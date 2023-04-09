Кин об инциденте с лайнсменом и Робертсоном: «Разве не он первым схватил судью? Он как большой ребенок – сосредоточься на игре в обороне»

Рой Кин прокомментировал эпизод с Эндрю Робертсоном и лайнсменом в матче с «Арсеналом»

В перерыве матча 30-го тура АПЛ между « » и «Арсеналом» (2:2) Робертсон подошел к боковому арбитру Константиносу Хатцидакису и начал о чем-то говорить. Лайнсмен отмахнулся от него и, возможно, попал локтем в лицо защитнику «Ливерпуля». Игроки окружили главного судью , призывая обратить внимание на инцидент, и Робертсон за возмущения получил желтую карточку.

По словам , Робертсон первым схватил арбитра за руку.

«Я еще не видел ничего подобного. Но Робертсон... Разве не он первым схватил лайнсмена? Я не уверен. Но Робертсон жалуется. Ему следовало бы больше беспокоиться о своей игре в обороне.

Я несколько раз наблюдал за Робертсоном, и он ведет себя как большой ребенок. Просто продолжай играть и сконцентрируйся на игре в обороне. Он действительно сначала хватает лайнсмена», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

Судья ударил локтем Энди Робертсона. Прямо в перерыве матча с «Арсеналом»