Тен Хаг о травме Рэшфорда: «Опять из-за календаря – нельзя играть 3 матча за 6 дней. Нужно защищать игроков»

Эрик тен Хаг обвинил плотный календарь в травме Маркуса Рэшфорда

Форвард « » получил травму во втором тайме и хромал, когда уходил с поля.

«Это опять же связано с календарем – не может быть так, что ты играешь 3 матча за 6 дней.

Мы должны защищать наших игроков», – сказал тренер «МЮ».