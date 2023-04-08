«Ференцварош»: «Новости о Черчесове и «Динамо» – слухи. Он предан работе в нашем клубе»

В «Ференцвароше» назвали слухами, что Станислав Черчесов может возглавить «Динамо»

«Новости о том, что Станислав Черчесов может покинуть «Ференцварош» и возглавить московское «Динамо» – очередные слухи, которые мы никак не будем комментировать.

Российский специалист предан работе в нашем клубе, и у него действующий контракт», – сообщили в пресс-службе «Ференцвароша».

Черчесов тренирует «Ференцварош» с декабря 2021 года, под руководством 59-летнего российского специалиста команда стала чемпионом Венгрии и выиграла Кубок страны.

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