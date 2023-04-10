«Ференцварош» предложил Черчесову продлить контракт («Матч ТВ»)

Теги Станислав Черчесов высшая лига Венгрия Ференцварош Матч ТВ Футбол

Станислав Черчесов может продлить контракт с «Ференцварошем»

По данным «Матч ТВ», венгерский клуб предложил Черчесову продление соглашения. Сообщается, что руководство «Ференцвароша» заинтересовано в сохранении тренера, чтобы клуб продолжал добиваться высоких результатов.

На данный момент Черчесов обдумывает предложение «Ференцвароша».

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат Венгрии и выиграла Кубок страны. В текущем сезоне «Ференцварош», заняв первое место в группе, напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Байеру».

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9 комментариев

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Андрей Федоров
А украинские тренера где-то есть в Европе ?
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GerbertS
контракт в душевой обсудили уже?
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Slavnov
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А Австрия для него не пройденный этап? Он там начинал, как и многие местные и немцы, но потом идут в какую-нибудь немецкую лигу, а тут, сделав круг с не самыми слабыми командами и добившись неплохих результатов, вернуться туда, где получал корочку.
Так там вроде тироль был,это типо российские крылья,а рапид,ну наверное типо спартака,это сильнее венгров,вообще сильнейший клуб в европе,в которых он работал,там даже деньги есть
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Ответ Slavnov
там про рапид пишут и интерес к нему и про вторую бундеслигу,я б австрию рассмотрел,там не далеко и до первой бундеслиги
А Австрия для него не пройденный этап? Он там начинал, как и многие местные и немцы, но потом идут в какую-нибудь немецкую лигу, а тут, сделав круг с не самыми слабыми командами и добившись неплохих результатов, вернуться туда, где получал корочку.
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Slavnov
там про рапид пишут и интерес к нему и про вторую бундеслигу,я б австрию рассмотрел,там не далеко и до первой бундеслиги
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Красная стрела
Вот, кстати, интересно. А что о нем думают в Венгрии, что думают болельщики. Условный спортс это не освещает. А было бы интересно. Ведь не всегда тренер, который выигрывает устраивает болельщиков. Ведь он просто может иметь больший ресурс. Вроде того же Зенита.
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Красная стрела
Хороший вариант. Мало так адекватных стран осталось.
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Человек1991
КосмоСтасу уже пора на повышение в клуб топ 5 лиг.))
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Венграм нужно спешить, потому что минспорта снова нужен полевой командир.
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