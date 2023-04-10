Рюдигер о «Реале» в ЛЧ: «Можно увидеть страх у соперников, «Бернабеу» их пугает. А для моих одноклубников все нормально, еще один день в офисе»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер считает, что «Мадрид» пугает соперников по Лиге чемпионов.

– Какова атмосфера чемпионов на « »?

– Абсолютно другая, это то, к чему я еще не привык. Но что удивительно, для моих одноклубников все нормально, как еще один день в офисе. Меня это впечатляет.

Болельщики « » проявляют себя и вдали от дома, на «Энфилде» мы всегда их слышали.

И вот еще: в прошлом году, когда я играл за «Челси»... Этот стадион пугает. Вы можете увидеть страх у соперников, – сказал .