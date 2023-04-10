Пономарев о 3:0 ЦСКА с «Химками»: «Совсем слабый соперник. Это даже не дворовый футбол – Билялетдинов зря взял эту команду»

Владимир Пономарев считает, что ЦСКА может завершить сезон на 2-й строчке таблицы.

В 22-м туре Мир РПЛ ЦСКА разгромили « » со счетом 3:0. Сейчас ЦСКА занимает 4-ю строчку в турнирной таблице, набрав 41 очко.

«Там и не должно было быть проблем у ЦСКА. Я знал, что мы выиграем. «Химки» – совсем слабый соперник. Билялетдинов взял эту команду, но зря. За кого тут браться? Это даже не дворовый футбол. Им нужно заниматься беготней, чтобы просто соревноваться за счет физики. Но пока и этого нет. Так что победа ЦСКА полностью закономерна.

ЦСКА сейчас в неплохой форме. Даже Акинфеева не было, а был неплох. Заболотный сыграл опять неплохо. Даже обыгрывал. Ваня Обляков заматерел и играет великолепно. Мы все говорим о и . Но Ваня не хуже. Мы недооценили Облякова. Он даже выше, чем Карраскаль и Медина.

сейчас на правильном пути. Команда в форме. Я не вижу слабых мест у команды сейчас. Это очень хорошо. В турнирной таблице все нормально. Мы и «Спартак» обгоним, и «Ростов» свалится. На втором месте мы закрепимся», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР.