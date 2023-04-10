Рюдигер о «Реале» в ЛЧ: «Можно увидеть страх у соперников, «Бернабеу» их пугает. А для моих одноклубников все нормально, еще один день в офисе»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Сантьяго Бернабеу Антонио Рюдигер Футбол

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер считает, что «Мадрид» пугает соперников по Лиге чемпионов.

– Какова атмосфера Лиги чемпионов на «Бернабеу»?

– Абсолютно другая, это то, к чему я еще не привык. Но что удивительно, для моих одноклубников все нормально, как еще один день в офисе. Меня это впечатляет.

Болельщики «Реала» проявляют себя и вдали от дома, на «Энфилде» мы всегда их слышали.

И вот еще: в прошлом году, когда я играл за «Челси»... Этот стадион пугает. Вы можете увидеть страх у соперников, – сказал Рюдигер.

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29 комментариев

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Макс Кидалов
Ответ simplehumble
Ну в сезоне 18/19 Аяксу полный стадион не помешало сделать там камбэк. Поэтому да это стереотип
Ты вообще смысл не понял, бернабеу вселяет страх тогда когда Реалу нужно отыгрываться или что то идёт не так, то все равно соперник начинает дрожать. Матч в лч с вольфсбургом 3 0, потом матч с ювентусом дожали их в 2018, потом матч с Боруссия Д в сезоне 2013(почти отыгрались после 1 4), матч с псж, Челси, ман сити(в прошлом сезоне).
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Yerbo
Ответ Я всех их сделал
У страха глаза велики, а на поле Челси год назад выиграл 3:2 на Бернабеу, ведя 3:0 по ходу матча, а годом ранее вничью сыграли, так что это всё стереотипы, да тут даже Шериф побеждал, против Реала могут дрожать колени в финале, но на любых других стадиях они точно так же обыгрываемы, как и любые другие команды
помню ещё и Шальке который чуть не совершил камбэк проиграв первый матч крупно
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kaka10
Ответ ConorNite
Реал в ЛЧ преображается. Всегда, даже в наиболее затруднительной и вроде бы безнадежной ситуации умудряются цеплять победы, и конечном счете, чашки. Менталитет у клуба неимоверно мощный
Челси от страха аж 0:3 вёл, мог 0:5
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Pb-SE
Ответ Kyancey
Ночи ЛЧ на «Сантьяго Бернабеу» всегда особенные✨ Мало ещё таких стадионов, видевших величайшие матчи в истории!
Диего Милито с тобой полностью согласен
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Ночной кошмар Логинова
Ответ bel01
Особенно когда ещё и арбитры не видят голы Мадрида из офсайдов, удаляют соперников за те же нарушения, которые прощаются Реалу, и, конечно, в самый напряжённый момент поединка, - ставят пенальти в ворота соперника ни за что. Тысяча примеров в истории - со времён Франко, до нынешнего сезона.
Арбитры тоже боятся Реал. Такой авторитет еще нужно суметь заработать. Это вам не спорадический перформанс от Айтекина и Эвоебе, Реал - это глыба, которую боятся все
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bel01
Ответ ConorNite
Реал в ЛЧ преображается. Всегда, даже в наиболее затруднительной и вроде бы безнадежной ситуации умудряются цеплять победы, и конечном счете, чашки. Менталитет у клуба неимоверно мощный
Особенно когда ещё и арбитры не видят голы Мадрида из офсайдов, удаляют соперников за те же нарушения, которые прощаются Реалу, и, конечно, в самый напряжённый момент поединка, - ставят пенальти в ворота соперника ни за что.
Тысяча примеров в истории - со времён Франко, до нынешнего сезона.
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+5
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Barca_mania
Ответ Kyancey
Ночи ЛЧ на «Сантьяго Бернабеу» всегда особенные✨ Мало ещё таких стадионов, видевших величайшие матчи в истории!
Любимый тренировочный стадион Месси:)
+3
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Barca_mania
Ответ markoolio
Рюдигер: Когда я играл за Челси это был один из тех стадионов, где мы никогда не проигрывали. Тем более, из-за реконструкции не было той особенной атмосферы, которой славится Барнабео.
ахахахахах
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белошип
Ответ benjamin92
В этом сезоне тоже? Реал сам сливает ЛЛ ради ЛЧ
В этом сезоне у Бчк был дикий фарт в чемпе,отсюда и мало пропущенных голов и лидерство в ЛЛ
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benjamin92
Ответ белошип
Нет,про Негрейру и его шестерок,которые подарили кучу ЛЛ полосатому кабинету
В этом сезоне тоже?
Реал сам сливает ЛЛ ради ЛЧ
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-1
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tampa-bay
Аякс не согласен
+3
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simplehumble
Ответ Kyancey
Ночи ЛЧ на «Сантьяго Бернабеу» всегда особенные✨ Мало ещё таких стадионов, видевших величайшие матчи в истории!
Энфилд
+2
-2
0
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simplehumble
Ответ huzayfa
Ну годом ранее они играли на другом стадионе и на пустом
Ну в сезоне 18/19 Аяксу полный стадион не помешало сделать там камбэк. Поэтому да это стереотип
+9
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Андрей Хенто
Да, атмосфера в вчера Лиги Чемпионов на Бернабеу всегда особенные.
0
-1
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белошип
Ответ benjamin92
Про каких офисеых одноклубниках он говорит? Про Клаттенбурга, Кашшаи, Оливера, Рокки и Чакыра? 😄
Нет,про Негрейру и его шестерок,которые подарили кучу ЛЛ полосатому кабинету
+2
-3
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benjamin92
Про каких офисеых одноклубниках он говорит? Про Клаттенбурга, Кашшаи, Оливера, Рокки и Чакыра? 😄
0
-6
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Yubaba
Какое-то пренебрежение к Челси, в последнее время. Я, конечно, за Мадрид, и по идее они должны проходить дальше, но чтобы эта сверх уверенность не аукнулась
+1
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Cevin Cigan
Ответ А. Мостовой
Единственное что пугает ваших соперников это не бернабеу, а ручные судьи Переса типа Кашшаи/клаттенбурга.
Бернабеу - это тоже фамилия,которую нужно писать с большой буквы! Вот ваша неграмотность,точно пугает!
+3
-1
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distress of ignorance
Ответ Футбол_это_жизнь
Пафоса конечно, будто уже лет 15 отыграл за Реал. Мда уж… обычно после таких слов карма быстро настигает.
Всего лишь похвалил одноклубников и передал свои впечатления из того времени, когда был игроком другого клуба. Заголовок этого не передает.
+17
-3
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huzayfa
Ответ Я всех их сделал
У страха глаза велики, а на поле Челси год назад выиграл 3:2 на Бернабеу, ведя 3:0 по ходу матча, а годом ранее вничью сыграли, так что это всё стереотипы, да тут даже Шериф побеждал, против Реала могут дрожать колени в финале, но на любых других стадиях они точно так же обыгрываемы, как и любые другие команды
Ну годом ранее они играли на другом стадионе и на пустом
+1
-2
-1
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Футбол_это_жизнь
Пафоса конечно, будто уже лет 15 отыграл за Реал. Мда уж… обычно после таких слов карма быстро настигает.
+4
-9
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GuruFutbola
Еще их смешит твоя игра и твое лицо)
+1
-3
-2
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Я всех их сделал
У страха глаза велики, а на поле Челси год назад выиграл 3:2 на Бернабеу, ведя 3:0 по ходу матча, а годом ранее вничью сыграли, так что это всё стереотипы, да тут даже Шериф побеждал, против Реала могут дрожать колени в финале, но на любых других стадиях они точно так же обыгрываемы, как и любые другие команды
+16
-4
+12
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vzi
Ответ А. Мостовой
Единственное что пугает ваших соперников это не бернабеу, а ручные судьи Переса типа Кашшаи/клаттенбурга.
Позорный комментарий.
+12
-8
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markoolio
Рюдигер: Когда я играл за Челси это был один из тех стадионов, где мы никогда не проигрывали. Тем более, из-за реконструкции не было той особенной атмосферы, которой славится Барнабео.
+8
-2
+6
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