У «МЮ» 4 победы в 5 последних матчах, три из них – сухие
«Манчестер Юнайтед» одержал 4 победы в 5 последних матчах
В субботу команда Эрика тен Хага была сильнее «Эвертона» (2:0).
До этого были победы над «Брентфордом» (1:0), «Фулхэмом» (3:1) и «Бетисом» (1:0), а также поражение от «Ньюкасла» (0:2).
13 апреля манкунианцы дома сыграют с «Севильей» в Лиге Европы.
Как же я рад, что фрукт покинул МЮ, хоть этих болезные покинули новостные ветки Манчестера
0-1 Борнмут
0-1 Реал
1-4 Сити
0-0 Челси
3 поражения, 1 ничья, 1-6 разница голов.
Наш же Ливерпуль с позором вылетел из ЛЧ, позорно слил матч с Сити, проиграл Борнмуту с последнего места и не смог одолеть мертвый Челси.
Так и живём.
Были шестыми - станут? Ну думаю третьими, да? И с трофеем минимум одним уже.
Ухахах.
Найди переменную.
Найди тот самый икс, что в аравию вылетел как пробка, верблюдов смешить и под Ромариньо из Иттихада ложиться.
Найдёшь, Роман?
Надеюсь Рашфорд в порядке.