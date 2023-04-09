Кин об инциденте с лайнсменом и Робертсоном: «Разве не он первым схватил судью? Он как большой ребенок – сосредоточься на игре в обороне»

Теги Ливерпуль Рой Кин Арсенал судьи Пол Тирни Константинос Хатцидакис Эндрю Робертсон Футбол

Рой Кин прокомментировал эпизод с Эндрю Робертсоном и лайнсменом в матче с «Арсеналом»

В перерыве матча 30-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Арсеналом» (2:2) Робертсон подошел к боковому арбитру Константиносу Хатцидакису и начал о чем-то говорить. Лайнсмен отмахнулся от него и, возможно, попал локтем в лицо защитнику «Ливерпуля». Игроки окружили главного судью Пола Тирни, призывая обратить внимание на инцидент, и Робертсон за возмущения получил желтую карточку.

По словам Кина, Робертсон первым схватил арбитра за руку.

«Я еще не видел ничего подобного. Но Робертсон... Разве не он первым схватил лайнсмена? Я не уверен. Но Робертсон жалуется. Ему следовало бы больше беспокоиться о своей игре в обороне.

Я несколько раз наблюдал за Робертсоном, и он ведет себя как большой ребенок. Просто продолжай играть и сконцентрируйся на игре в обороне. Он действительно сначала хватает лайнсмена», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

Судья ударил локтем Энди Робертсона. Прямо в перерыве матча с «Арсеналом»

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
ну ударил тебя судья и ниче, терпи!! может ты про его ребенка ваще что-то плохое сказал? 😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
че кин думает по поводу того, как бруну толкнул судью и все ему сошло с рук, в то время как митровича за подобное дисквальнули на 8 матчей?)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий