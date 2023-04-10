Пономарев о 3:0 ЦСКА с «Химками»: «Совсем слабый соперник. Это даже не дворовый футбол – Билялетдинов зря взял эту команду»

Теги ЦСКА Химки Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Владимир Федотов Антон Заболотный Хорхе Карраскаль Хесус Медина Иван Обляков Владислав Тороп Футбол

Владимир Пономарев считает, что ЦСКА может завершить сезон на 2-й строчке таблицы.

В 22-м туре Мир РПЛ ЦСКА разгромили «Химки» со счетом 3:0. Сейчас ЦСКА занимает 4-ю строчку в турнирной таблице, набрав 41 очко.

«Там и не должно было быть проблем у ЦСКА. Я знал, что мы выиграем. «Химки» – совсем слабый соперник. Билялетдинов взял эту команду, но зря. За кого тут браться? Это даже не дворовый футбол. Им нужно заниматься беготней, чтобы просто соревноваться за счет физики. Но пока и этого нет. Так что победа ЦСКА полностью закономерна.

ЦСКА сейчас в неплохой форме. Даже Акинфеева не было, а Тороп был неплох. Заболотный сыграл опять неплохо. Даже обыгрывал. Ваня Обляков заматерел и играет великолепно. Мы все говорим о Карраскале и Медине. Но Ваня не хуже. Мы недооценили Облякова. Он даже выше, чем Карраскаль и Медина.

Федотов сейчас на правильном пути. Команда в форме. Я не вижу слабых мест у команды сейчас. Это очень хорошо. В турнирной таблице все нормально. Мы и «Спартак» обгоним, и «Ростов» свалится. На втором месте мы закрепимся», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР.

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3 комментария

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Владимир Лоншаков
Посмотрим, что покажет в следующих матчах "матёрый" Обляков и где же в этой игре себя хорошо показал Заболотный? Если только капитанскую повязку всем показал, что-то Пономарев очень смело замахнулся на второе место, как будто нам играть осталось только с такими командами, как химчане.
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igls54
Наследие Терешкова. Лучше бы на скамейки потратился
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Мосгорсуд
Химки действительно слабые, но и шапкозакидывания не должно быть как у Пономарёва......играть в свою игру, и всё получится
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