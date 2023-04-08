У «МЮ» 4 победы в 5 последних матчах, три из них – сухие

«Манчестер Юнайтед» одержал 4 победы в 5 последних матчах

В субботу команда Эрика тен Хага была сильнее «Эвертона» (2:0).

До этого были победы над «Брентфордом» (1:0), «Фулхэмом» (3:1) и «Бетисом» (1:0), а также поражение от «Ньюкасла» (0:2).

13 апреля манкунианцы дома сыграют с «Севильей» в Лиге Европы.