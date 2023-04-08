Александр Черников: «Краснодар» должен быть выше – четвертое-пятое место как минимум»

Александр Черников считает, что «Краснодар» должен быть выше в таблице Мир РПЛ

После 21 тура «быки» занимают 8-е место.

— У «Краснодара» очень противоречивые результаты после зимней паузы. Как вы оцените выступление команды весной?

— Трудно ответить на этот вопрос. Хочется верить, что мы постепенно находим игру при новом главном тренере. Провели несколько неудачных матчей после паузы, из-за этого просели в чемпионате. Но продолжаем выступление в Кубке России, надеемся побороться за этот трофей.

И в чемпионате радует, что в последней игре победили с разгромным счетом «Химки» (6:0). Если будем показывать такую игру дальше, то результаты будут хорошими.

— Все-таки что мешает «Краснодару» постоянно выдавать качественные игры?

— Слушайте, да если мы хотим быть вверху таблицы, то должны все матчи стабильно хорошо играть. У нас бывают перепады. Но, повторюсь, у нас новый тренер. Мы привыкаем к его требованиям. Я бы сказал, что команда только строится.

— В чем требования Ивича отличаются от того, что было при его предшественниках? Со стороны кажется, что стало гораздо меньше коротких передач, больше осторожного футбола, несвойственного для традиционного «Краснодара».

— Когда того требует ситуация, мы стараемся находить свободные зоны, находим их, выбегаем туда, чтобы откликнуться на передачу. Не всегда это можно сделать с помощью короткого паса. Иногда ситуация требует проще сыграть.

В любом случае прошло не так много времени с приходом , чтобы делать какие-то выводы и сравнения. Но мы постепенно понимаем его требования. Зрители со стороны это могут оценить. Есть изменения, которые внедрил тренер. Но мы еще в процессе осознавания всего, что он хочет.

Нам надо работать над нашей игрой, над нашими результатами. Глядя в таблицу, могу сказать, что невозможно уже находиться там, где находимся. «Краснодар» должен быть выше. Мы должны требовать от себя большего. И такие игры, как с «Локомотивом», мы не должны отдавать. Должны добивать соперника при счете 2:0, а не отдавать игру.

— Должны быть выше — это где? В тройке?

— Четвертое-пятое место как минимум. И хотим выиграть Кубок, – сказал полузащитник « ».