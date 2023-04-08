У «МЮ» 4 победы в 5 последних матчах, три из них – сухие

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал 4 победы в 5 последних матчах

В субботу команда Эрика тен Хага была сильнее «Эвертона» (2:0).

До этого были победы над «Брентфордом» (1:0), «Фулхэмом» (3:1) и «Бетисом» (1:0), а также поражение от «Ньюкасла» (0:2).

13 апреля манкунианцы дома сыграют с «Севильей» в Лиге Европы.

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30 комментариев

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mansur_axe
Хватит выдавать никчемную стату, смысл побед если потом опять с Ливнрлм 7-0 отхватят. Одно и тоже, Спортс исчерпал все свои идеи.
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Dm Kznts
Ответ jonnysilverhand01
Только вот в истории и памяти останутся именно 7-0, а не полуфинал Кубка Англии и хорошая серия из 3 матчей 🤣
в истории и памяти остаются трофеи.
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SLEVIN
Ответ PIT-BUL
Говорят в раздевалки Ливерпуля до сих пор отмечают победу над МЮ
А больше нечего же.
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SLEVIN
Ответ jonnysilverhand01
Только вот в истории и памяти останутся именно 7-0, а не полуфинал Кубка Англии и хорошая серия из 3 матчей 🤣
Уже в след сезоне никто и не вспомнит. А вот ливер без лч походу будет. И тебе весь сезон обтекать
+2
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SLEVIN
Ответ Итачи Учиха
Давид работает на новый контракт)
Давид без работы в этом матче был. И надеюсь его не продлят
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SLEVIN
Ответ QWertY
Криштибои вылезают после потери очков МЮ как червяки вылезают на поверхность во время дождя)
Жаль для них, мю проигрывает редко))
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jonnysilverhand01
Ответ v.belorussky
Да уж, после тех памятных 7:0 - МЮ прошёл дальше в ЛЕ, вышел в полуфинал кубка Англии и выдал хорошую серию в АПЛ. Наш же Ливерпуль с позором вылетел из ЛЧ, позорно слил матч с Сити, проиграл Борнмуту с последнего места и не смог одолеть мертвый Челси. Так и живём.
Только вот в истории и памяти останутся именно 7-0, а не полуфинал Кубка Англии и хорошая серия из 3 матчей 🤣
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-6
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Ronny92
Ответ krasno-siniyman
Гений в очках, ты ли это?)
Жалкая копия, не было слова "продырявить"
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krasno-siniyman
Ответ v.belorussky
Да уж, после тех памятных 7:0 - МЮ прошёл дальше в ЛЕ, вышел в полуфинал кубка Англии и выдал хорошую серию в АПЛ. Наш же Ливерпуль с позором вылетел из ЛЧ, позорно слил матч с Сити, проиграл Борнмуту с последнего места и не смог одолеть мертвый Челси. Так и живём.
Гений в очках, ты ли это?)
+1
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krasno-siniyman
Ответ QWertY
Криштибои вылезают после потери очков МЮ как червяки вылезают на поверхность во время дождя)
Удивительные лицемеры
Как же я рад, что фрукт покинул МЮ, хоть этих болезные покинули новостные ветки Манчестера
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QWertY
Ответ Вовито Бомбито
Я так понимаю Глава Криштибоев это Пирс Морган?
Пирс Мораган это мамка Криштибоев)
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Dm Kznts
Ответ Роман
Фанат Месси и Барсы приветствует на ветке МЮ)) Почаще здесь находись.
вопрос что ты на ветке МЮ делаешь )
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PIT-BUL
Говорят в раздевалки Ливерпуля до сих пор отмечают победу над МЮ
+5
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Мукунку хороший
Первый тайм вкусный..а второй- капустный).. Всех с победой!
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Dm Kznts
и Каз возвращается
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Тайосич
Ответ Роман
Так в АПЛ от Ливерпуля 7:0, от Ньюкасла 2:0. И 3 победы над середняком.
Ливерпуль после 7-0:
0-1 Борнмут
0-1 Реал
1-4 Сити
0-0 Челси
3 поражения, 1 ничья, 1-6 разница голов.
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Вовито Бомбито
Ответ QWertY
Криштибои вылезают после потери очков МЮ как червяки вылезают на поверхность во время дождя)
Я так понимаю Глава Криштибоев это Пирс Морган?
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v.belorussky
Да уж, после тех памятных 7:0 - МЮ прошёл дальше в ЛЕ, вышел в полуфинал кубка Англии и выдал хорошую серию в АПЛ.

Наш же Ливерпуль с позором вылетел из ЛЧ, позорно слил матч с Сити, проиграл Борнмуту с последнего места и не смог одолеть мертвый Челси.

Так и живём.
+36
0
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Donald J. Trump
Стоило МЮ вернутся на победный путь и выиграть пару матчей, как сразу же умолкли хейтеры и фанбои старой арабской клячи.
+2
-4
-2
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Итачи Учиха
Давид работает на новый контракт)
0
-2
-2
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Universal1000
Ответ Роман
Фанат Месси и Барсы приветствует на ветке МЮ)) Почаще здесь находись.
Были вторыми - стали шестыми.
Были шестыми - станут? Ну думаю третьими, да? И с трофеем минимум одним уже.
Ухахах.
Найди переменную.
Найди тот самый икс, что в аравию вылетел как пробка, верблюдов смешить и под Ромариньо из Иттихада ложиться.
Найдёшь, Роман?
+7
-4
+3
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muse muse
Ответ krasno-siniyman
Очередной качественный матч от МЮ По окончанию сезона должны уверенно заканчивать в топ-4 и попадание в ЛЧ будет хорошим результатом сезона Отдельно порадовал Мактоминей, бьется всем сердцем за родной клуб. С выходом Эриксена закрепили за собой центр и начались фирменные пасы как рукой от датчанина. Плюс заканчивается дисква у Каземиро и это самое главное усиление на данный момент В следующих играх должны смотреться еще более уверенно P.S. Когда слили Ньюкаслу, сразу прибежали фанаты Рона, манипулирая статистикой пытались доказать, что ЭТХ ничего не дал МЮ и даже Рангник справлялся лучше)) Было смешно читать
Некоторые изливали свою желчь нацепив маску болельщика Арсенала :D такие они 🤡🤡 ахахахах
+5
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ДЖИН
уверенно спокойно свое законное 3 место возьмут..
+1
-2
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Никки Бат
Уверенно и спокойно!
Надеюсь Рашфорд в порядке.
+3
-2
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QWertY
Ответ krasno-siniyman
Очередной качественный матч от МЮ По окончанию сезона должны уверенно заканчивать в топ-4 и попадание в ЛЧ будет хорошим результатом сезона Отдельно порадовал Мактоминей, бьется всем сердцем за родной клуб. С выходом Эриксена закрепили за собой центр и начались фирменные пасы как рукой от датчанина. Плюс заканчивается дисква у Каземиро и это самое главное усиление на данный момент В следующих играх должны смотреться еще более уверенно P.S. Когда слили Ньюкаслу, сразу прибежали фанаты Рона, манипулирая статистикой пытались доказать, что ЭТХ ничего не дал МЮ и даже Рангник справлялся лучше)) Было смешно читать
Криштибои вылезают после потери очков МЮ как червяки вылезают на поверхность во время дождя)
+19
-6
+13
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