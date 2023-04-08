«Ференцварош»: «Новости о Черчесове и «Динамо» – слухи. Он предан работе в нашем клубе»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Динамо Москва Ференцварош Футбол

В «Ференцвароше» назвали слухами, что Станислав Черчесов может возглавить «Динамо»

«Новости о том, что Станислав Черчесов может покинуть «Ференцварош» и возглавить московское «Динамо» – очередные слухи, которые мы никак не будем комментировать.

Российский специалист предан работе в нашем клубе, и у него действующий контракт», – сообщили в пресс-службе «Ференцвароша».

Черчесов тренирует «Ференцварош» с декабря 2021 года, под руководством 59-летнего российского специалиста команда стала чемпионом Венгрии и выиграла Кубок страны.

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11 комментариев

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justbored
Да, вы уж там за Саламыча держитесь. Мы пока совсем не соскучились ))
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Владимир Баранов
Вот и ладненько.
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argentina10
Ответ Александр2207
что вы проходили? 6 побед в ЛЕ? с кем ?
были лучшие и самые дорогие игроки России для Черчесова, еще весь аул свой вписал в команду.....результат должен был быть гораздо лучше, а то бы его и не убрали бы из Динамо..
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Volgogradets
<с>тас - усатый п....
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Volgogradets
Ответ Александр2207
что вы проходили? 6 побед в ЛЕ? с кем ?
С каким составом?
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Александр2207
Ответ argentina10
дай Бог!!! реально ненужен клубу этот приверженец игры в автобус....еще и спартаковец, уже проходили и не раз..
что вы проходили? 6 побед в ЛЕ? с кем ?
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argentina10
дай Бог!!! реально ненужен клубу этот приверженец игры в автобус....еще и спартаковец, уже проходили и не раз..
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argentina10
Ответ Кирилл Голивец
На месте Динамо любым способом добивался бы Марцела Лички или кого-то похожего. Захарян, Тюкавин, Гладышев должны провести убойный атакующий сезон. А с Черчесовым будет излишняя для этих ребят схематичность, как со Славишей
не рассматривал бы Личку, как единственного, там много свободных и с атакующим футболом для наших парней..
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Michael Boldyrev
А про Трабзонспор?
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Кирилл Голивец
Ответ Kvakin
Жаль, конечно. Он бы точно настроил это "застойное" сборище игроков. Глядишь тогда можно было бы увидеть настоящую команду.
На месте Динамо любым способом добивался бы Марцела Лички или кого-то похожего. Захарян, Тюкавин, Гладышев должны провести убойный атакующий сезон. А с Черчесовым будет излишняя для этих ребят схематичность, как со Славишей
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Kvakin
Жаль, конечно. Он бы точно настроил это "застойное" сборище игроков. Глядишь тогда можно было бы увидеть настоящую команду.
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