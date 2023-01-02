Фердинанд советует Магуайру искать новый клуб: «В «МЮ» у него не получилось»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия ЧМ-2022 Харри Магуайр Футбол

Рио Фердинанд считает, что Харри Магуайру стоит покинуть «Манчестер Юнайтед».

«На месте Магуайра я бы уже искал себе новый клуб. В «МЮ» у него не получилось», – сказал экс-игрок манкунианцев в интервью BT Sport.

29-летний защитник принял участие в 6 матчах в этом сезоне АПЛ. Несмотря на то, что Магуайр начинал в старте все 5 матчей сборной Англии на ЧМ-2022, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг снова оставил его на скамейке запасных в игре 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:0). Англичанин вышел только на замену на 93-й минуте матча.

Подробную статистику Магуайра можно найти здесь.

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5 комментариев

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Ахма Начоо
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Тоттенхэм , Ньюкасл для него хорошие варианты.
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QWertY
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Жаль легенду, но Тен Хаг даже Шоу предпочитает на место ЦЗ(который хорош), чем его
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Eziz Caryew
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В команду где играют в автобус впишется очень хорошо
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Bill Zapulil
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Аль-Наср?
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rigobersong
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Можно в условный Борнмут на повышение пойти:)
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