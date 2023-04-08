«Ференцварош» Черчесова не побеждает 7 матчей подряд – 5 поражений и 2 ничьих. Команда лидирует в лиге Венгрии с отрывом в 6 очков

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Ференцварош Пакш Кечкемет Футбол

«Ференцварош» Станислава Черчесова не выигрывает 7 матчей подряд

«Ференцварош» проиграл «Пакшу» (2:3) в игре 26-го тура чемпионата Венгрии.

Таким образом, у команды под руководством Станислава Черчесова 5 поражений и 2 ничьих в последних 7 матчах. «Ференцварош» не побеждает с 26 февраля.

Клуб по-прежнему лидирует в турнирной таблице, набрав 50 очков в 24 матчах и имея отрыв в 6 очков от «Кечкемета».

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8 комментариев

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Павел Варламов
Stanislav Go Home
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King_X
Поразительно, как важна серия
Без поражений кучу матчей, выигрывали все подряд, один проигрыш в ЛЕ, и теперь только летят
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Spaten
На свете много клубов. славных,
Но не сменяю адрес я.
В моей судьбе ты стала главной,
Команда Ференцвароша!
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Джиза
Никому ненужные факты: Пакша на воровском (фене) это рука, а по-чувашски белка. А во Владимирской области есть река Пекша.
+1
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error505
Побеждает, но отрицательно
+2
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XavIniesta2008-2015
Что-то сбилось у Станиslave
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Streetbor
затаился перед контрнаступлением. Занимает оппонентов в свою игру.
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Юрий Кечко
Отступление затянулось
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