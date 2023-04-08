Тен Хаг о травме Рэшфорда: «Опять из-за календаря – нельзя играть 3 матча за 6 дней. Нужно защищать игроков»
Эрик тен Хаг обвинил плотный календарь в травме Маркуса Рэшфорда
Форвард «Манчестер Юнайтед» получил травму во втором тайме и хромал, когда уходил с поля.
«Это опять же связано с календарем – не может быть так, что ты играешь 3 матча за 6 дней.
Мы должны защищать наших игроков», – сказал тренер «МЮ».
теперь будет ныть
У человека спросили, с чем связана травма и получили ответ, такие травмы следствие перегрузки.