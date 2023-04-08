Тен Хаг о травме Рэшфорда: «Опять из-за календаря – нельзя играть 3 матча за 6 дней. Нужно защищать игроков»

Теги Манчестер Юнайтед травмы календарь Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг обвинил плотный календарь в травме Маркуса Рэшфорда

Форвард «Манчестер Юнайтед» получил травму во втором тайме и хромал, когда уходил с поля.

«Это опять же связано с календарем – не может быть так, что ты играешь 3 матча за 6 дней.

Мы должны защищать наших игроков», – сказал тренер «МЮ».

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20 комментариев

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Today I feel Qatari
Ответ llolishe
Так что ты их на Энфилде не защитил?
Слабый и трусливый тренер. Он даже в ответном матче кубка лиги против Ноттингема после победы в первом матче 3-0 выпустил основу. Так слить боялся
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Joker17
Ответ Dm Kznts
Умение правильно ротировать игроков в сверхплотном графике пока далеко не самая сильная сторона Эрика.
ЭТХ действительно не очень любит ротацию, но в случае с Рэшфордом какие вопросы? В этом сезоне забивать голы в МЮ кроме него некому
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Today I feel Qatari
Ответ Pushkin_CR7
Рассуждающие про ротацию, заявку на матч видели? Когда станете главным тренером, будете ротировать. У человека спросили, с чем связана травма и получили ответ, такие травмы следствие перегрузки.
Он травму получил при счете 2-0, какой смысл держать своего лучшего напа до конца игры в заведомо выигранном матче?
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Igor Ryzhankov
Ответ Dm Kznts
Умение правильно ротировать игроков в сверхплотном графике пока далеко не самая сильная сторона Эрика.
Ну Горначо травмирован, а кандидатов на левый фланг не очень много, но согласен, в течении сезона можно было найти более грамотный подход. Потому что вся основа играла почти полные матчи, даже против самых слабых команд
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беда504
Ответ Dm Kznts
Умение правильно ротировать игроков в сверхплотном графике пока далеко не самая сильная сторона Эрика.
так он и в Аяксе этим не славился ))
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Александр Калачев
Ответ Борис Энгельгардт
можно было пожертвовать внутренними кубками пару месяцев назад, а не гонять один состав дважды в неделю теперь будет ныть
А ради чего им жертвовать Кубок лиги и англии? В апл в лч железно, на первое место шансов не было, ради ЛЕ жертвовать, ну такое
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Евгений Евшевский
Ответ Борис Энгельгардт
можно было пожертвовать внутренними кубками пару месяцев назад, а не гонять один состав дважды в неделю теперь будет ныть
МЮ сейчас не в том положении, что бы жертвовать внутренними кубками
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Фан Рубина
Игроки сами должны себя защищать, выбирая клубы и лиги, где меньше команд и матчей.
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Борис Энгельгардт
Ответ Евгений Евшевский
Было бы на кого ротировать(
можно было пожертвовать внутренними кубками пару месяцев назад, а не гонять один состав дважды в неделю
теперь будет ныть
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llolishe
Ответ vals1702
Чифирин так не считает - надо больше матчей и турниров
Так ЛК и создан чтобы условный середняк Серии А мог выиграть хоть какой-то турнир
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llolishe
Ответ Dm Kznts
Умение правильно ротировать игроков в сверхплотном графике пока далеко не самая сильная сторона Эрика.
А может лучше купить три игрока по 30 лямов чем одного Антони за 100
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Nikita S.
Ответ Dm Kznts
Умение правильно ротировать игроков в сверхплотном графике пока далеко не самая сильная сторона Эрика.
Какая ротация, у него полтора инвалида на скамейке)
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llolishe
Так что ты их на Энфилде не защитил?
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Pushkin_CR7
Рассуждающие про ротацию, заявку на матч видели? Когда станете главным тренером, будете ротировать.
У человека спросили, с чем связана травма и получили ответ, такие травмы следствие перегрузки.
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Джони Две Куртки
Ответ Dm Kznts
Умение правильно ротировать игроков в сверхплотном графике пока далеко не самая сильная сторона Эрика.
а есть кем менять Рэша? чтобы хотя ближе к равноценному уровню был игрок? марсиаль только вылечился
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vals1702
Чифирин так не считает - надо больше матчей и турниров
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Евгений Евшевский
Ответ Dm Kznts
Умение правильно ротировать игроков в сверхплотном графике пока далеко не самая сильная сторона Эрика.
Было бы на кого ротировать(
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Dm Kznts
Умение правильно ротировать игроков в сверхплотном графике пока далеко не самая сильная сторона Эрика.
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Вовито Бомбито
Кто-то говорил что они любят играть
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Dr.Hapot
Ну так делай ротацию
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