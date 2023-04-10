«Ференцварош» предложил Черчесову продлить контракт («Матч ТВ»)

Станислав Черчесов может продлить контракт с «Ференцварошем»

По данным « », венгерский клуб предложил Черчесову продление соглашения. Сообщается, что руководство «Ференцвароша» заинтересовано в сохранении тренера, чтобы клуб продолжал добиваться высоких результатов.

На данный момент Черчесов обдумывает предложение «Ференцвароша».

возглавил « » в декабре 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат Венгрии и выиграла Кубок страны. В текущем сезоне «Ференцварош», заняв первое место в группе, напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Байеру».