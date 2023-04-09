«Вильярреал» о Баэне и Вальверде: «Наш игрок подвергся нападению и решил подать жалобу в полицию. Твердо верим в его версию»
«Вильярреал» подтвердил, что Алекс Баэна пожаловался на Федерико Вальверде в полицию
«Игрок «Вильярреала» Алекс Баэна подвергся нападению вчера вечером по пути к автобусу команды после матча с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».
В связи с этой ситуацией игрок решил подать жалобу на нападавшего в полицию.
«Вильярреал» в очередной раз выступает против любых актов насилия, твердо верит в версию событий игрока и будет поддерживать его на протяжении всего этого процесса», – говорится в заявлении клуба.
Вальверде ударил соперника на парковке. Вероятно, за мерзкие слова о том, как он чуть не потерял ребенка
Ситуация очень похожая))
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желая смерти всей его семье
Если Баэна действительно сделал это, то должен извиниться перед всеми, кто наблюдает за этим процессом.
Не считаю правильным поступок Вальверде, но на его месте и я сделал бы так.
вот, почитай