Ивичу не нравится 7-е место «Краснодара»: «Цель — идти вверх по таблице, повышать качество игры»

Владимир Ивич заявил, что его не устраивается 7-е место «Краснодара» в таблице Мир РПЛ

Главный тренер «быков» высказался после матча с « » (3:1).

— « » выдал качественный матч, было яркое начало. Как вы это объясните?

— Была важна эта победа. Раньше я говорил, что мы ожидаем тяжелой игры. Тренер у соперника поменялся, команда должна отреагировать. Мы забили два быстрых гола. Нам надо стараться повторять это в следующих играх.

— Как оцените Кривцова, которые забил два гола?

— Парень работает очень хорошо, выкладывается на сто процентов на тренировках. Он пропустил большую часть предсезонной подготовки. Мне нравятся игроки, которые борются за свои позиции. Как только он выходит на поле, даже на замену, он всегда показывает, что готов помочь. Мне нравится, как он думает, действует, сегодня показал качественную игру.

— «Краснодар» разгромил «Химки», сегодня тоже победил. Вы чувствуете, что команда лучше понимает то, чего вы от нее ждете?

— Мы знаем нашу цель до конца сезона — идти вверх по таблице. Нам не нравится наше нынешнее место. Кубковая игра через 10 дней. Это важно. Нужно двигаться вперед от игры к игре, повышать качество игры. Мне нужно быть реалистичным относительно выбора состава, находить правильные решения, — сказал .