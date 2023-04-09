Билялетдинов после 0:3 с ЦСКА: «Я не девушка на выданье, чтобы беспокоиться о репутации. Зато внуки довольны – они там занимаются, теперь подкалывать будут»

Тренер «Химок» Ринат Билялетдинов не беспокоится о своей репутации после поражения от ЦСКА

В 22-м туре Мир «Химки» на выезде разгромно проиграли ЦСКА (0:3). исполняет обязанности главного тренера после увольнения Спартака Гогниева.

– Чего комментировать? Преимущество ЦСКА было заметно. Верил в какие‑то наши возможности, но реальность такова, что против скорости и быстроты кроме своей скорости ничего такого не сделаешь.

– Вы хороший тренер, но вам не кажется, что вы ввязались в авантюру? Как сказал Александр Григорян, « » сейчас – Марианская впадина, которая втягивает тренеров.

– Интересные образы. Я еще не настолько состарился, чтобы отказаться пробовать что‑то новое. Авантюра или нет – надо разбираться и пытаться сделать людей лучше, чем они были до моего прихода. Зато у меня внуки довольны – они в ЦСКА занимаются. Теперь подкалывать будут.

Если авантюра – это непродуманный риск, то считайте, что у меня – продуманный. А насчет имиджа – я не девушка на выданье, чтобы беспокоиться о своей репутации. Надо делать, что можешь – и максимально профессионально, – сказал Билялетдинов.

У «Химок» 1 победа в 24 матчах после ухода Юрана и 4 поражения подряд