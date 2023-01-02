Фердинанд советует Магуайру искать новый клуб: «В «МЮ» у него не получилось»

Рио Фердинанд считает, что стоит покинуть « ».

«На месте Магуайра я бы уже искал себе новый клуб. В «МЮ» у него не получилось», – сказал экс-игрок манкунианцев в интервью BT Sport.

29-летний защитник принял участие в 6 матчах в этом сезоне АПЛ. Несмотря на то, что Магуайр начинал в старте все 5 матчей сборной на , главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг снова оставил его на скамейке запасных в игре 18-го тура против «Вулверхэмптона» (1:0). Англичанин вышел только на замену на 93-й минуте матча.

Подробную статистику Магуайра можно найти здесь.

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