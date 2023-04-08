«Ференцварош» Черчесова не побеждает 7 матчей подряд – 5 поражений и 2 ничьих. Команда лидирует в лиге Венгрии с отрывом в 6 очков
«Ференцварош» Станислава Черчесова не выигрывает 7 матчей подряд
«Ференцварош» проиграл «Пакшу» (2:3) в игре 26-го тура чемпионата Венгрии.
Таким образом, у команды под руководством Станислава Черчесова 5 поражений и 2 ничьих в последних 7 матчах. «Ференцварош» не побеждает с 26 февраля.
Клуб по-прежнему лидирует в турнирной таблице, набрав 50 очков в 24 матчах и имея отрыв в 6 очков от «Кечкемета».
Без поражений кучу матчей, выигрывали все подряд, один проигрыш в ЛЕ, и теперь только летят
Но не сменяю адрес я.
В моей судьбе ты стала главной,
Команда Ференцвароша!