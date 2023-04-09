«Вильярреал» о Баэне и Вальверде: «Наш игрок подвергся нападению и решил подать жалобу в полицию. Твердо верим в его версию»

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига происшествия Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

«Вильярреал» подтвердил, что Алекс Баэна пожаловался на Федерико Вальверде в полицию

«Игрок «Вильярреала» Алекс Баэна подвергся нападению вчера вечером по пути к автобусу команды после матча с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».

В связи с этой ситуацией игрок решил подать жалобу на нападавшего в полицию.

«Вильярреал» в очередной раз выступает против любых актов насилия, твердо верит в версию событий игрока и будет поддерживать его на протяжении всего этого процесса», – говорится в заявлении клуба.

Вальверде ударил соперника на парковке. Вероятно, за мерзкие слова о том, как он чуть не потерял ребенка

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34 комментария

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Нефанатик
Ответ Butrymovich Mikalai
а что насчет песен про умершую от рака дочь Луиса Энрике ? или кричалок про детей Пике ? это другое ?
А кто это поддерживал? Надеюсь ты не на столько глуп что бы обобщать.
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Brigande
Ну если вписываются за это чмо , тогда пиз дец Вильяреалу в ЛЛ в плане обструкции болельщиков на выездах .
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Butrymovich Mikalai
Ответ Raul14
Да, в таких случаях доказательства нужны. Это необходимо, но что если камеры не зафиксировали эти слова и на самом деле оскорбления были? Это будет настоящая подстава. Типа Баэна пострадавший а Феде живи с этим и жри себя изнутри! Несправедливо все это, я не буду говорить что Феде сделал правильно ударив Баэну, но все же..........
вот в суде пусть и докажет. свидетели на поле должны быть + упомянутые камеры ..... а если нет свидетелей и камеры не видели, то кто-то ,видимо , просто отмазывается .......
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Raul14
Ответ SHOTKA
Думаю Вельверде признает вину, но дело резонансное, один понесет наказание от государства, второго польют помоями, все кому не лень.
была такая девушка Шурыгина, ее дело шокировало весь мир) И множество людей поддерживали "насильника"
Ситуация очень похожая))
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Butrymovich Mikalai
всем мадридским моралистам напомню их песни про умершую от рака дочь Луиса Энрике и кричалки про детей Пике . Кроме того, они отлично себя проявили в комментах в инсте Баено

https://pbs.twimg.com/media/FtRiriBXgAMWHmn?format=jpg&name=900x900

желая смерти всей его семье
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Raul14
Ответ Butrymovich Mikalai
зачем что-то додумывать , десятки камер не считая телефонов болельщиков не зафиксировали как Баено что либо говорит Вальверде.... пусть реал и его карманные сми предоставят пруфы, что такое было сказано .... а вот нападение это факт, как и угрозы и оскорбления ребенку и семье Баено от фанатов Реала
Да, в таких случаях доказательства нужны. Это необходимо, но что если камеры не зафиксировали эти слова и на самом деле оскорбления были? Это будет настоящая подстава. Типа Баэна пострадавший а Феде живи с этим и жри себя изнутри! Несправедливо все это, я не буду говорить что Феде сделал правильно ударив Баэну, но все же..........
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Butrymovich Mikalai
Ответ Raul Bloodworth
Мерзотный поступок
а что насчет песен про умершую от рака дочь Луиса Энрике ? или кричалок про детей Пике ? это другое ?
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Андрей Бутко
Раз Вильярреал верит в версию Баэны, то я правильно понимаю, что Вильярреал верит в то, что Баэна ничего плохого Феде не говорил, а Феде просто... как вариант... хотел гнев на кого-нибудь выплеснуть из-за поражения, вот и решил именно ему вмазать?)))
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Butrymovich Mikalai
Ответ Raul14
думаешь Вальверде просто так взял и ударил Баэну? Да ещё говорят что это из-за поражения. Тогда почему после каждого поражения не появляются новости о том, что Вальверде ударил соперника?)
зачем что-то додумывать , десятки камер не считая телефонов болельщиков не зафиксировали как Баено что либо говорит Вальверде.... пусть реал и его карманные сми предоставят пруфы, что такое было сказано .... а вот нападение это факт, как и угрозы и оскорбления ребенку и семье Баено от фанатов Реала
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MADRiD_00
И в Исламе и в Христианстве смеяться над больными людьми является очень очень большим грехом!

Если Баэна действительно сделал это, то должен извиниться перед всеми, кто наблюдает за этим процессом.

Не считаю правильным поступок Вальверде, но на его месте и я сделал бы так.
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blaugrano
Ответ Raul14
думаешь Вальверде просто так взял и ударил Баэну? Да ещё говорят что это из-за поражения. Тогда почему после каждого поражения не появляются новости о том, что Вальверде ударил соперника?)
Ничего не думаю и не утверждаю. Журналюги могут достать любое сообщение в закрытом чате, вытащить любые детали из частных переговоров, высосать любую мысль из головы футболиста. А здесь пока туго.
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Raul14
Ответ Barca_mania
"В одном из эпизодов норвежец подкатился под Рамоса и попал тому шипами в голень. Испанец остался недоволен произошедшим и сказал норвежцу: «Odegaard! Me cago en tu puta madre» (дословный перевод – «Эдегор! Я срал на твою шлюху-мать» – Sports.ru) "
Ну такое почти в каждом класико говорит один пасынок Пике Винисиусу. Но когда у тебя (не дай бог) ребенок перед смертью и над этим смеются, я не думаю что от этого ты будешь радоваться.
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kodgong
феде жаль. скала. очень будет не хватать.
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Barca_mania
Ответ Raul14
Но ни разу не видел и не слышал что Рамос оскорблял чью то семью)
"В одном из эпизодов норвежец подкатился под Рамоса и попал тому шипами в голень. Испанец остался недоволен произошедшим и сказал норвежцу: «Odegaard! Me cago en tu puta madre» (дословный перевод – «Эдегор! Я срал на твою шлюху-мать» – Sports.ru) "
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Barca_mania
Ответ Raul14
Но ни разу не видел и не слышал что Рамос оскорблял чью то семью)
https://www.sports.ru/football/1083109697.html
вот, почитай
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Raul14
Ответ Barca_mania
Рамос постоянно так делал и чего? Клуб защищает своего игрока это логично
Но ни разу не видел и не слышал что Рамос оскорблял чью то семью)
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Raul14
Ответ blaugrano
Журналисты в Испании - те ещё любители читать по губам. Есть доказательства оскорблений?
думаешь Вальверде просто так взял и ударил Баэну? Да ещё говорят что это из-за поражения. Тогда почему после каждого поражения не появляются новости о том, что Вальверде ударил соперника?)
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OldRedWhite
Ответ Raul Bloodworth
Мерзотный поступок
+/ Целых два )))
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Barca_mania
Ответ Raul14
Странно что такой достойный клуб как Вильярреал поддерживает Баэну. Что же, теперь будем знать что в Испании можно оскорблять семью, назвать чернокожих обезьяной, и тебе за это ничего не будет! ))
Рамос постоянно так делал и чего? Клуб защищает своего игрока это логично
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Arman Markosyan 25
Ответ Barca_mania
ФК Бутырка обзаведётся топовым хавбеком?
Пока что только правый защитник, поэтому усиление в лице Вальверде не помешает
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Raul14
Странно что такой достойный клуб как Вильярреал поддерживает Баэну. Что же, теперь будем знать что в Испании можно оскорблять семью, назвать чернокожих обезьяной, и тебе за это ничего не будет! ))
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ДЖИН
Ну хоть Алвесу скушно не будет...
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Raul Bloodworth
Мерзотный поступок
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Barca_mania
ФК Бутырка обзаведётся топовым хавбеком?
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danik 258808
Клуб знатно сейчас себе портит репутацию
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