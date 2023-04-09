«Вильярреал» о Баэне и Вальверде: «Наш игрок подвергся нападению и решил подать жалобу в полицию. Твердо верим в его версию»

«Вильярреал» подтвердил, что Алекс Баэна пожаловался на Федерико Вальверде в полицию

«Игрок « » подвергся нападению вчера вечером по пути к автобусу команды после матча с « » на «Сантьяго Бернабеу».

В связи с этой ситуацией игрок решил подать жалобу на нападавшего в полицию.

«Вильярреал» в очередной раз выступает против любых актов насилия, твердо верит в версию событий игрока и будет поддерживать его на протяжении всего этого процесса», – говорится в заявлении клуба.

Вальверде ударил соперника на парковке. Вероятно, за мерзкие слова о том, как он чуть не потерял ребенка