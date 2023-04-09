Билялетдинов после 0:3 с ЦСКА: «Я не девушка на выданье, чтобы беспокоиться о репутации. Зато внуки довольны – они там занимаются, теперь подкалывать будут»

Теги ЦСКА Химки премьер-лига Россия Ринат Билялетдинов Матч ТВ Футбол

Тренер «Химок» Ринат Билялетдинов не беспокоится о своей репутации после поражения от ЦСКА

В 22-м туре Мир РПЛ «Химки» на выезде разгромно проиграли ЦСКА (0:3). Ринат Билялетдинов исполняет обязанности главного тренера после увольнения Спартака Гогниева.

– Чего комментировать? Преимущество ЦСКА было заметно. Верил в какие‑то наши возможности, но реальность такова, что против скорости и быстроты кроме своей скорости ничего такого не сделаешь.

– Вы хороший тренер, но вам не кажется, что вы ввязались в авантюру? Как сказал Александр Григорян, «Химки» сейчас – Марианская впадина, которая втягивает тренеров.

– Интересные образы. Я еще не настолько состарился, чтобы отказаться пробовать что‑то новое. Авантюра или нет – надо разбираться и пытаться сделать людей лучше, чем они были до моего прихода. Зато у меня внуки довольны – они в ЦСКА занимаются. Теперь подкалывать будут.

Если авантюра – это непродуманный риск, то считайте, что у меня – продуманный. А насчет имиджа – я не девушка на выданье, чтобы беспокоиться о своей репутации. Надо делать, что можешь – и максимально профессионально, – сказал Билялетдинов.

У «Химок» 1 победа в 24 матчах после ухода Юрана и 4 поражения подряд

9 комментариев

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Quiet Dad
Смысл существования этого клуба? Он есть, но не футбол...им, мне кажется, всё одно, что ФНЛ, что РПЛ...
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TiNO
Ну если у тебя Мирзов в состав уже не проходит, а выходят Садыговы и Дулаевы.. Все с тобой ясно
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воробей джек
Внуки это хорошо!
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Вова Гаврилов
Надеюсь, все-таки он закончит начатое дело Гогниевым и выведет Химки в лучшую лигу мира
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Контрольный выстрел
Химки абсолютно беспомощная команда. Если бы ЦСКА был чуть удачливее там опять в районе 5-0 минимум было бы.
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Тиджани Бабангида
Развел руками,порадовал внуков,ввязался в «продуманный» риск не беспокоясь о репутации - насыщенные итоги матча
+2
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Valentin Kompaneytsev
А чего ему беспокоиться - деньги не лишние.
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igls54
Химки это не Марианская впадина, это Терюшковская помойка
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dreamstep
Да тут ни Клопп ни Гвардиола не помогут, понятное дело сезон доиграть а в ФНЛ походу команад с нуля будет собираться.
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