иванов
за подобные отмашки сами судьи дают частенько даже красные. Или ворон ворону глаз не выклюет?
Что ты хочешь в этом эпизоде. Замену судьи? Зачем игрокам вообще вплотную подходить к судьям?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Салауат Нуралиев
Ответ Гегенпрессинг Рангника
За удар портового судье можно премию только выписать. Робертсон известный симулянт как и весь ливер
Было бы странно от глора мюмю слышать адекватное мнение)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
garpyz
Надоело про эти удары/ отмашки по лицу. Регбисты друг по другу шипами шастают с уважением.- поднялся и побежал. Нытики с наколочками....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
А ну если как то хочется ответить тогда все норм)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
василий иванов
за подобные отмашки сами судьи дают частенько даже красные. Или ворон ворону глаз не выклюет?
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Не экс-судья, а бывший игрок Реала. Стыдно, спортс! Вы школьников понабрали в редакцию? Что за глупые ошибки
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гегенпрессинг Рангника
За удар портового судье можно премию только выписать. Робертсон известный симулянт как и весь ливер
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Где бы я не был, ты знаешь - все танцуют локтями.
Все танцуют локтями, все танцуют локтями.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий